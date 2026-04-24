‘बच्चा है तू मेरा’ फेम Rakesh Bedi ला ‘Dhurandhar’ कडून स्पेशल बोनस! लाखो नाही कोटींमध्ये मिळाली वाढीव रक्कम

‘धुरंधर’ आणि ‘धुरंधर 2’च्या यशात राकेश बेदी यांच्या विनोदी अभिनयाचा मोठा वाटा आहे. ‘जमील जमाली’ या भूमिकेत त्यांच्या डायलॉग्स आणि परफेक्ट टायमिंगने प्रेक्षकांची मनं जिंकली.

Updated On: Apr 24, 2026 | 07:46 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

सध्या सिनेमागृहात धुरंधरची हवा आहे. धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस गाजवले आहे. 2025 च्या उत्तरार्धात प्रदर्शित करण्यात आलेला सिनेमा ‘धुरंधर’ तसेच 2026 च्या सुरुवातीला प्रदर्शित झालेला सिनेमा ‘धुरंधर 2’, दोघेही Blockbuster Movies ठरले आहेत. Dhurandhar सिक्वेल देशातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारी सिक्वेल ठरली आहे. या सिनेमातले गाणे, व्हिज्युअल्स तसेच अभिनय सगळं काही सिनेरसिकांना आवडत आहे. दरम्यान, सिनेमात Action पात्र अनेक आहेत परंतु आपल्या विनोदाने सिनेमा गाजवण्यात सगळ्यात महत्वाच्या श्रेयांपैकी एक श्रेय जाते ते म्हणजे जेष्ठ विनोदी अभिनेते राकेश बेदी यांना! त्यांचे विनोद आणि विनोद डिलिव्हरीची वेळ, सगळं काही परफेक्ट आहे आणि रसिकांना आवडतही आहे.

अभिनेते राकेश बेदी यांच्या अभिनयाने या सिनेमाला चार चांद लावले आहेत. महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या चाहत्यांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. त्यांचा डायलॉग ‘बच्चा है तू मेरा’ हा या सिनेमातील सगळ्यात जास्त गाजलेला डायलॉग आहे. भारतातील अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या Brand च्या मार्केटिंगसाठी राकेश बेदी यांचा ‘बच्चा है तू मेरा’ हा डायलॉग वापरला, परिणामी Sales वाढले. राकेश बेदी यांचा वाढलेला चाहतावर्ग आणि अभिनयाप्रती त्यांची निष्ठा पाहून सिनेमाचे निर्माते आनंदित झाले आहेत. तसेच त्यांनी बक्षीस म्हणून राकेश बेदींना वाढीव रक्कम दिली आहे.

धुरंधर टीमच्या यशामुळे Rakesh Bedi यांना 1 कोटी रुपये रक्कम बक्षीस म्हणून वाढीव मिळाली आहे. राकेश बेदी यांचे ‘जमील जमाली’ या पात्राने पाकिस्तानातही चर्चेला उधाण आणले. जमील जमाली हे पात्र जगभर गाजले गेले आणि याचे संपूर्ण श्रेय राकेश बेदी यांच्या अभिनयाला जाते. ते पाहता, धुरंधरचे निर्माते आदित्य धर यांनी Rakesh Bedi यांना 1 कोटींचे बक्षीस जाहीर केल्यामुळे राकेश बेदींवर कौतुकांचा वर्षाव होत आहे. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन केले आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 07:46 PM

Mirae Asset Mutual Fund कडून 'प्लॅटिनम हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड' लाँच; 10 लाखांपासून करता येणार गुंतवणूक

May 14, 2026 | 07:15 PM
May 14, 2026 | 07:02 PM
May 14, 2026 | 07:01 PM
May 14, 2026 | 06:56 PM
May 14, 2026 | 06:56 PM
May 14, 2026 | 06:52 PM
May 14, 2026 | 06:37 PM

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
May 14, 2026 | 03:58 PM
May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM