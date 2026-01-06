Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • The First Look Of Rukmini Vasanth From Yashs Highly Anticipated Film Toxic Has Been Released

KGF स्टार यशची नवी हीरोइन कोण? 800 कोटींचा हिट चित्रपट देणाऱ्या अभिनेत्रीची Toxic मध्ये एन्ट्री

यशच्या बहुप्रतिक्षित टॉक्सिक चित्रपटातील अजून एका अभिनेत्रीचा पहिला लूक रिलीज झाला आहे. ही नवीन अभिनेत्री कोण आहे जिने 800 कोटींचा हिट चित्रपट दिला होता.

Updated On: Jan 06, 2026 | 07:20 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

यशच्या बहुप्रतिक्षित “टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढतच आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मंगळवार, ६ जानेवारी २०२६ रोजी अभिनेत्री रुक्मिणी वसंतच्या व्यक्तिरेखेचा, मेलिसाचा पहिला लूक पोस्टर रिलीज केला. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित हा कन्नड अ‍ॅक्शन थ्रिलर १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे, रणवीर सिंगचा “धुरंधर भाग २” देखील त्याच दिवशी प्रदर्शित होत आहे, ज्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर जोरदार स्पर्धा होत आहे. चित्रपटाचा पहिला लूक पोस्टर शेअर केले आहे या पोस्टरने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आणि रुक्मिणी वसंतचा नवीन अवतार चर्चेचा विषय बनला.

पहिल्या लूक पोस्टरमध्ये, मेलिसाच्या भूमिकेत रुक्मिणी वसंत एका गर्दीच्या कॉरिडॉरमधून अत्यंत आत्मविश्वासाने चालताना दिसत आहे. तिने परिधान केलेला गडद निळ्या रंगाचा हाय-स्लिट गाऊन आणि हातातील क्लच तिच्या पात्राला एक रहस्यमय आणि ग्लॅमरस लूक देत आहे.पोस्टरची पार्श्वभूमी आणि तिची देहबोली दर्शवते की मेलिसा चित्रपटात एक मजबूत आणि महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. रुक्मिणी वसंतच्या या पहिल्या लूकला सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कौतुक मिळाले आहे. एका वापरकर्त्याने “रुक्कूची एन्ट्री” अशी टिप्पणी केली, तर दुसऱ्याने लिहिले, “मी फक्त रुक्मिणी मॅडममुळे हा चित्रपट पाहणार आहे.” अनेक चाहत्यांनी तिच्या शैली, आत्मविश्वास आणि स्क्रीन प्रेझेन्सचे कौतुक केले आहे. पोस्टर पाहून हे स्पष्ट होते की रुक्मिणीचे पात्र चित्रपटात महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडेल.

‘स्टार प्रवाह’च्या नव्या मालिकेची तारीख बदलली! १२ जानेवारीऐवजी आता ‘या’ दिवशी होणार पहिला एपिसोड प्रसारित

कामाच्या बाबतीत, रुक्मिणी वसंत शेवटची ऋषभ शेट्टी यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट “कांतारा: अ लेजेंड – चॅप्टर १” मध्ये दिसली होती. या अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपटात तिने कनकवतीची भूमिका केली होती, ज्याला समीक्षकांनी प्रशंसा मिळवून दिली. या चित्रपटात गुलशन देवैया, जयराम, प्रमोद शेट्टी आणि अच्युत कुमार यांनीही भूमिका केल्या होत्या. या चित्रपटाने जगभरात ८०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आणि २०२५ चा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

 

Varanasi Release Date: Mahesh Babu आणि Priyanka Chopra चा चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; तारीख जाणून घ्या

रुक्मिणी वसंतने कन्नड चित्रपट उद्योगात २०१९ च्या ‘बिरबल ट्रायलॉजी’ या चित्रपटाने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. रुक्मिणीने नाट्य क्षेत्रात आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, जिथे तिने अनेक नाटकांमध्ये काम करून आपले अभिनय कौशल्य वाढवले. त्यानंतर तिने वेब प्रकल्पांमध्ये काम केले, ज्यामुळे तिला पडद्यावर अभिनयाचा अनुभव मिळाला.

Web Title: The first look of rukmini vasanth from yashs highly anticipated film toxic has been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?
1

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल
2

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या
3

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”
4

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM