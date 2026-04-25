Maduro Bet: युद्धाच्या नावावर नफेखोरी! अमेरिकन जवानाने देशाची गुपिते ‘पॉलीमार्केट’वर लावली पणाला; मादुरो छाप्याचा ‘असा’ झाला सौदा

US Soldier arrested Maduro bet 2026 : अमेरिकन लष्कराच्या इतिहासात कधीही न घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्या जवानावर देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी होती, त्याच जवानाने चक्क लष्करी मोहिमेवर सट्टा लावून स्वतःची तिजोरी भरल्याचे उघड झाले आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicholas Maduro Venezuela) यांना पकडण्याच्या मोहिमेत सहभागी असलेल्या मास्टर सार्जंट गॅनन केन व्हॅन डायक याने गोपनीय माहितीच्या जोरावर ४,००,००० डॉलर्स (अंदाजे ३.३ कोटी रुपये) जिंकले, पण शेवटी कायद्याच्या कचाट्यात सापडला.
फोर्ट ब्रॅग येथे तैनात असलेला व्हॅन डायक हा केवळ एक सामान्य सैनिक नव्हता, तर तो एक ‘मास्टर सार्जंट’ होता. त्याच्याकडे ‘ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ या अतिशय संवेदनशील मोहिमेची सर्व माहिती होती. डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस त्याने ‘पॉलीमार्केट’ नावाच्या प्रसिद्ध प्रेडिक्शन मार्केटवर एक खाते उघडले. जानेवारीच्या अखेरीस मादुरो सत्तेवरून पायउतार होतील का? या प्रश्नावर त्याने ३२,००० डॉलर्सची पैज लावली. त्याला माहित होते की मोहीम यशस्वी होणार आहे, आणि याच विश्वासावर त्याने हा धोका पत्करला.
🚨DOJ arrests soldier who was involved in capturing Maduro and made $400,000 by betting on it. The $32k bet was placed hours before the U.S. captured Maduro from a new account. If convicted on all counts he will face up to 60 years in prison. Thoughts? pic.twitter.com/Hd6V8WpeLg — Insiderwave (@insiderwave_) April 24, 2026
विजयानंतर मिळालेली ४,००,००० डॉलर्सची मोठी रक्कम लपवण्यासाठी व्हॅन डायकने मोठी शक्कल लढवली होती. त्याने हा पैसा सुरुवातीला परदेशातील एका ‘क्रिप्टोकरन्सी व्हॉल्ट’मध्ये हस्तांतरित केला. त्यानंतर तो पैसा एका ऑनलाइन ब्रोकरेज खात्यात जमा करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच अमेरिकन तपास यंत्रणांच्या रडारवर आला. रात्रीच्या वेळी, अटकेच्या अवघ्या काही तास आधी त्याने आपली १३ वी आणि शेवटची पैज लावली होती, जी त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक ठरली.
मास्टर सार्जंटसारख्या वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीकडून अशा प्रकारचा विश्वासघात होणे ही अमेरिकन लष्करासाठी मोठी नामुष्की मानली जात आहे. व्हॅन डायकवर आता सरकारी माहितीची चोरी, फसवणूक आणि गोपनीय माहितीचा गैरवापर केल्याचे पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. फिर्यादी पक्षाने न्यायालयात सांगितले की, सामान्य नागरिकाला जी माहिती मिळणे अशक्य होते, तिचा वापर करून या सैनिकाने आर्थिक लाभ मिळवला. सध्या त्याला नॉर्थ कॅरोलिना येथील न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, लष्करी नियमानुसार त्याला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
Ans: मास्टर सार्जंट व्हॅन डायकने व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांविरुद्धच्या गुप्त लष्करी मोहिमेची माहिती वापरून 'पॉलीमार्केट'वर सट्टा लावला आणि ४ लाख डॉलर्स जिंकले.
Ans: या गुप्त मोहिमेचे नाव 'ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह' असे होते, ज्याचा उद्देश निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवणे हा होता.
Ans: त्याच्यावर गोपनीय माहितीची चोरी, गैरवापर, लष्करी नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक फसवणूक असे एकूण पाच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.