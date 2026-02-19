Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा; ‘कलम का बादशाह’ मधून मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक!

'कलम का बादशाह' हा आगामी मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या चित्रपटामधून अभिनेत्री मोनालिसा बागल एका अनोख्या भूमिकेत पुन्हा कमबॅक करताना दिसणार आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:28 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा
  • ‘कलम का बादशाह’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस
  • चित्रपटाद्वारे मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक
 

संविधानाची ताकद, कायद्याची धार आणि अन्यायाविरोधातील जिद्द यांचा प्रभावी संगम घेऊन येणारा ‘कलम का बादशाह’ हा नवा मराठी सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. व्हि. एम. भैलुमे निर्मित आणि आनंदकुमार सरवदे दिग्दर्शित हा चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून समाजाला विचार करायला भाग पाडणारा ठरणार आहे. सत्तेला प्रश्न विचारण्याचं धैर्य आणि सामान्य माणसाच्या हक्कांसाठी उभं राहण्याची प्रेरणा देणारी ही कथा प्रेक्षकांच्या मनात ठसा उमटवण्यास सज्ज आहे.

‘कलम का बादशाह’ ही दोन तरुणांची दीक्षा आणि जय यांची संघर्षमय कथा आहे. अन्याय, भीती आणि सत्तेच्या दबावाला न जुमानता ते संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या बळावर लढा उभारतात. त्यांच्या हातात बंदूक नसते, पण कायद्याचं शस्त्र आणि सत्याची ताकद असते. व्यवस्थेतील त्रुटींना सामोरं जाताना ते केवळ स्वतःसाठी नाही, तर समाजासाठी आवाज उठवतात. त्यामुळे हा सिनेमा थरारक कथानकासोबतच सामाजिक भान जागृत करणारा ठरतो आहे.

‘Operation Sindoor’ चित्रपटाबाबत चर्चांना उधाण; दिग्दर्शकाचे स्पष्टीकरण समोर, काय म्हणाले विवेक अग्निहोत्री?

या चित्रपटात अभिनेत्री मोनालिसा बागलचा सशक्त कमबॅक विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. २०२३ मधील ‘रावरंभा’नंतर काही काळ पडद्यापासून दूर राहिलेली मोनालिसा आता नव्या जोमाने प्रेक्षकांसमोर येत आहे. तिच्या अभिनयातील प्रामाणिकता, भावनांची प्रभावी अभिव्यक्ती आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरण यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक आशय असलेल्या भूमिकांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या मोनालिसाकडून या चित्रपटातही प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा आहे.

चित्रपटात यश डिंबळे, आनंद शिंदे आणि जय मोर्या यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. प्रत्येक कलाकाराने आपल्या भूमिकेत वास्तवाची छटा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कथा, पटकथा आणि संवादांची जबाबदारी स्वतः दिग्दर्शक आनंदकुमार सरवदे यांनी सांभाळली असून, कल्पेश जगताप यांनी प्रभावी संवादांची जोड दिली आहे. छायाचित्रण मनीष वि. सोनी यांनी केले असून, चित्रपटाचा प्रत्येक फ्रेम आशयाला साजेसा भासेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. आर. बी. फिल्म्स प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

विशेष म्हणजे ‘कलम का बादशाह’ हा सिनेमा मराठीसोबतच हिंदी भाषेतही प्रदर्शित होणार आहे, ज्यामुळे त्याचा आशय व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहे. संविधानाच्या मूल्यांवर आधारलेला, सामाजिक वास्तवाशी भिडणारा आणि न्यायासाठी झगडण्याची प्रेरणा देणारा हा सिनेमा प्रेक्षकांसाठी वेगळा अनुभव ठरेल. मनोरंजनासोबतच सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा आणि प्रश्न विचारण्याची ताकद देणारा ‘कलम का बादशाह’ लवकरच आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहात झळकणार आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 08:28 AM

