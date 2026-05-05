Raja Shivaji : अबबब… गुंतवले इतके, 4 दिवसात काढले इतके; निर्मात्यांसाठी पैसा वसूल! जाणून घ्या आतापर्यंतचे Returns

पहिल्या दिवशी या सिनेमाने 12.40 कोटी इतक्या रकमेचे Box Office कलेक्शन केले. दुसऱ्या दिवशी सिनेमाने 11.50 कोटी रक्कमेचा पल्ला गाठला. तिसऱ्या दिवशी 13.10 कोटी तर चौथ्या दिवशी सिनेमाने एकूण 6.20 कोटींची कमाई केली. मराठी सिनेविश्वाची Highest Grossing Marathi Cinemas ची लिस्ट पाहिली तर सध्या पहिल्या क्रमांकावर ‘सैराट’ आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर ‘बाईपण भारी देवा’ आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ‘वेड’ असून आधी चौथ्या क्रमांकावर असणाऱ्या ‘नटसम्राट’ या सिनेमाला मागे सारत ‘राजा शिवाजी’ हा सिनेमाने चौथा क्रमांक राखला आहे. येत्या भविष्यात, हा सिनेमा पहिला क्रमांक पटकावले का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
चार दिवसांची कमाई पाहता, सिनेमाने आतापर्यंत एकूण 43.20 कोटींची कमाई केली आहे, जी नटसम्राट, पावनखिंड तसेच लय भारीसारख्या बंपर कमाई करणाऱ्या मराठी चित्रपटांपेक्षा जास्त आहे. ‘राजा शिवाजी’ हा सिनेमा एकूण 75 कोटींच्या बजेटने बनवण्यात आला होता. त्यातील 43.20 कोटींची रक्कम सिनेमाने चार दिवसांत गाठली आहे. सिनेमाने अवघ्या चार दिवसात Highest Grossing Marathi Cinemas च्या यादीत चौथा क्रमांकही गाठला आहे. एकंदरीत, सिनेमाच्या निर्मात्यांनी केलेल्या 75 कोटींच्या Investment मधून 58% प्रॉफिट त्यांनी अवघ्या चार दिवसांतच कमावले आहे. तर सिनेमाचा India Gross Profit एकूण 50.97 कोटी आहे.