”महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच स्वतःला..”, रितेशने रूचिता जामदारला चांगलंच झापलं, भाऊच्या धक्कावर तन्वी पाठोपाठ रूचिताची घेतली शाळा

bigg boss marathi 6 : रितेश भाऊने तन्वी कोलते आणि रूचिता जामदार यांची चांगलीच शाळा घेतली आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:15 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी टेलिव्हिजनवरील सर्वात मोठा कार्यक्रम ‘बिग बॉस मराठी’च्या नव्या सीझनची सर्वत्र चांगलीच हवा आहे.  बिग बॉस मराठी ६चा पहिला आठवडा वादाच्या ठिणग्यांनी, टास्कने आणि काही भावुक क्षणांनी गाजला. रितेश भाऊची हटके स्टाईल आणि १७ सदस्यांचा हटके खेळ चाहत्यांच्या पसंतीस उतरत आहे. काहीच तासांत यंदाच्या सीझनचा पहिला ‘भाऊचा धक्का’ पार पडणार आहे. या ‘भाऊच्या धक्क्या’वर सदस्यांची पोलखोल होणार आहे. अखेर वेळ आली आहे ती या सगळ्या वादाचा हिशोब करण्याची. सुपरस्टार रितेश देशमुख आज पहिल्या ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सदस्यांची कानउघडणी करताना दिसणार आहे. कलर्स मराठीने या भागाचा एक प्रोमो शेअर केला आहे. या शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये रितेश भाऊ तन्वी कोलते आणि रूचिता जामदार यांची चांगलीच शाळा घेताना दिसत आहे.
भाऊच्या कट्यावर रितेशने या दोघांना कसं झापलं पाहुया…

रुचिता : घराचा ‘वॉईस’ की ‘नॉईज’?
दुसरीकडे, रितेश यांनी रुचिताच्या वागण्यावरही निशाणा साधला. सुरुवातीला रुचिताने स्वतःची ओळख ‘वाघीण’ म्हणून करून दिली होती, ज्याचा संदर्भ घेत रितेश म्हणाले, “महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच स्वतःला पंजा मारणारी वाघीण बघितली.” रितेशने तिच्यावर टीका करताना अत्यंत मार्मिक विधान केलं. ते म्हणाले, “महाराष्ट्राला वाटलं होतं की तुम्ही या घराचा ‘Voice’ व्हाल, पण सध्या तुम्ही या घराचा फक्त ‘Noise’ आहात.”

तन्वी कोलते ‘तंटा क्वीन’
पहिल्या प्रोमोमध्ये रितेश देशमुख तन्वी कोलतेवर चांगलेच चिडलेले दिसत आहे. रितेश देशमुख म्हणाले, “तन्वी कोलते किती बोलते… तुम्ही आहात या घराच्या तंटा क्वीन!” तन्वीच्या वागण्यावर टीका करताना रितेश पुढे म्हणाले की, तिला फक्त बोलायचं असतं, भांडायचं असतं आणि ते झालं की मग रडायचं असतं. त्यांनी तिला स्पष्ट शब्दांत सुनावलं की, “तुमच्या जिभेचा ब्रेक फेल झालेला आहे.” जेव्हा तन्वीने स्वतःची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा रितेश यांनी तिला “मी बोलतोय, थांब एक मिनिट” असं म्हणत गप्प केलं.

 

Bigg Boss Marathi 6: ”घराची तंटा क्वीन, तुमच्या जीभेचा..” रितेश भाऊने तन्वी कोलतेची केली कानउघडणी, प्रोमोने वाढवली उत्सुकता

या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. यावर एकाने लिहिलं, ”स्वत: ला पंजा मारणारी वाघीण..” , “याचीच गरज होती बरं झालं” अशा प्रतिक्रिया देत प्रेक्षकांनी रितेश भाऊंच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे.

