Raja Shivaji Show Cancel : प्रेक्षकांमध्ये नाराजी! ना पूर्वकल्पना, ना काही मेसेज; सिनेमाचा शो अचानक झाला कॅन्सल

कुठे घडला हा प्रकार?
मुंबईत Raja Shivaji सिनेमाचे Shows हाउसफुल आहेत. सिनेमा पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. अशामध्ये सिनेचाहते आधीच सिनेमाची Booking करून ठेवत आहेत. दरम्यान, मुंबईतील लालबाग येथे स्थित असलेल्या भारत माता टॉकीजमध्ये विचित्र प्रकार घडला आहे. थिएटरच्या मॅनेजमेंटने रविवारी सकाळी साडे 7 चा शो कॅन्सल केला आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी सकाळी लवकर उठून टॉकीजच्या बाहेर गर्दी केलेल्या प्रेक्षकांनी या प्रकारामुळे संताप व्यक्त केला आहे.
मुळात, या संदर्भात कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नसल्याचे प्रेक्षकांचे म्हणणे आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनेने शेअर केलेल्या Video मध्ये प्रेक्षकांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. नाराजी व्यक्त करत ते म्हणाले आहे की, “साडे 7 चा शो पाहण्यासाठी येथे सगळे प्रेक्षकमंडळी जवळजवळ पंधरा मिनिटे लवकर उपस्थित राहिले. दरम्यान, 7:45 च्या सुमारास येथील व्यवस्थापकांकडून संदेश आला की शो कॅन्सल झाला आहे.”
भारत माता टॉकीजच्या व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे की, “तांत्रिक कारणामुळे शो रद्द करण्यात आला आहे. सिनेमाच्या Distrubator संबंधी अडचणी आल्या आहेत, त्यामुळे हा शो रद्द करण्याची गरज पडली. परंतु, आम्ही Book My show ला याची कल्पना आधीच दिली होती. त्यांनी प्रेक्षकांना या गोष्टी कळवल्या असत्या तर हा गोंधळ झाला नसता.”
दरम्यान, मुंबईत घडणाऱ्या अशा प्रकारामुळे प्रेक्षकांमध्ये नाराजी आहे. निदान आम्ही सिनेमासाठी खर्च केलेले पैसे तरी आम्हाला परत द्या, अशी मागणी प्रेक्षकांनी Book My Show ला केली आहे.