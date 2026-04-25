Maduro Bet: युद्धाच्या नावावर नफेखोरी! अमेरिकन जवानाने देशाची गुपिते ‘पॉलीमार्केट’वर लावली पणाला; मादुरो छाप्याचा ‘असा’ झाला सौदा

व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष मादुरो यांना सत्तेवरून हटवण्याच्या मोहिमेवर सट्टा लावून ४००,००० डॉलर्स कमावल्याच्या आरोपाखाली एका अमेरिकी मास्टर सार्जंटला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर गुप्त माहितीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:30 PM
Betting Scandal : मादुरो छाप्यावर सट्टा लावल्याबद्दल ४००,००० डॉलर्स जिंकल्याप्रकरणी अमेरिकी विशेष दलाच्या जवानाला अटक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • नफेखोरीसाठी देशाशी गद्दारी
  • पॉलीमार्केटवर लावली पैज
  • अटकेनंतर मोठे खुलासे

US Soldier arrested Maduro bet 2026 : अमेरिकन लष्कराच्या इतिहासात कधीही न घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्या जवानावर देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी होती, त्याच जवानाने चक्क लष्करी मोहिमेवर सट्टा लावून स्वतःची तिजोरी भरल्याचे उघड झाले आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicholas Maduro Venezuela) यांना पकडण्याच्या मोहिमेत सहभागी असलेल्या मास्टर सार्जंट गॅनन केन व्हॅन डायक याने गोपनीय माहितीच्या जोरावर ४,००,००० डॉलर्स (अंदाजे ३.३ कोटी रुपये) जिंकले, पण शेवटी कायद्याच्या कचाट्यात सापडला.

गुप्त माहितीचा ‘सट्टा’ बाजार

फोर्ट ब्रॅग येथे तैनात असलेला व्हॅन डायक हा केवळ एक सामान्य सैनिक नव्हता, तर तो एक ‘मास्टर सार्जंट’ होता. त्याच्याकडे ‘ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ या अतिशय संवेदनशील मोहिमेची सर्व माहिती होती. डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस त्याने ‘पॉलीमार्केट’ नावाच्या प्रसिद्ध प्रेडिक्शन मार्केटवर एक खाते उघडले. जानेवारीच्या अखेरीस मादुरो सत्तेवरून पायउतार होतील का? या प्रश्नावर त्याने ३२,००० डॉलर्सची पैज लावली. त्याला माहित होते की मोहीम यशस्वी होणार आहे, आणि याच विश्वासावर त्याने हा धोका पत्करला.

पैसे लपवण्यासाठी ‘क्रिप्टो’चा आधार

विजयानंतर मिळालेली ४,००,००० डॉलर्सची मोठी रक्कम लपवण्यासाठी व्हॅन डायकने मोठी शक्कल लढवली होती. त्याने हा पैसा सुरुवातीला परदेशातील एका ‘क्रिप्टोकरन्सी व्हॉल्ट’मध्ये हस्तांतरित केला. त्यानंतर तो पैसा एका ऑनलाइन ब्रोकरेज खात्यात जमा करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच अमेरिकन तपास यंत्रणांच्या रडारवर आला. रात्रीच्या वेळी, अटकेच्या अवघ्या काही तास आधी त्याने आपली १३ वी आणि शेवटची पैज लावली होती, जी त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक ठरली.

सुरक्षेची मोठी गळती आणि लष्कराची नाचक्की

मास्टर सार्जंटसारख्या वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीकडून अशा प्रकारचा विश्वासघात होणे ही अमेरिकन लष्करासाठी मोठी नामुष्की मानली जात आहे. व्हॅन डायकवर आता सरकारी माहितीची चोरी, फसवणूक आणि गोपनीय माहितीचा गैरवापर केल्याचे पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. फिर्यादी पक्षाने न्यायालयात सांगितले की, सामान्य नागरिकाला जी माहिती मिळणे अशक्य होते, तिचा वापर करून या सैनिकाने आर्थिक लाभ मिळवला. सध्या त्याला नॉर्थ कॅरोलिना येथील न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, लष्करी नियमानुसार त्याला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकन सैनिकाने नक्की काय केले?

    Ans: मास्टर सार्जंट व्हॅन डायकने व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांविरुद्धच्या गुप्त लष्करी मोहिमेची माहिती वापरून 'पॉलीमार्केट'वर सट्टा लावला आणि ४ लाख डॉलर्स जिंकले.

  • Que: या मोहिमेचे नाव काय होते?

    Ans: या गुप्त मोहिमेचे नाव 'ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह' असे होते, ज्याचा उद्देश निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवणे हा होता.

  • Que: जवानावर कोणते गुन्हे दाखल झाले आहेत?

    Ans: त्याच्यावर गोपनीय माहितीची चोरी, गैरवापर, लष्करी नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक फसवणूक असे एकूण पाच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Published On: Apr 25, 2026 | 02:30 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

