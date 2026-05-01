Malnutrition in Raigad 2026: रायगडमध्ये कुपोषणाचा विळखा: ४१ बालके मृत्यूच्या उंबरठ्यावर?

কুপোষণावর মात করण্यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी कोट्यवधींचा खर्चही करण्यात येतो. अंगणवाडी तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये पोषण आहार पुरविण्यात येतो.

Updated On: May 01, 2026 | 04:20 PM
रायगडमध्ये कुपोषणाचा विळखा: ४१ बालके मृत्यूच्या उंबरठ्यावर?

  • रायगड जिल्ह्यात कुपोषणाचे शुल्कसाट कायम
  • ४१ बालके तीव्र कुपोषित असून, ३४० बालके सौम्य कुपोषित
  • कुपोषणावर मात करण्यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना
Malnutrition in Raigad 2026: रायगड जिल्ह्यात कुपोषणाचे शुल्कसाट कायम असून प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे कुपोषित बालकांची संख्या वाढली असल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असूनही कुपोषण अटोक्यात आलेले नाही. महिला व बालकल्याण विभागाने केलेल्या मार्च २०२६ मध्ये सर्वेक्षणात जिल्ह्यात ३७१ कुपोषित बालके आढळून आली असून, यामधील ४१ बालके तीव्र कुपोषित असून, ३४० बालके सौम्य कुपोषित आहेत.

जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग तसेच आरोग्य विभागाकडून ६ वर्षापर्यंतच्या बालकांची तपासणी केली. जिल्ह्यातील कुपोषणाची आकडेवारी चिंताजनक आहे. तपासणी करण्यात आलेल्या ९४ हजार ६१३ बालकांपैकी ३७१ बालके कुपोषित आढळून आली आहेत.

कुपोषण समस्येमागील काही महत्वाची कारणे

कुपोषणावर मात करण्यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी कोट्यवधींचा खर्चही करण्यात येतो. अंगणवाडी तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये पोषण आहार पुरविण्यात येतो. तसेच सरकारी रुग्णालये व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यासाठी ठिकठिकाणी बाल संगोपन केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. मात्र असे असूनही जिल्ह्यात कुपोषणावर मात करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे दिसून येते. आदिवासी विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठी केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीत झालेली घट, कुपोषण निर्मितीसाठी गाव पातळी, तालुका पातळीवरील समित्याच अस्तित्वात नसणे, शासनाकडून वाटप करण्यात येणारी पाकीट खाण्यास मुलांची उदासिनता हि देखील कुपोषण समस्येमागील काही महत्वाची कारणे असल्याची बाब समोर आली आहे.

९४,६१३ तपासणी केलेली बालके
४१ तीव्र कुपोषित बालके
३३० सौम्य कुपोषित बालके

Published On: May 01, 2026 | 04:20 PM

