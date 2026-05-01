Movie Review : ‘Raja Shivaji’ स्वराज्याचा झळाळता इतिहास आणि रितेश देशमुखचा मास्टरस्ट्रोक!!

मूव्ही रिव्ह्यू, आकाश जायसवाल: ‘राजा शिवाजी’ स्वराज्याचा झळाळता इतिहास आणि रितेश देशमुखचा मास्टरस्ट्रोक! महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून प्रदर्शित झालेला ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट केवळ रुपेरी पडद्यावरील एक ऐतिहासिक मांडणी नसून, प्रत्येक मराठी माणसाच्या अस्मितेचा हुंकार आहे. दिग्दर्शक म्हणून रितेश देशमुख यांनी शिवचरित्रातील सुवर्णपाने ज्या संवेदनशीलतेने आणि भव्यतेने हाताळली आहेत, त्यामुळे हा चित्रपट केवळ पाहण्याचा विषय न उरता तो एक भावनिक अनुभव ठरतो; याच कारणास्तव ‘नवराष्ट्र’ने या चित्रपटाला 4 स्टार्सचे रेटिंग दिले आहे.
कथा आणि मांडणीतील वेगळेपण
या चित्रपटाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची प्रकरणांमधील विभागणी. हे कथानक केवळ युद्ध आणि संघर्षापुरते मर्यादित न राहता, ‘स्वराज्य’ या संकल्पनेमागील दूरदृष्टी आणि मराठा संस्कृतीचे मर्म उलगडते. दिग्दर्शकाने युद्धकौशल्यापेक्षा महाराजांच्या विचारधारेवर अधिक भर दिला आहे, ज्यामुळे प्रेक्षक कथेशी शेवटपर्यंत बांधले जातात. जिओ स्टुडिओज आणि मुंबई फिल्म कंपनीने निर्मित केलेल्या या कलाकृतीतून आपल्या मुळांची आणि परंपरेची अतिशय अभिमानास्पद जाणीव करून दिली आहे.
अभिनयाचा नवा मापदंड
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुख्य भूमिकेत रितेश देशमुख यांनी आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम काम केले आहे. त्यांनी महाराजांचे ‘व्हिजनरी’ नेतृत्व साकारताना कोणत्याही प्रकारची अनावश्यक नाट्यमयता टाळली असून, संयमित अभिनयाद्वारे महाराजांचे गांभीर्य आणि तेज पडद्यावर जिवंत केले आहे. बाल शिवरायांच्या भूमिकेत राहिल देशमुख याने दाखवलेली निरागसता आणि चमक थक्क करणारी आहे. त्याचप्रमाणे, विद्या बालन आणि जिनिलिया देशमुख यांचा वावर कथेला एक वेगळी भावनिक उंची मिळवून देतो. सचिन खेडेकर, अमोल गुप्ते आणि भाग्यश्री यांसारख्या कसलेल्या कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने या ऐतिहासिक गाथेला अधिक सखोलता प्रदान केली आहे.
तांत्रिक बाजू आणि संगीत
तांत्रिक दृष्टिकोनातून हा चित्रपट जागतिक दर्जाचा वाटतो. संतोष सिवन यांचे जादुई छायांकन सह्याद्रीच्या कडांना आणि किल्ल्यांना एक वेगळेच सौंदर्य प्राप्त करून देते. अजय-अतुल यांचे संगीत हा या चित्रपटाचा खरा आत्मा असून, प्रत्येक गाणे आणि पार्श्वसंगीत प्रेक्षकांच्या अंगावर रोमांच उभे करते. यासोबतच सलमान खानची ‘जीवा महाला’ म्हणून असलेली एन्ट्री प्रेक्षकांसाठी एक जबरदस्त सरप्राईज ठरते.
थोडक्यात सांगायचे तर…
जवळपास १९५ मिनिटांचा हा चित्रपट कुठेही रेंगाळत नाही. एका महान लोकनायकाचा इतिहास नव्या पिढीसमोर तितक्याच प्रभावीपणे मांडण्यात रितेश देशमुख यशस्वी झाले आहेत. हा चित्रपट केवळ महाराष्ट्रासाठी नाही, तर जागतिक स्तरावर भारतीय सिनेमाची ताकद दाखवणारा ठरला आहे. शिवरायांचे हे तेजस्वी रूप मोठ्या पडद्यावर पाहणे, हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे.