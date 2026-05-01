  • The Grand Finale Of Bigg Boss Marathi Season 6 Emerged As The Highest Rated Event Of 2026

‘Bigg Boss Marathi Season 6’ चा ग्रँड फिनाले ठरला 2026 मधील सर्वाधिक रेटिंग मिळवणारा इव्हेंट!

Updated On: May 01, 2026 | 02:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

‘Bigg Boss Marathi Season 6’चा ग्रँड फिनाले 2026 मधील सर्वाधिक रेटिंग मिळवणारा इव्हेंट ठरला आहे. Endemol Shine India आणि Banijay Entertainment यांच्या निर्मितीत साकारलेला हा शो यंदा प्रचंड चर्चेत राहिला. अनेक आठवड्यांच्या स्पर्धेनंतर तन्वी कोलटे हिने विजेतेपद पटकावत ट्रॉफी आपल्या नावावर केली, तर प्रेक्षकांना थरार, भावना आणि मनोरंजनाचा संगम अनुभवायला मिळाला.
ग्रँड फिनाले हा खऱ्या अर्थाने भव्य सोहळा ठरला. हाय-एनर्जी परफॉर्मन्स, भावनिक क्षण आणि विजेत्याच्या घोषणेचा थरार यामुळे प्रेक्षक खिळून राहिले. या फिनालेने 3.1 TVR रेटिंग मिळवत मराठी रिअॅलिटी शोच्या इतिहासात नवा विक्रम प्रस्थापित केला. निर्मात्यांनी ही माहिती शेअर करताना सांगितले की, “या जॉनरमधील सर्वाधिक रेटिंग असलेल्या फिनालेसह बिग बॉस मराठी हा मराठी रिअॅलिटी टेलिव्हिजनचा निर्विवाद नेता ठरला आहे.”

Endemol Shine India ही Banijay Entertainment अंतर्गत कार्यरत कंपनी असून, भारतात जागतिक दर्जाचे रिअॅलिटी शो सादर करण्यात आघाडीवर आहे. 2018 मध्ये दीपक धर यांच्यासोबतच्या जॉइंट व्हेंचरमधून बनिजय एशियाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर या कंपनीने भारतीय मनोरंजन क्षेत्रात मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. दर्जेदार नॉन-फिक्शन कंटेंटद्वारे त्यांनी प्रेक्षकांच्या अपेक्षा सातत्याने उंचावल्या आहेत.

या सीझनचे होस्ट Riteish Deshmukh यांनीही शोला वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांशी अधिक जवळीक निर्माण झाली. ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’ला मिळालेली लोकप्रियता केवळ TRPपुरती मर्यादित नसून, प्रेक्षकसंख्येच्या बाबतीतही या शोने नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. यावरून प्रादेशिक भाषांमधील कंटेंटची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत बनिजय एशियाने ‘The Night Manager’, ‘The Trial’, ‘Hostages’, ‘Call My Agent: Bollywood’ यांसारखे लोकप्रिय अ‍ॅडॅप्टेशन तसेच ‘Dahan’, ‘Undekhi’, ‘Campus Beats’ यांसारखे ओरिजिनल शो सादर केले आहेत. त्याचबरोबर नॉन-स्क्रिप्टेड क्षेत्रात ‘Into The Wild with Bear Grylls’, ‘MTV Roadies’, ‘The Kapil Sharma Show’ यांसारख्या शोद्वारे त्यांनी आपली छाप पाडली आहे.

Endemol Shine India कडे ‘Bigg Boss’सारखा जागतिक दर्जाचा फ्रँचायझी शो असून, तो 7 भाषांमध्ये 69 पेक्षा अधिक सीझनमध्ये सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय ‘MasterChef India’, ‘Khatron Ke Khiladi’ यांसारखे लोकप्रिय शोही त्यांच्या निर्मितीत आहेत. स्क्रिप्टेड कंटेंटमध्ये ‘Aarya’, ‘Bombay Begums’, ‘Trial By Fire’ आणि आगामी ‘Rakh’ यांसारखे प्रकल्प त्यांच्या गुणवत्तेची साक्ष देतात.
एकूणच, ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’चा ग्रँड फिनाले हा केवळ मनोरंजनाचा कार्यक्रम न राहता, मराठी टेलिव्हिजनसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या यशामुळे प्रादेशिक कंटेंटची वाढती ताकद आणि प्रेक्षकांची आवड स्पष्टपणे दिसून येते.

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM