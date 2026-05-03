Marathi Cinemas चा टर्निंग पॉईंट? ‘Raja Shivaji’ सिनेमा रचणार इतिहास? दोन दिवसांत केली मोठी कमाई!

Raja Shivaji सिनेमाची पहिल्या दिवसाची कमाई?
Riteish Deshmukh दिग्दर्शित सिनेमा राजा शिवाजी सध्या सिनेमागृहात वादळ करत आहे. सिनेमाने पहिल्या दिवशी 12.40 कोटी रुपयांची मोठी कमाई केली. ही कमाई मराठी तसेच हिंदी भाषेची एकूण बेरीज आहे. सिनेमाने मराठी भाषेत जास्त कमाई केली असून. जवळजवळ 11 कोटी फक्त मराठी भाषेतून कमावले आहे. त्यामुळे सिनेमा Record Holder ठरत आहे.
Raja Shivaji सिनेमाची दुसऱ्या दिवसाची कमाई?
Genelia Deshmukh निर्मित सिनेमा Raja Shivaji सिनेमाने धुमाकूळ केले आहे. या ऐतिहासिक सिनेमाने इतिहास रचले आहे. सिनेमाने दुसऱ्या दिवशी 11.50 कोटींची कमाई केली आहे. ही कमाई मराठी तसेच हिंदी भाषेची एकूण बेरीज आहे. आधीच्या दिवसापेक्षा दुसऱ्या दिवशी कमाई थोडी मंदावली जरी असली तरी आज रविवार असल्यामुळे कमाईत 15 ते 20 कोटींची वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
एकंदरीत, शुक्रवारी सिनेमाने 12.40 कोटी रुपयांची कमाई केली, जी मराठी सिनेविश्वातील Highest Opening For Marathi Cinema industry ठरली. तर शनिवारी सिनेमाच्या कमाईत थोडी घट झाली असून, सिनेमाने एकूण 11.50 कोटींची कमाई केली आहे.