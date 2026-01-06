KGF स्टार यशची नवी हीरोइन कोण? 800 कोटींचा हिट चित्रपट देणाऱ्या अभिनेत्रीची Toxic मध्ये एन्ट्री

यशच्या बहुप्रतिक्षित “टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढतच आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मंगळवार, ६ जानेवारी २०२६ रोजी अभिनेत्री रुक्मिणी वसंतच्या व्यक्तिरेखेचा, मेलिसाचा पहिला लूक पोस्टर रिलीज केला. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित हा कन्नड अॅक्शन थ्रिलर १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे, रणवीर सिंगचा “धुरंधर भाग २” देखील त्याच दिवशी प्रदर्शित होत आहे, ज्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर जोरदार स्पर्धा होत आहे. चित्रपटाचा पहिला लूक पोस्टर शेअर केले आहे या पोस्टरने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आणि रुक्मिणी वसंतचा नवीन अवतार चर्चेचा विषय बनला.
पहिल्या लूक पोस्टरमध्ये, मेलिसाच्या भूमिकेत रुक्मिणी वसंत एका गर्दीच्या कॉरिडॉरमधून अत्यंत आत्मविश्वासाने चालताना दिसत आहे. तिने परिधान केलेला गडद निळ्या रंगाचा हाय-स्लिट गाऊन आणि हातातील क्लच तिच्या पात्राला एक रहस्यमय आणि ग्लॅमरस लूक देत आहे.पोस्टरची पार्श्वभूमी आणि तिची देहबोली दर्शवते की मेलिसा चित्रपटात एक मजबूत आणि महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. रुक्मिणी वसंतच्या या पहिल्या लूकला सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कौतुक मिळाले आहे. एका वापरकर्त्याने “रुक्कूची एन्ट्री” अशी टिप्पणी केली, तर दुसऱ्याने लिहिले, “मी फक्त रुक्मिणी मॅडममुळे हा चित्रपट पाहणार आहे.” अनेक चाहत्यांनी तिच्या शैली, आत्मविश्वास आणि स्क्रीन प्रेझेन्सचे कौतुक केले आहे. पोस्टर पाहून हे स्पष्ट होते की रुक्मिणीचे पात्र चित्रपटात महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडेल.
कामाच्या बाबतीत, रुक्मिणी वसंत शेवटची ऋषभ शेट्टी यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट “कांतारा: अ लेजेंड – चॅप्टर १” मध्ये दिसली होती. या अॅक्शन थ्रिलर चित्रपटात तिने कनकवतीची भूमिका केली होती, ज्याला समीक्षकांनी प्रशंसा मिळवून दिली. या चित्रपटात गुलशन देवैया, जयराम, प्रमोद शेट्टी आणि अच्युत कुमार यांनीही भूमिका केल्या होत्या. या चित्रपटाने जगभरात ८०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आणि २०२५ चा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला.
रुक्मिणी वसंतने कन्नड चित्रपट उद्योगात २०१९ च्या ‘बिरबल ट्रायलॉजी’ या चित्रपटाने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. रुक्मिणीने नाट्य क्षेत्रात आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, जिथे तिने अनेक नाटकांमध्ये काम करून आपले अभिनय कौशल्य वाढवले. त्यानंतर तिने वेब प्रकल्पांमध्ये काम केले, ज्यामुळे तिला पडद्यावर अभिनयाचा अनुभव मिळाला.