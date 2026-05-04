Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ ची सलग तीन दिवसात दमदार कमाई

सिनेमाची दमदार कमाई
राजा शिवाजी’ सिनेमाने विकेंडला ₹37 कोटी नेट कमवून ठरला मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठा ओपनिंग वीकेंड करणारा सिनेमा ठरला आहे. जिओ स्टुडिओज आणि मुंबई फिल्म कंपनी प्रस्तुत रितेश विलासराव देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’, या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच विकेंडमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवलं. सिनेनाचं कथानक आणि तंत्रज्ञानाने प्रेक्षकांनी चांगलीच पसंती मिळवली.
महाराष्ट्र दिनाला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी विक्रमी कमाई नोंदवली. त्यानंतर शनिवारी मजबूत पकड कायम ठेवत, रविवारी चित्रपटाने आणखी मोठी झेप घेत विकेंडमधील सर्वोच्च कमाई केली. रविवारी चित्रपटाने ₹13.10 कोटी नेट कमाई करत शनिवारीच्या तुलनेत 13.5 टक्के वाढ नोंदवली. यासह, तीन दिवसांची एकूण कमाई भव्य ₹37 कोटी नेट झाली आहे.
चित्रपटाच्या प्रभावी मांडणी, भव्य निर्मितीमूल्ये आणि भावनिक कथनशैलीमुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. थिएटरमधील अनुभव हा एक सणासारखा वाटत असून, महाराष्ट्रभर चित्रपटाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. हाऊसफुल्ल शो आणि वाढती प्रेक्षकसंख्या हे या यशाचे प्रमुख निदर्शक ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्तीलाही देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
बॉक्स ऑफिस तपशील (भारत):
पहिला दिवस (शुक्रवार): ₹12.40 कोटी
दुसरा दिवस (शनिवार): ₹11.50 कोटी
तिसरा दिवस (रविवार): ₹13.10 कोटी
एकूण (ओपनिंग वीकेंड): ₹37 कोटी नेट
प्रेक्षकांचा वाढता पाठिंबा आणि सर्व स्तरांतून मिळणारे कौतुक लक्षात घेता, ‘राजा शिवाजी’ आगामी दिवसांतही बॉक्स ऑफिसवर आपली मजबूत पकड कायम ठेवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
