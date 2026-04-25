Raj Sharma Passes Away : कॉमेडियन राज शर्मा यांचे निधन; ५०व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, वीर दासची भावनिक पोस्ट

राज शर्मा यांच्या आठवणीत वीर दासने लिहिले, “राज शर्मा, तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो. राज शर्मा यांनी मला ‘लाफ फॅक्टरी’मध्ये माझी पहिली स्टेज संधी मिळवून दिली. अमेरिकन कॉमेडी मार्केटमध्ये स्पर्धा करण्यासाठी मी पुरेसा सक्षम आहे, याची त्यांनी मला खात्री पटवून दिली. त्यांनी मला उत्तम सल्ला दिला आणि खूप हसवले. ते खरोखरच एक प्रतिभावान कॉमेडियन होते. त्यांचे स्टेजवरील कनेक्शन इतके उत्कृष्ट होते की आजही कोणीही त्याची बरोबरी करू शकत नाही.”
त्याने पुढे लिहिले, “मला नेहमीच त्याचे उपकार फेडायचे होते, म्हणून मी त्याला माझ्या ‘विअर्डॲस पायजामा फेस्टिव्हल’ आणि ‘डेस्टिनेशन अननोन’ मध्ये सामील करून घेतले. हा व्यवसाय कधीकधी लोकांना कठोर बनवतो. जो कोणी त्याच्यापेक्षा सरस कामगिरी करून उत्कृष्ट सादरीकरण करायचा, त्याचा राजला नेहमीच आनंद व्हायचा. त्याने मला हे दोन्ही करताना पाहिले आणि मी सुद्धा त्याला त्याच नजरेने पाहिले.”
वीर दासने लिहिले, “हा व्यवसाय (कॉमेडी) लोकांना कठोर बनवू शकतो आणि तो खूप एकाकी देखील असू शकतो. तू एक चांगला मित्र आणि मोठ्या मनाचा माणूस होतास. एक कॉमेडियन म्हणून, मी तुला सर्वात मोठी विनोदी प्रशंसा देतो; तुझ्यानंतर सादरीकरण करणे जवळजवळ अशक्य होते. राज शर्मा, तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो.” राज शर्मा यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप कळलेले नाही, परंतु ते काही काळापासून रुग्णालयात दाखल होते आणि इंस्टाग्रामवर फोटो शेअर करत असत.
