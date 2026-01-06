Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Varanasi Release Date: Mahesh Babu आणि Priyanka Chopra चा चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; तारीख जाणून घ्या

Varanasi Release Date Confirmed: एसएस राजामौली दिग्दर्शित या मोठ्या बजेट चित्रपटाची रिलीज तारीख आता निश्चित झाली आहे. तो चित्रपटगृहांमध्ये कधी प्रदर्शित होईल हे तुम्हाला माहिती आहे का? वाचा सविस्तर

Updated On: Jan 06, 2026 | 02:26 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

महेश बाबू आणि प्रियांका चोप्रा यांच्या बहुप्रतिक्षित “वाराणसी” चित्रपटाची चाहत्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. एसएस राजामौली दिग्दर्शित या मोठ्या बजेट चित्रपटाची रिलीज तारीख आता निश्चित झाली आहे. निर्मात्यांनी अखेर बहुप्रतिक्षित रिलीजची तारीख निश्चित केली आहे.

“वाराणसी” हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. त्याचे दिग्दर्शन एसएस राजामौली यांनी केले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी या चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला होता आणि या कार्यक्रमादरम्यान, चित्रपटाचे संगीतकार एमएम कीरावानी यांनी खुलासा केला की “वाराणसी” २०२७ च्या उन्हाळ्यात चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. अखेर, चित्रपटाची रिलीज तारीख निश्चित झाली आहे.

‘वाराणसी’ कधी प्रदर्शित होईल?
एसएस राजामौली टॉलीवूड सुपरस्टार महेश बाबू यांच्यासोबत ‘वाराणसी’ नावाचा एक अ‍ॅक्शन चित्रपट बनवत आहेत, जो जागतिक स्तरावर हिट होण्याची अपेक्षा आहे. हा मोठ्या बजेटचा चित्रपट सध्या तयार होत आहे आणि त्यात प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकेत आहेत. चित्रपटाच्या घोषणेपासून चाहते त्याच्या प्रदर्शनाची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी अखेर त्याची रिलीज तारीख निश्चित केली आहे. १२३ तेलुगूच्या वृत्तानुसार, निर्मात्यांनी ९ एप्रिल २०२७ ही थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याची तारीख निश्चित केली आहे. टीम श्री राम नवमीच्या खास प्रसंगी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याची योजना आखत आहे आणि लवकरच अधिकृत घोषणा केली जाईल.

प्रीमिअच्या आधीच समोर आली ‘बिग बॉस मराठी 6’ च्या स्पर्धकांची नावं, गौतमी पाटील नवे तर ‘ही’ अभिनेत्री करणार एन्ट्री

महेश बाबू आणि राजामौली यांचा पहिला चित्रपट
‘वाराणसी’चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा चित्रपट एसएस राजामौली आणि महेश बाबू दोघांचाही पहिला चित्रपट आहे. प्रियंका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन हे देखील महेश बाबूसोबत महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील.

‘रणवीर सिंग आणि आयुष्मानने केला कास्टिंग काउचचा सामना’, समलैंगिक निर्माते आणि शाहरुख खानबद्दलही मोठा दावा

१३०० कोटी रुपयांच्या बजेटचा चित्रपट

अहवालानुसार “वाराणसी” हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महागड्या चित्रपटांपैकी एक असेल. हा चित्रपट सुमारे १३०० कोटी रुपयांच्या मोठ्या बजेटमध्ये बनवला जात आहे. केएल नारायण आणि एसएस कार्तिकेय निर्मित या चित्रपटाची निर्मिती केली जात आहे. तंत्रज्ञान, दृश्ये आणि प्रमाणाच्या बाबतीत निर्माते एक नवीन बेंचमार्क स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत.

Published On: Jan 06, 2026 | 02:26 PM

