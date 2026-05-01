Virat Kohli पुन्हा वादात! रजत पाटीदारच्या ‘त्या’ कॅचवरून अंपायरशी भिडल्याचा Video Viral

विराट कोहलीचा आक्रमक अवतार झाला व्हायरल
जेसन होल्डरने पकडलेल्या कॅचवरून वाद
गुजरातने आरसीबीवर मिळवला दणदणीत विजय
GT Vs RCB IPL 2026: काल गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सने आरसीबीवर विजय मिळवला आहे गुजरातने पराभवाचा बदला घेतला आहे. मात्र आता या सामन्यातील विराट कोहलीचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. त्यात तो चौथ्या अंपायरशी रागात बोलताना दिसून येत आहे.
चाहत्यांना रोज आयपीएलमध्ये रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहे. त्यासोबत खेळाडूंचा आक्रमकपणा दिसून येत आहे. नुकत्याच झालेल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचा फलंदाज रजत पाटीदार याच्या कॅचवरून मोठा वाद निर्माण झाला. यावरून विराट कोहली चौथ्या अंपायरशी भिडल्याचे दिसून आले. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
आरसीबी प्रथम फलंदाजी करत असताना कर्णधार रजत पाटीदारने एक मोठा फटका मारला जो फील्डरने सीमारेषेजवळ पकडला. हा कॅच घेताना फील्डरचा पाय सीमारेषेला लागला आणि कॅच पकडल्यावर बॉल ग्राऊंडवर लागला यावर संभ्रम निर्माण झाला. हा निर्णय थर्ड अंपायरकडे देण्यात आला. थर्ड अंपायरने अनेक भागातून व्हिडिओ पाहून रजतला आउट दिले होते.
It’s heating up in Ahmedabad! 🔥#JasonHolder caught #RajatPatidar at the boundary, but the #RCB camp wasn’t convinced with the decision! 👀#TATAIPL 2026 ➡️ #GTvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/GwfAoIelDj — Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
विराट कोहलीचा संताप
तिसऱ्या अंपायरचा हा निर्णय विराट कोहलीला आवडलेला दिसून आला नाही. डगआउटमध्ये बसलेला विराट तातडीने मैदानाच्या सीमारेषेजवळ आला आणि तिथे असलेल्या चौथ्या अंपायरशी वाद घालू लागला. विराट कोहलीने ज्या प्रकारे बोलणे केले त्यावरून तो नाराज असल्याचे दिसून येत होते.
गुजरातकडून आरसीबीचा पराभव
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरमध्ये सामना झाला. आयपीएलचा 42 वा सामना अत्यंत रोमांचक अशा स्थितीमध्ये चाहत्यांना अनुभवायला मिळाला. गुजरातने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आरसीबीने प्रथम फलंदाजी करताना 155 रन्स केल्या. अखेर आजच्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने आरसीबीवर विकेट्सने विजय मिळवला आहे. पॉईंट्स टेबलमध्ये आरसीबी दुसऱ्या स्थानी तर गुजरात टायटन्स पाचव्या स्थानावर पोहोचली आहे.
गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी
कागिसो रबाडाने आपल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 21 रन्स दिल्या. त्यानंतर आलेल्या मोहम्मद सिराजने जॅकब बेथलlआया 5 रन्सवर आउट केले. त्याकहा कॅच राशिद खानने पकडला. कागिसो रबाडाने विराट कोहलीची विकेट घेतली. जेसन होल्डरने जितेश शर्माची विकेट घेतली. अर्शद खानने कृणाल पंड्याची आणि रजत पाटीदारची विकेट पटकावली. राशिद खानने टीम डेव्हिडची विकेट पटकावली.