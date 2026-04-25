Chhattisgarh Crime: थरारक घटना! प्रेमीयुगुलाची तिसऱ्या मजल्यावरून उडी; तरुणाचा मृत्यू, तरुणी गंभीर

बिलासपूरमध्ये प्रेमीयुगुलाने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेतली. यात तरुणाचा मृत्यू झाला तर तरुणी गंभीर जखमी आहे. मद्यप्राशनानंतर वाद झाल्याचा संशय असून पोलीस विविध बाजूंनी तपास करत आहेत.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:24 PM
  • तिसऱ्या मजल्यावरून उडी; तरुणाचा मृत्यू, तरुणी गंभीर
  • मद्यप्राशन व वादाची शक्यता; छतावर पुरावे आढळले
  • आत्महत्या, अपघात की घातपात? पोलिसांचा तपास सुरू
छत्तीसगड: छत्तीसगड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका प्रेमी युगुलाने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून खाली उडी घेतल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. रात्रीच्या शांततेत अचानक झालेल्या मोठ्या आवाजामुळे नागरिक घराबाहेर झाले असता, त्यांना तरुण आणि तरुणी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. या घटनेत तरुणाचा मृत्यू झाला तर तरुणी गंभीर जखमी आहे. या घटनने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत तरुण आणि जखमी तरुणी हे दोघेही रात्री इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर पार्टी करण्यासाठी गेले होते. पोलिसांना छतावर दारूच्या बाटल्या, काही कपडे आणि अन्य संशयास्पद वस्तू आढळून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, तरुण खाली पडला तेव्हा तो अंतर्वस्त्रात होता, ज्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ अधिकच वाढले आहे. छतावर मद्यप्राशन केल्यानंतर त्यांच्यात शरीरसंबंध प्रस्थापित झाले आणि नंतर काही कारणावरून वाद झाला असावा आणि त्यातूनच ही घटना घडली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे.

पोलीस तपास सुरु

पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून फॉरेन्सिक टीमने महत्वाचे पुरावे गोळा ककेले आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची देखील कसून तपासणी केली जात आहे. तरुणाचा मृतदेह पोस्ट मार्टमसाठी पाठवण्यात आला असून, त्यांच्या मित्रपरिवाराची आणि नातेवाईकांची चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले असून रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तरुणीचा रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्तीसगडमधील बिलासपूरच्या EWS कॉलनीत.

  • Que: या घटनेत काय घडले?

    Ans: प्रेमीयुगुलाने तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेतली; तरुणाचा मृत्यू झाला.

  • Que: पोलिसांचा संशय काय आहे?

    Ans: मद्यप्राशनानंतर वाद होऊन घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

Web Title: Chhattisgarh crime shocking incident couple jumps from third floor man dies woman critical

Published On: Apr 25, 2026 | 02:24 PM

