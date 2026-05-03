Raja Shivaji Show Cancel : प्रेक्षकांमध्ये नाराजी! ना पूर्वकल्पना, ना काही मेसेज; सिनेमाचा शो अचानक झाला कॅन्सल

Raja Shivaji : राजा शिवाजी चित्रपटाचे काही शो मुंबईत अचानक रद्द करण्यात आल्याने प्रेक्षक संतप्त झाले आहेत. भारत माता टॉकीज येथे सकाळचा शो पूर्वसूचना न देता कॅन्सल करण्यात आला.

Updated On: May 03, 2026 | 03:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचे शो कॅन्सल करण्यात आले आहे
  • सिनेमा पाहण्यासाठी भरलेले पैसे फुकट जाणार की काय?
  • नेमासाठी खर्च केलेले पैसे तरी आम्हाला परत द्या, अशी मागणी 
Raja Shivaji सिनेमा सध्या सिनेमागृहात गर्दीचे कारण ठरत आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी मराठी रसिक सिनेमागृहाकडे मोठ्या संख्येने धाव घेत आहेत. पण मुंबईत काही ठिकाणी अनुचित प्रकार घडत असल्यामुळे मराठी रसिकांना सिनेमा पाहण्याची इच्छा असून माघारी जावे लागत आहे. कसलीही पूर्वकल्पना न देता, मुंबईत ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचे शो कॅन्सल करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रेक्षकवर्गामध्ये नाराजी तर आहेच त्याचबरोबर रागही दिसून येत आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी भरलेले पैसे फुकट जाणार की काय? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.

कुठे घडला हा प्रकार?

मुंबईत Raja Shivaji सिनेमाचे Shows हाउसफुल आहेत. सिनेमा पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. अशामध्ये सिनेचाहते आधीच सिनेमाची Booking करून ठेवत आहेत. दरम्यान, मुंबईतील लालबाग येथे स्थित असलेल्या भारत माता टॉकीजमध्ये विचित्र प्रकार घडला आहे. थिएटरच्या मॅनेजमेंटने रविवारी सकाळी साडे 7 चा शो कॅन्सल केला आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी सकाळी लवकर उठून टॉकीजच्या बाहेर गर्दी केलेल्या प्रेक्षकांनी या प्रकारामुळे संताप व्यक्त केला आहे.

मुळात, या संदर्भात कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नसल्याचे प्रेक्षकांचे म्हणणे आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनेने शेअर केलेल्या Video मध्ये प्रेक्षकांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. नाराजी व्यक्त करत ते म्हणाले आहे की, “साडे 7 चा शो पाहण्यासाठी येथे सगळे प्रेक्षकमंडळी जवळजवळ पंधरा मिनिटे लवकर उपस्थित राहिले. दरम्यान, 7:45 च्या सुमारास येथील व्यवस्थापकांकडून संदेश आला की शो कॅन्सल झाला आहे.”

भारत माता टॉकीजच्या व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे की, “तांत्रिक कारणामुळे शो रद्द करण्यात आला आहे. सिनेमाच्या Distrubator संबंधी अडचणी आल्या आहेत, त्यामुळे हा शो रद्द करण्याची गरज पडली. परंतु, आम्ही Book My show ला याची कल्पना आधीच दिली होती. त्यांनी प्रेक्षकांना या गोष्टी कळवल्या असत्या तर हा गोंधळ झाला नसता.”

दरम्यान, मुंबईत घडणाऱ्या अशा प्रकारामुळे प्रेक्षकांमध्ये नाराजी आहे. निदान आम्ही सिनेमासाठी खर्च केलेले पैसे तरी आम्हाला परत द्या, अशी मागणी प्रेक्षकांनी Book My Show ला केली आहे. 

Published On: May 03, 2026 | 03:32 PM

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या 'या' खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Washim News : 'आवडेल तिथे प्रवास 'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

