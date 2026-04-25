Raj Sharma Passes Away : कॉमेडियन राज शर्मा यांचे निधन; ५०व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, वीर दासची भावनिक पोस्ट

Raj Sharma Passes Away: कॉमेडियन राज शर्मा यांचे निधन झाले असून शुक्रवारी वयाच्या ५० व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आता, कॉमेडियन वीर दासने राज शर्मा यांच्यासाठी एक भावनिक पोस्ट लिहिली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 01:21 PM
  • कॉमेडियन राज शर्मा यांचे निधन
  • ५०व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
  • वीर दासची भावनिक पोस्ट
Raj Sharma Passes Away News Marathi : कॉमेडी विश्वातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन राज शर्मा यांचे निधन झाले. २४ एप्रिल रोजी वयाच्या ५० व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे जवळचे मित्र आणि सहकारी कॉमेडियन वीर दास यांनी भावनिक पोस्ट लिहून दुःख व्यक्त केलं. वीर दासने सोशल मीडियावर राज शर्मा यांच्यासाठी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

तुमच्या तोडीचा कोणी नाही – वीर दास

राज शर्मा यांच्या आठवणीत वीर दासने लिहिले, “राज शर्मा, तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो. राज शर्मा यांनी मला ‘लाफ फॅक्टरी’मध्ये माझी पहिली स्टेज संधी मिळवून दिली. अमेरिकन कॉमेडी मार्केटमध्ये स्पर्धा करण्यासाठी मी पुरेसा सक्षम आहे, याची त्यांनी मला खात्री पटवून दिली. त्यांनी मला उत्तम सल्ला दिला आणि खूप हसवले. ते खरोखरच एक प्रतिभावान कॉमेडियन होते. त्यांचे स्टेजवरील कनेक्शन इतके उत्कृष्ट होते की आजही कोणीही त्याची बरोबरी करू शकत नाही.”

राज शर्मा यांच्या आठवणीने वीर दास भावूक

त्याने पुढे लिहिले, “मला नेहमीच त्याचे उपकार फेडायचे होते, म्हणून मी त्याला माझ्या ‘विअर्डॲस पायजामा फेस्टिव्हल’ आणि ‘डेस्टिनेशन अननोन’ मध्ये सामील करून घेतले. हा व्यवसाय कधीकधी लोकांना कठोर बनवतो. जो कोणी त्याच्यापेक्षा सरस कामगिरी करून उत्कृष्ट सादरीकरण करायचा, त्याचा राजला नेहमीच आनंद व्हायचा. त्याने मला हे दोन्ही करताना पाहिले आणि मी सुद्धा त्याला त्याच नजरेने पाहिले.”

 

राज शर्मा रुग्णालयात दाखल

वीर दासने लिहिले, “हा व्यवसाय (कॉमेडी) लोकांना कठोर बनवू शकतो आणि तो खूप एकाकी देखील असू शकतो. तू एक चांगला मित्र आणि मोठ्या मनाचा माणूस होतास. एक कॉमेडियन म्हणून, मी तुला सर्वात मोठी विनोदी प्रशंसा देतो; तुझ्यानंतर सादरीकरण करणे जवळजवळ अशक्य होते. राज शर्मा, तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो.” राज शर्मा यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप कळलेले नाही, परंतु ते काही काळापासून रुग्णालयात दाखल होते आणि इंस्टाग्रामवर फोटो शेअर करत असत.

Published On: Apr 25, 2026 | 01:20 PM

