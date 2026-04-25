Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah मध्ये मोठा ट्विस्ट! 18 वर्षांनंतर बापूजींचा मृत्यू? जेठालालचा आक्रोश, प्रोमोने उडवली खळबळ

तारक मेहताच्या नव्या प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. चंपकचाचांच्या गायब होण्याच्या ट्विस्टमुळे मालिकेत मोठं वळण येणार असल्याची चर्चा आहे. प्रोमो पाहून यूजर्सनी असित कुमार मोदी आणि मेकर्सना ट्रोल केले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:35 PM
  • नव्या प्रोमोमध्ये चंपकचाचा अचानक गायब झाल्याने गोकुलधाममध्ये खळबळ उडते.
  • जेठालालला आलेल्या फोनमध्ये ‘बापूजी गेले’ असा धक्कादायक संवाद ऐकायला मिळतो.
  • या ट्विस्टमुळे सोशल मीडियावर यूजर्सनी मेकर्सवर टीका करत मालिकेच्या शेवटाची मागणी केली आहे.
लोकप्रिय टिव्ही शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मध्ये आता एक मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. ही लोकप्रिय मालिका आता एक वेगळे वळण घेणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर मालिकेचा एक नवीन प्रोमो शेअर करण्यात आला आहे. या प्रोमोमुळे केवळ गोकुलधाममधील रहिवाशांनाच नाही तर प्रेक्षकांना देखील मोठा धक्का बसला आहे.

चंपकचाच शो सोडणार का?

इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या प्रोमोमध्ये चंपकचाचा म्हणजेच जेठालालचे बाबा (अमित भट्ट) हरवल्याचे समजते. यामुळे संपूर्ण सोसायटीमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होतो. जेठालाल आणि टप्पू चंपकचाचा यांना संपूर्ण सोसायटीमध्ये शोधत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यानंतर हळूहळू संपूर्ण सोसायटी एकत्र येते आणि चंपकचाचा यांना शोधते. मात्र त्याचवेळी जेठालालला एक फोन येतो आणि या फोनमुळे सर्वांनाच धक्का बसतो. या प्रोमोमुळे आता चर्चा रंगली आहे की, गेल्या 18 वर्षांपासून सुरु असलेला चंपकचाचा यांचा प्रवास आता संपणार आहे का? चंपकचाचा प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहेत का? प्रेक्षक आणि गोकुलधाम निवासी या सर्वांचे होश उडवून टाकणाऱ्या या प्रोमोमध्ये नेमकं काय आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

 

‘तारक मेहता…’ मध्ये जबरदस्त ट्विस्ट

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ मध्ये एक अनोखा ट्विस्ट आता पाहायला मिळणार आहे. प्रोमोमध्ये पाहू शकता की, जेठालाल अस्वस्थ होऊन संपूर्ण सोसायटीमध्ये चंपकचाचा यांना शोधत असतो. जेठालाल तारक मेहता, हंसराज हाथी यांच्या घरी आणि संपूर्ण सोसायटीमध्ये चंपकचाचा यांना शोधत असतो. चिंतेची बाब म्हणजेच चंपकचाचा त्यांचा फोन देखील घरीच विसरलेले असतात. त्यामुळे त्यांना संपर्ण करणं अशक्य झालं आहे. भिडे, अय्यर आणि डॉ. हाथी या सर्वांच्या घरी विचारपूस केल्यानंतर देखील जेठालाल याला कोणतीही माहिती मिळत नाही. यामुळे जेठालालची चिंता आणखी वाढते.

शोधाशोध आणि धावपळ सुरु असतानाच जेठालाल एका व्यक्तीला फोन लावतो आणि विचारतो की, बापूजी तुमच्यासोबत आहे का? तेव्हा समोरील व्यक्ती रडत रडत उत्तर देतो की, ‘बापूजी गेले… ते आम्हा सर्वांना सोडून गेले.’ हे ऐकताच जेठालाल खाली कोसळतो आणि जोराजोरात ओरडू लागतो. या प्रोमोमुळे इंटरनेटवर खळबळ उडाली असून, बापूजींचे पात्र संपणार आहे का, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत.

नव्या प्रोमोमुळे यूजर्स भडकले

मेकर्सने प्रोमोमध्ये मृत्यूचा सस्पेंस दाखवल्यानंतर सोशल मीडियावर यूजर्सनी असित कुमार मोदी आणि मेकर्सना ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. एका यूजरने म्हटलं आहे की, तोच जुनाच मार्ग पुन्हा पुन्हा गिरवणे. तर दुसरा यूजर म्हणाला आहे की, आता हा कार्यक्रम सन्मानाने संपायला हवा.

Published On: Apr 25, 2026 | 02:34 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

