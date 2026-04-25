Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Neetu Chandra Shared Working Experience With National Award Winner Abhujeet Warang

Neetu Chandra ना शेअर केला नॅशनल अवॉर्ड विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंगसोबत काम करण्याचा अनुभव

नीतू चंद्राने शेअर केला अभिजित वारंगसह काम करण्याचा अनुभव. आखिरी सवाल हा वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट असून यामध्ये संजय दत्तचीही प्रमुख भूमिका आहे. अनेक दिवसांनी नीतू चंद्रा प्रेक्षकांना दिसणार आहे

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:18 PM
नीतू चंद्राचा 'आखिरी सवाल' मध्ये काम करण्याचा अनुभव

नीतू चंद्राचा 'आखिरी सवाल' मध्ये काम करण्याचा अनुभव

Follow Us:
Follow Us:
  • आखिरी सवालमध्ये झळकणार नीतू चंद्रा
  • राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या दिग्दर्शकासह काम करण्याचा अनुभव 
  • संजय दत्तचीही मुख्य भूमिका 
संजय दत्त यांची ‘आखिरी सवाल’ ही फिल्म हळूहळू प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करत असून ती आगामी काळातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे. शानदार घोषणेनंतर हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) च्या इतिहासाची प्रभावी झलक पाहायला मिळाली. वास्तव घटनांवर आधारित हा चित्रपट एका रोचक कथानकातून खोल आणि वादग्रस्त पैलूंना स्पर्श करताना दिसतो. याशिवाय यामध्ये अनेक दिवसांनी अभिनेत्री नीतू चंद्राही दिसणार आहे. 

या चित्रपटात दमदार कलाकारांची फळी आहे, ज्यामध्ये अभिनेत्री नीतू चंद्रा यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वी त्यांनी अशा कथेत काम करण्याबाबत आपले विचार मांडले, जी पडद्यापलीकडेही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहते. तसेच, त्यांनी संजय दत्त आणि नॅशनल अवॉर्ड विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंग यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभवही शेअर केला.

Aakhri Sawaal Movie: संजय दत्तचा बहुचर्चित ‘आखिरी सवाल’ शेवटच्या टप्प्यात, दिग्दर्शकांनी शेअर केली पडद्यामागची खास झलक

नीतूने व्यक्त केला अनुभव 

‘आखिरी सवाल’मध्ये काम करण्याबाबत आपला प्रामाणिक दृष्टिकोन व्यक्त करताना नीतूने सांगितले की,  “गेल्या काही वर्षांत माझा दृष्टिकोन बदलला आहे. आता मी केवळ भूमिकांच्या मागे धावत नाही, तर अशा कथांचा शोध घेते ज्या कायम तुमच्यासोबत राहतात. ‘आखिरी सवाल’ ही तशीच एक फिल्म आहे. हा फक्त सिनेमा नाही, तर असा प्रश्न आहे जो थिएटरमधील दिवे बंद झाल्यानंतरही तुमच्या मनात घोळत राहतो. इतक्या गंभीर आणि विचार करायला लावणाऱ्या चित्रपटाचा भाग होणं, फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा खूप अधिक समाधान देणारं आहे.”

संजय दत्त आणि अभिजीत मोहन वारंग यांच्यासोबत काम करण्याबाबत त्या म्हणाल्या,

“नॅशनल अवॉर्ड विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंग, ज्यांची दृष्टी कथाकथनात एक दुर्मिळ खोली आणते, त्यांच्यासोबत काम करणं आणि संजय दत्तसारख्या दिग्गज अभिनेत्यासोबत स्क्रीन शेअर करणं हा खरोखरच परिवर्तन घडवणारा अनुभव होता. हे शिकण्याचं, पुढे जाण्याचं आणि स्वतःला पुन्हा शोधण्याचं एक प्रवास होतं.”

‘आखिरी सवाल’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नॅशनल अवॉर्ड विजेते फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग यांनी केले आहे. निखिल नंदा प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांनी केली असून, पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे आणि उज्ज्वल आनंद हे सह-निर्माते आहेत. कथा, पटकथा आणि संवाद उत्कर्ष नैथानी यांनी लिहिले आहेत. हा चित्रपट ८ मे २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Khalnayak Returns: भयानक अवतारात दिसला संजय दत्त, लुक पाहून अंगावर येईल काटा; 1993 च्या चित्रपटाच्या सिक्वेलची घोषणा

Web Title: Neetu chandra shared working experience with national award winner abhujeet warang

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 02:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ghabadkund Movie : भल्या-भल्यांना घाम फोडणारी रंगी येतेय! ‘घबाडकुंड’मध्ये स्मिता पायगुडे अंजुटेची काळजाचा ठोका चुकवणारी भूमिका
1

Ghabadkund Movie : भल्या-भल्यांना घाम फोडणारी रंगी येतेय! ‘घबाडकुंड’मध्ये स्मिता पायगुडे अंजुटेची काळजाचा ठोका चुकवणारी भूमिका

Zee Marathi : सनई चौघडे मालिकेत नवा ट्विस्ट; जयचा माज उतवरण्यासाठी ‘या’ विशेष व्यक्तीची एन्ट्री
2

Zee Marathi : सनई चौघडे मालिकेत नवा ट्विस्ट; जयचा माज उतवरण्यासाठी ‘या’ विशेष व्यक्तीची एन्ट्री

System Release Date: सोनाक्षी सिन्हा आणि ज्योतिकाचा पॉवरपॅक परफॉर्मन्स असलेला सिस्टम ‘या’ तारखेला होणार रिलीज
3

System Release Date: सोनाक्षी सिन्हा आणि ज्योतिकाचा पॉवरपॅक परफॉर्मन्स असलेला सिस्टम ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

संगीतकार पलाश मुच्छलविरोधात जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी गुन्हा; सांगलीत खळबळ
4

संगीतकार पलाश मुच्छलविरोधात जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी गुन्हा; सांगलीत खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

May 13, 2026 | 02:35 AM
सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

May 13, 2026 | 12:30 AM
GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

May 12, 2026 | 11:02 PM
तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

तुमच्या बालपणीचे ‘संपत चंपत’ आता टीव्हीवर! ‘Warner Bros ‘ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

May 12, 2026 | 10:12 PM
जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

May 12, 2026 | 09:23 PM
GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी ‘सुंदर’ खेळी; सनरायझर्सला ‘तब्बल’ इतक्या रन्सचे टार्गेट

May 12, 2026 | 09:22 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

May 12, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM