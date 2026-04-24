‘बच्चा है तू मेरा’ फेम Rakesh Bedi ला ‘Dhurandhar’ कडून स्पेशल बोनस! लाखो नाही कोटींमध्ये मिळाली वाढीव रक्कम

अभिनेते राकेश बेदी यांच्या अभिनयाने या सिनेमाला चार चांद लावले आहेत. महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या चाहत्यांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. त्यांचा डायलॉग ‘बच्चा है तू मेरा’ हा या सिनेमातील सगळ्यात जास्त गाजलेला डायलॉग आहे. भारतातील अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या Brand च्या मार्केटिंगसाठी राकेश बेदी यांचा ‘बच्चा है तू मेरा’ हा डायलॉग वापरला, परिणामी Sales वाढले. राकेश बेदी यांचा वाढलेला चाहतावर्ग आणि अभिनयाप्रती त्यांची निष्ठा पाहून सिनेमाचे निर्माते आनंदित झाले आहेत. तसेच त्यांनी बक्षीस म्हणून राकेश बेदींना वाढीव रक्कम दिली आहे.
धुरंधर टीमच्या यशामुळे Rakesh Bedi यांना 1 कोटी रुपये रक्कम बक्षीस म्हणून वाढीव मिळाली आहे. राकेश बेदी यांचे ‘जमील जमाली’ या पात्राने पाकिस्तानातही चर्चेला उधाण आणले. जमील जमाली हे पात्र जगभर गाजले गेले आणि याचे संपूर्ण श्रेय राकेश बेदी यांच्या अभिनयाला जाते. ते पाहता, धुरंधरचे निर्माते आदित्य धर यांनी Rakesh Bedi यांना 1 कोटींचे बक्षीस जाहीर केल्यामुळे राकेश बेदींवर कौतुकांचा वर्षाव होत आहे. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन केले आहे.