IND vs NAM सामन्याआधी नामिबियाच्या कर्णधाराने केले गंभीर आरोप! भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी ICC प्रश्नांच्या भोवऱ्यात

नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मस प्रशिक्षण सत्रांवर: नामिबिया क्रिकेट संघाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मस यांनी बुधवार, ११ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्धच्या टी२० विश्वचषक २०२६ सामन्यापूर्वी रात्रीच्या प्रशिक्षण सत्राचे नियोजन न केल्याबद्दल आयोजकांवर टीका केली. संघाने सोमवार, ९ फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्ध एक दिवसाचा सामना खेळला आणि पुढील दोन दिवसांचे त्यांचे दोन्ही प्रशिक्षण सत्र दिवसाच्या प्रकाशात झाले. दुसरीकडे, भारताने सामन्यापूर्वी रात्री दोनदा प्रशिक्षण घेतले.
गेरहार्ड इरास्मस म्हणाला, “हो, या सामन्यापूर्वी आमचे रात्रीचे प्रशिक्षण सत्र झाले नाही, मला माहित नाही का. मला वाटते की भारताचे दोन रात्रीचे प्रशिक्षण सत्र आहेत आणि मी आता कॅनडामध्ये रात्रीचे प्रशिक्षण घेण्याचा विचार करत आहे, म्हणून तुम्ही जसे इच्छिता तसे त्याचा अर्थ लावा, परंतु आम्ही फक्त येऊन आमच्या नामिबियन पद्धतीने, म्हणजे लढण्यासाठी येऊ.”
T20 World Cup 2026 Point table : इंग्लंडच्या पराभवानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठे फेरबदल, अफगाणिस्तान बाद होण्याच्या उंबरठ्यावर
नामिबियाकडे घरच्या मैदानावर दिवस-रात्र खेळण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी त्याला काही वेळ प्रकाशात घालवायला आवडले असते. कॅनडा शुक्रवारी, १३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी दिल्लीच्या मैदानावर यूएईविरुद्ध खेळेल, त्याने फिरोजशाह कोटला येथे भारतीय संघासोबत सराव केला होता. इरास्मसला याची जाणीव होती.
“नामिबियामध्ये आमच्याकडे फ्लडलाइट्स नाहीत… दिवस-रात्र खेळ. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, ते कदाचित आमच्यासाठी एक आव्हान आहे, म्हणून हो, ज्यांना असा अनुभव नाही त्यांच्यासाठी हे सामान्य नाही. मला वाटते, नेपाळ प्रीमियर लीग आणि ILT20 आणि विश्वचषक खेळणाऱ्या लोकांशिवाय, तुम्हाला जास्त वेळा लाईटखाली सराव करण्याची सवय नाही,” इरास्मस म्हणाला.
🚨 Namibia captain Gerhard Erasmus has raised a concern, saying his team was not allotted a night training slot in the lead-up to the India game in Delhi Erasmus said : we haven’t been given a night training [session] before this game, I don’t know why. I think India has two… pic.twitter.com/ip3utsG4QL — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) February 11, 2026
नामिबियाने आपला पहिला सामना नेदरलँड्सविरुद्ध गमावला आणि उर्वरित साखळी सामन्यांमध्ये त्यांचा सामना अमेरिका आणि पाकिस्तानशी होईल. दोन्ही सामने दुपारी ३ वाजता सुरू होणार आहेत. नामिबियाकडे भारताविरुद्ध गमावण्यासारखे काहीही नाही, परंतु अमेरिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर, टीम इंडिया पाहुण्या संघाला हलके घेण्याची चूक करणार नाही.