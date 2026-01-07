Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Actor Rakesh Bapat Famous For Navri Mile Hitlerla Is Likely To Be Seen In Bigg Boss Marathi Season 6

Bigg Boss Marathi 6 : आता हिटलर गाजवणार बिग बॉसचे घर? राकेश बापट उर्फ AJ लवकर घेणार ग्रँड एंट्री

बिग बॉस मराठी ६ या पर्वासाठी नवरी मिळे हिटलरला फेम अभिनेता राकेश बापट याच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती मिळत आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 07:11 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • बिग बॉस मराठी ६ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
  • बिग बॉस मराठी ६ मध्ये अभिनेता राकेश बापट दिसणार?
  • सोशल मीडियावर काही नावांची रंगली चर्चा
 

बिग बॉस मराठी ६ या नव्या सीझनची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा सीझन सुरू होण्यासाठी काहीच दिवस बाकी राहिले आहेत. लवकरच बिग बॉस मराठी ६ ची दारं उघडणार आहेत. या सीझनमध्ये कोणकोणते स्पर्धक पाहायला मिळणार यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. कलर्स मराठीच्या सोशल मीडियावरून पहिल्या स्पर्धकाचा प्रोमोही शेअर करण्यात आला आहे. तर सोशल मीडियावर काही नावांची चर्चा देखील रंगू लागली आहे. नुकतच एका स्पर्धकाचे नाव कन्फर्म झालं आहे. बिग बॉस मराठी सिझन ६ मध्ये अभिनेता राकेश बापट दिसणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

ईटाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, नवरी मिळे हिटलरला या मालिकेतील मुख्य अभिनेता राकेश बापट बिग बॉस मराठी ६ मध्ये दिसणार आहे. राकेश बापटची एन्ट्री कन्फर्म करण्यात आली आहे. राकेशची निवड जवळपास निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या अभिनेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. यापूर्वी राकेश हिंदी बिग बॉसमध्येही दिसला होता. त्यांनतर त्याने नवरी मिळे हिटलरला या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारली. अद्याप राकेशच्या टीमने किंवा स्वत:अभिनेत्याने कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही.

Box Office Collection: अखेर ‘धुरंधर’ ने मोडला KGF 2 चा रेकॉर्ड, 33 व्या दिवशी ‘पुष्पा 2’ आणि RRR ला देखील टाकले मागे
हा शो नक्की प्रेक्षकांचं मनोरंजन दुप्पट करणार आहे.‘बिग बॉस’ मराठीचं यंदाचं घर हे सोपं नसणार आहे. यावेळी ‘स्वर्ग आणि नर्क’ अशी थक्क करणारी थीम प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Raqesh Bapat (@raqeshbapat)


दरम्यान,११ जानेवारीपासून बिग बॉस मराठी ६ हे पर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीझनमध्ये राकेश बापटसह सागर कारंडे, दिपाली सय्यद, अनुश्री माने, राधा मुंबईकर, संकेत पाठक, प्राजक्ता शुक्रे, रसिका जामसुदकर या नावांची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. यापैकी कोणते स्पर्धक बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री घेतात हे लवकरच कळेल.

Happy Patel Movie: “दहा वर्ष त्यांच्याशी बोललोही नाही…” आमिर खानला सिनेमासाठी असे केले राजी; निर्मात्याने सांगितला किस्सा

Web Title: Actor rakesh bapat famous for navri mile hitlerla is likely to be seen in bigg boss marathi season 6

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 07:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली
1

प्रेम का भिती? मराठी चित्रपटसृष्टीत हॉरर प्रेमकथेचा नवा अध्याय, सहवास’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित; चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
2

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…
3

फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा
4

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या

Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या

Jan 20, 2026 | 11:45 AM
Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

Jan 20, 2026 | 11:43 AM
काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी

Jan 20, 2026 | 11:42 AM
वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

Jan 20, 2026 | 11:40 AM
GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Jan 20, 2026 | 11:38 AM
U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

Jan 20, 2026 | 11:35 AM
अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

Jan 20, 2026 | 11:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM