Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर (Singapore) एअरशोमध्ये आशियातील सर्वांत मोठ्या विमान वाहतूक आणि संरक्षण व्यापार मेळ्यात खाजगी जेट उद्योगाची वाढती ताकद स्पष्टपणे दिसून आली. विमान उत्पादक आता व्यावसायिक विमान कंपन्यांऐवजी अतिश्रीमंत खाजगी ग्राहकांना आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना सेवा देण्यासाठी सज्ज होत आहेत. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, गल्फस्ट्रीमने त्यांचे प्रमुख व्यावसायिक जेट, जी७०० प्रदर्शित केले, ज्याची किंमत सुमारे ६२०-६६० कोटी रुपये आहे.
एअरशी कॉम्प्लेक्समध्ये प्रवासी आणि लष्करी विमानांव्यतिरिक्त उभे असलेले हे खाजगी जेट पाहण्यासाठी लांब रांगा लागल्या. विमानाच्या आत संभाव्य ग्राहकांशी व्यवहार सुरूच आहेत. विमानाच्या पॅनोरमिक खिडक्यांमधून येणारा प्रकाश हलक्या रंगाच्या लेदर सीट आणि पॉलिश केलेल्या लाकडावर पडतो. केबिनमध्ये स्वतंत्र राहण्याची जागा आहे. टीव्ही कन्सोल आणि मागील शॉवरसह एक ग्रैंड सूट उपलब्ध आहे. ही रचना केवळ लक्झरीच नव्हे, तर उद्योगातील धोरणात्मक बदल दर्शवते.
Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव
आता व्यावसायिक विमानांची मागणी वाढत चालली आहे. मोठ्या कंपन्या आणि अधिक संपत्ती असलेल्या व्यक्तींकडून विमानांच्या मागणीत लक्षणीय बदल दिसून येत आहे, असे गल्फस्ट्रीमचे जागतिक विक्री प्रमुख स्कॉट नील म्हणाले. त्यांना अधिक ठिकाणी प्रवासाची सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. हे करण्याचा सर्वात कार्यक्षम मार्ग म्हणजे व्यावसायिक विमाने आहे. बॉम्बार्डियर ते डसॉल्टपर्यंत, सर्व कंपन्या एकमेकांचा सामना करीत आहेत.
प्रवाशांचा थकवा कमी करणे, हे आज खाजगी जेट उत्पादकांसाठी एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. कंपन्या केबिन एअर प्रेशरमध्ये सुधारणा, आवाज कमी करणे आणि लांब उड्डाणे अधिक आरामदायी बनवण्यासाठी इंटीरियर पुन्हा डिझाइन केल्याचा दावा करतात. यात सुधारणा आणि वेळ वाचविणाऱ्या वैशिष्ट्यांमुळे आजच्या श्रीमंत ग्राहकांना खाजगी विमानांकडे आकर्षित होत आहेत. पाच वर्षांत अतिश्रीमंतांमध्ये ७०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स
एव्हिएशन इंटेलिजेंस फर्म विंगएक्सच्या मते, २०२५ मध्ये जागतिक स्तरावर खाजगी जेट फ्लाइट्सची संख्या ३.७ दशलक्षपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो २०२४ पेक्षा ५% आणि महामारीच्या पूर्वीपेक्षा ३५% अधिक आहे. २०२० ते २०२५ दरम्यान, जगात अति उच्च्च-निव्वळ वर्थ व्यक्तींची संख्या ७०% पेक्षा जास्त वाढण्याची अपेक्षा आहे.