Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Marathi »
  • What Was The Budget Of The Movie Raja Shivaji And What Are Its Returns On The Fourth Day

Raja Shivaji : अबबब… गुंतवले इतके, 4 दिवसात काढले इतके; निर्मात्यांसाठी पैसा वसूल! जाणून घ्या आतापर्यंतचे Returns

Raja Shivaji या दमदार सिनेमाने अवघ्या ४ दिवसांत ४३.२० कोटींची कमाई करत बॉक्स ऑफिस गाजवले आहे. चार दिवसांतच Highest Grossing Marathi Films यादीत चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 04:16 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • या दमदार सिनेमाने 4 दिवसांत मोठी कमाई केली आहे
  • सिनेमाने आतापर्यंत एकूण 43.20 कोटींची कमाई केली आहे
  • चार दिवसात Highest Grossing Marathi Cinemas च्या यादीत चौथा क्रमांकही गाठला आहे
Raja Shivaji : सध्या सिनेमागृहात एकाच सिनेमाची हवा आहे ‘राजा शिवाजी’! महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक सिनेगृहात छत्रपतींच्या जयघोषाचा नाद दुमदुमत आहे. या सगळ्यांचे श्रेय अर्थातच सिनेमाचे दिग्दर्शक रितेश देशमुख तसेच ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाची संपूर्ण टीम यांस जाते. या सिनेमाला प्रतिसाद देणाऱ्या प्रत्येक छत्रपती शिवाजी महाराज प्रेमींचाही यात मोठा वाटा आहे. दरम्यान, या दमदार सिनेमाने 4 दिवसांत मोठी कमाई केली आहे. मराठी सिनेविश्वात हा सिनेमा Record Breaker ठरणार का? आणि Highest Grossing Marathi Cinema चं Title स्वतःच्या नावी करून घेणारा का? असा प्रश्न प्रत्येक मराठी सिनेचाहत्याला पडला आहे.

Raja Shivaji Box Office Collection : 4 दिवसांत फतेह केला चौथा क्रमांक! Highest Grossing च्या यादीत हे सिनेमे सोडले मागे

पहिल्या दिवशी या सिनेमाने 12.40 कोटी इतक्या रकमेचे Box Office कलेक्शन केले. दुसऱ्या दिवशी सिनेमाने 11.50 कोटी रक्कमेचा पल्ला गाठला. तिसऱ्या दिवशी 13.10 कोटी तर चौथ्या दिवशी सिनेमाने एकूण 6.20 कोटींची कमाई केली. मराठी सिनेविश्वाची Highest Grossing Marathi Cinemas ची लिस्ट पाहिली तर सध्या पहिल्या क्रमांकावर ‘सैराट’ आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर ‘बाईपण भारी देवा’ आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ‘वेड’ असून आधी चौथ्या क्रमांकावर असणाऱ्या ‘नटसम्राट’ या सिनेमाला मागे सारत ‘राजा शिवाजी’ हा सिनेमाने चौथा क्रमांक राखला आहे. येत्या भविष्यात, हा सिनेमा पहिला क्रमांक पटकावले का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.

सल्या अडकला लग्नबंधनात; सैराट फेम अरबाज शेखचा निकाह, फोटोंवर कमेंट करत रिंकु राजगुरु म्हणाली….

चार दिवसांची कमाई पाहता, सिनेमाने आतापर्यंत एकूण 43.20 कोटींची कमाई केली आहे, जी नटसम्राट, पावनखिंड तसेच लय भारीसारख्या बंपर कमाई करणाऱ्या मराठी चित्रपटांपेक्षा जास्त आहे. ‘राजा शिवाजी’ हा सिनेमा एकूण 75 कोटींच्या बजेटने बनवण्यात आला होता. त्यातील 43.20 कोटींची रक्कम सिनेमाने चार दिवसांत गाठली आहे. सिनेमाने अवघ्या चार दिवसात Highest Grossing Marathi Cinemas च्या यादीत चौथा क्रमांकही गाठला आहे. एकंदरीत, सिनेमाच्या निर्मात्यांनी केलेल्या 75 कोटींच्या Investment मधून 58% प्रॉफिट त्यांनी अवघ्या चार दिवसांतच कमावले आहे. तर सिनेमाचा India Gross Profit एकूण 50.97 कोटी आहे.

Web Title: What was the budget of the movie raja shivaji and what are its returns on the fourth day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग
1

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection
2

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई
3

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा
4

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM
Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

May 18, 2026 | 11:56 AM
पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

May 18, 2026 | 11:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM