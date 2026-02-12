Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Private Jets Ablaze At Singapore Airshow Demand For Private Planes Increases By 35

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

सिंगापूर एअरशोमध्ये आशियातील सर्वांत मोठ्या विमान वाहतूक आणि संरक्षण व्यापार मेळ्यात खाजगी जेट उद्योगाची वाढती ताकद स्पष्टपणे दिसून आली. विमान उत्पादक आता खाजगी ग्राहकांना खाजगी जेट सेवा देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

Updated On: Feb 12, 2026 | 11:00 AM
Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • सिंगापूरमध्ये आशियातील सर्वात मोठा एअरशो
  • अतिश्रीमंत खरेदीदारांना आकर्षित करण्याची शर्यत
  • जेट उद्योगाची वाढली ताकद
 

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर (Singapore) एअरशोमध्ये आशियातील सर्वांत मोठ्या विमान वाहतूक आणि संरक्षण व्यापार मेळ्यात खाजगी जेट उद्योगाची वाढती ताकद स्पष्टपणे दिसून आली. विमान उत्पादक आता व्यावसायिक विमान कंपन्यांऐवजी अतिश्रीमंत खाजगी ग्राहकांना आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना सेवा देण्यासाठी सज्ज होत आहेत. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, गल्फस्ट्रीमने त्यांचे प्रमुख व्यावसायिक जेट, जी७०० प्रदर्शित केले, ज्याची किंमत सुमारे ६२०-६६० कोटी रुपये आहे.

एअरशी कॉम्प्लेक्समध्ये प्रवासी आणि लष्करी विमानांव्यतिरिक्त उभे असलेले हे खाजगी जेट पाहण्यासाठी लांब रांगा लागल्या. विमानाच्या आत संभाव्य ग्राहकांशी व्यवहार सुरूच आहेत. विमानाच्या पॅनोरमिक खिडक्यांमधून येणारा प्रकाश हलक्या रंगाच्या लेदर सीट आणि पॉलिश केलेल्या लाकडावर पडतो. केबिनमध्ये स्वतंत्र राहण्याची जागा आहे. टीव्ही कन्सोल आणि मागील शॉवरसह एक ग्रैंड सूट उपलब्ध आहे. ही रचना केवळ लक्झरीच नव्हे, तर उद्योगातील धोरणात्मक बदल दर्शवते.

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

आता व्यावसायिक विमानांची मागणी वाढत चालली आहे. मोठ्या कंपन्या आणि अधिक संपत्ती असलेल्या व्यक्तींकडून विमानांच्या मागणीत लक्षणीय बदल दिसून येत आहे, असे गल्फस्ट्रीमचे जागतिक विक्री प्रमुख स्कॉट नील म्हणाले. त्यांना अधिक ठिकाणी प्रवासाची सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. हे करण्याचा सर्वात कार्यक्षम मार्ग म्हणजे व्यावसायिक विमाने आहे. बॉम्बार्डियर ते डसॉल्टपर्यंत, सर्व कंपन्या एकमेकांचा सामना करीत आहेत.

प्रवाशांचा थकवा कमी करणे, हे आज खाजगी जेट उत्पादकांसाठी एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. कंपन्या केबिन एअर प्रेशरमध्ये सुधारणा, आवाज कमी करणे आणि लांब उड्डाणे अधिक आरामदायी बनवण्यासाठी इंटीरियर पुन्हा डिझाइन केल्याचा दावा करतात. यात सुधारणा आणि वेळ वाचविणाऱ्या वैशिष्ट्यांमुळे आजच्या श्रीमंत ग्राहकांना खाजगी विमानांकडे आकर्षित होत आहेत. पाच वर्षांत अतिश्रीमंतांमध्ये ७०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

एव्हिएशन इंटेलिजेंस फर्म विंगएक्सच्या मते, २०२५ मध्ये जागतिक स्तरावर खाजगी जेट फ्लाइट्सची संख्या ३.७ दशलक्षपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो २०२४ पेक्षा ५% आणि महामारीच्या पूर्वीपेक्षा ३५% अधिक आहे. २०२० ते २०२५ दरम्यान, जगात अति उच्च्च-निव्वळ वर्थ व्यक्तींची संख्या ७०% पेक्षा जास्त वाढण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: Private jets ablaze at singapore airshow demand for private planes increases by 35

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी
1

देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ
2

India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर
3

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Ahilyanagar News: ‘दावोस’ द्वारे नगरमध्ये तब्बल 12 हजार कोटींची गुंतवणूक! 18 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
4

Ahilyanagar News: ‘दावोस’ द्वारे नगरमध्ये तब्बल 12 हजार कोटींची गुंतवणूक! 18 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

Feb 12, 2026 | 11:00 AM
IND vs NAM सामन्याआधी नामिबियाच्या कर्णधाराने केले गंभीर आरोप! भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी ICC प्रश्नांच्या भोवऱ्यात

IND vs NAM सामन्याआधी नामिबियाच्या कर्णधाराने केले गंभीर आरोप! भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी ICC प्रश्नांच्या भोवऱ्यात

Feb 12, 2026 | 10:54 AM
Dinvishesh : मराठा साम्राज्यातील कूटनीतिज्ञ, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 12 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : मराठा साम्राज्यातील कूटनीतिज्ञ, मुत्सद्दी महादजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 12 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 12, 2026 | 10:42 AM
Beed Crime: जिद्दीचा विजय, पण आयुष्याचा पराभव; 600 मीटरचा ‘टॉपर’ ठरला मात्र काळाने झडप घातली

Beed Crime: जिद्दीचा विजय, पण आयुष्याचा पराभव; 600 मीटरचा ‘टॉपर’ ठरला मात्र काळाने झडप घातली

Feb 12, 2026 | 10:37 AM
पांचट चवीच्या ओट्सपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक मिनी डोसा, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

पांचट चवीच्या ओट्सपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक मिनी डोसा, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

Feb 12, 2026 | 10:35 AM
लैंगिक व प्रजनन आरोग्य जागरूकता दिन 2026: सुदृढ भविष्याकरिता घ्या प्रजनन आरोग्याची काळजी, काय सांगतात तज्ज्ञ

लैंगिक व प्रजनन आरोग्य जागरूकता दिन 2026: सुदृढ भविष्याकरिता घ्या प्रजनन आरोग्याची काळजी, काय सांगतात तज्ज्ञ

Feb 12, 2026 | 10:29 AM
तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

Feb 12, 2026 | 10:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM