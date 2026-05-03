Marathi Cinemas चा टर्निंग पॉईंट? ‘Raja Shivaji’ सिनेमा रचणार इतिहास? दोन दिवसांत केली मोठी कमाई!

Raja Shivaji : मराठीतील सैराट हा आजवरचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट मानला जातो. आता राजा शिवाजी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार एन्ट्री केली आहे. 12.40 कोटींची कमाई करत त्याने Highest Opening चा रेकॉर्ड केला.

Updated On: May 03, 2026 | 02:57 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • Highest Opening देणारा सिनेमा सैराट होता
  • मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा चित्रपट
  • सिनेमा सैराटचा Record आता राजा शिवाजी सिनेमा मोडणार की काय?
Raja Shivaji सिनेमा सिनेमागृहात सध्या गाजत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासावर आधारित हा सिनेमा पाहण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी होत आहे. या सिनेमाने प्रदर्शित होताच Record मोडून काढले आहेत. 1 मे रोजी सिनेमा प्रेक्षकांसमोर आला आणि 10 कोटींपेक्षा जास्त Box Office Opening देऊन सिनेमा मराठी सिनेसृष्टीतील Highest Opening ठरला. या अगोदर मराठी सिनेसृष्टीत Highest Opening देणारा सिनेमा सैराट होता, ज्या सिनेमाची Opening साडे 3 कोटींपेक्षा थोडी जास्त होती. परंतु, Raja Shivaji आणि Sairat, दोन्ही चित्रपटांच्या Opening मध्ये फार मोठा फरक आहे. त्यामुळे 100 कोटी कमावणारा आणि मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा चित्रपट असा किताब असणारा सिनेमा सैराटचा Record आता राजा शिवाजी सिनेमा मोडणार की काय? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

Academy Award 2027 : भारतासाठी मोठी संधी? Oscar च्या 99 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केले मोठे बदल

Raja Shivaji सिनेमाची पहिल्या दिवसाची कमाई?

Riteish Deshmukh दिग्दर्शित सिनेमा राजा शिवाजी सध्या सिनेमागृहात वादळ करत आहे. सिनेमाने पहिल्या दिवशी 12.40 कोटी रुपयांची मोठी कमाई केली. ही कमाई मराठी तसेच हिंदी भाषेची एकूण बेरीज आहे. सिनेमाने मराठी भाषेत जास्त कमाई केली असून. जवळजवळ 11 कोटी फक्त मराठी भाषेतून कमावले आहे. त्यामुळे सिनेमा Record Holder ठरत आहे.

Raja Shivaji सिनेमाची दुसऱ्या दिवसाची कमाई?

Genelia Deshmukh निर्मित सिनेमा Raja Shivaji सिनेमाने धुमाकूळ केले आहे. या ऐतिहासिक सिनेमाने इतिहास रचले आहे. सिनेमाने दुसऱ्या दिवशी 11.50 कोटींची कमाई केली आहे. ही कमाई मराठी तसेच हिंदी भाषेची एकूण बेरीज आहे. आधीच्या दिवसापेक्षा दुसऱ्या दिवशी कमाई थोडी मंदावली जरी असली तरी आज रविवार असल्यामुळे कमाईत 15 ते 20 कोटींची वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

सध्याच्या राजकारणातील समीकरणांवर आधरीत सिनेमा! “लव्ह यू लोकतंत्र” लवकरच DD National वर

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jio Studios (@officialjiostudios)


एकंदरीत, शुक्रवारी सिनेमाने 12.40 कोटी रुपयांची कमाई केली, जी मराठी सिनेविश्वातील Highest Opening For Marathi Cinema industry ठरली. तर शनिवारी सिनेमाच्या कमाईत थोडी घट झाली असून, सिनेमाने एकूण 11.50 कोटींची कमाई केली आहे.

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

