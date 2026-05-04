  Raja Shivaji Box Office Collection Raja Shivaji Cinema Earns 37 Crore Nett Over Weekend

Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ ची सलग तीन दिवसात दमदार कमाई

रितेश देशमुख आणि जिओ स्टुडिओजचा राजा शिवाजी या सिनेमाने मराठी सिनेविश्वातील आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड मोडून काढले. विकेंडला सर्वात जास्त कमाई करणारा हा सिनेमा ठरला आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 02:24 PM
Raja Shivaji Box Office Collection

फोटो सौजन्य : गुगल

  • मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा;
  • ‘राजा शिवाजी’ ची सलग तीन दिवसात दमदार कमाई
Raja Shivaji Box Office Collection :  जय भवानी जय शिवाजी असा नामघोष ऐकला की आपसुकच अंगात दहा हत्तींचं बळ संचारतं. असं हे महाराष्ट्राचं आराध्य़ दैवत छत्रपती शिवाजी महारांजांचा इतिहास वेगळ्या धाटणीने मांडण्याचा प्रयत्न केला ते रितेश देशमुख आणि जिओ स्टुडिओजने केला. या सिनेमाने मराठी सिनेविश्वातील आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड मोडून काढले. विकेंडला सर्वात जास्त कमाई करणारा हा सिनेमा ठरला आहे.

सिनेमाची दमदार कमाई
राजा शिवाजी’ सिनेमाने विकेंडला ₹37 कोटी नेट कमवून ठरला मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठा ओपनिंग वीकेंड करणारा सिनेमा ठरला आहे. जिओ स्टुडिओज आणि मुंबई फिल्म कंपनी प्रस्तुत रितेश विलासराव देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’, या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच विकेंडमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवलं. सिनेनाचं कथानक आणि तंत्रज्ञानाने प्रेक्षकांनी चांगलीच पसंती मिळवली.

महाराष्ट्र दिनाला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी विक्रमी कमाई नोंदवली. त्यानंतर शनिवारी मजबूत पकड कायम ठेवत, रविवारी चित्रपटाने आणखी मोठी झेप घेत विकेंडमधील सर्वोच्च कमाई केली. रविवारी चित्रपटाने ₹13.10 कोटी नेट कमाई करत शनिवारीच्या तुलनेत 13.5 टक्के वाढ नोंदवली. यासह, तीन दिवसांची एकूण कमाई भव्य ₹37 कोटी नेट झाली आहे.

Marathi Cinemas चा टर्निंग पॉईंट? ‘Raja Shivaji’ सिनेमा रचणार इतिहास? दोन दिवसांत केली मोठी कमाई!

चित्रपटाच्या प्रभावी मांडणी, भव्य निर्मितीमूल्ये आणि भावनिक कथनशैलीमुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. थिएटरमधील अनुभव हा एक सणासारखा वाटत असून, महाराष्ट्रभर चित्रपटाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. हाऊसफुल्ल शो आणि वाढती प्रेक्षकसंख्या हे या यशाचे प्रमुख निदर्शक ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्तीलाही देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

बॉक्स ऑफिस तपशील (भारत):
पहिला दिवस (शुक्रवार): ₹12.40 कोटी
दुसरा दिवस (शनिवार): ₹11.50 कोटी
तिसरा दिवस (रविवार): ₹13.10 कोटी
एकूण (ओपनिंग वीकेंड): ₹37 कोटी नेट

प्रेक्षकांचा वाढता पाठिंबा आणि सर्व स्तरांतून मिळणारे कौतुक लक्षात घेता, ‘राजा शिवाजी’ आगामी दिवसांतही बॉक्स ऑफिसवर आपली मजबूत पकड कायम ठेवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Raja Shivaji Show Cancel : प्रेक्षकांमध्ये नाराजी! ना पूर्वकल्पना, ना काही मेसेज; सिनेमाचा शो अचानक झाला कॅन्सल

 

Published On: May 04, 2026 | 02:24 PM

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? 'या' सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा 'थंडगार' निवारा

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, 'तोमर' कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

