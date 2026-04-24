  • Ever Since Hardik Pandya Became Captain Mumbai Indians Have Lost This Many Matches In 2024

Hardik Pandya: पांड्यामुळे ‘मुंबई’च्या दांड्या गुल! कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून गमावले ‘इतके’ सामने, आकडा पाहून व्हाल थक्क…

आतापर्यंत मुंबईला केवळ दोनच सामने जिंकता आले आहेत. सलग होणाऱ्या या पराभवांच्या मालिकेत, मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या आता तीव्र टीकेच्या आणि छाननीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 07:03 PM
पांड्यामुळे 'मुंबई'च्या दांड्या गुल! (Photo Credit- X)

Hardik Pandya News: मुंबई इंडियन्ससाठी IPL 2026 चा हंगाम आतापर्यंत एका दुःस्वप्नापेक्षा कमी ठरलेला नाही. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने या हंगामात 7 सामने खेळले असून, त्यापैकी 5 सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या हंगामात आतापर्यंत मुंबईला केवळ दोनच सामने जिंकता आले आहेत. सलग होणाऱ्या या पराभवांच्या मालिकेत, मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) आता तीव्र टीकेच्या आणि छाननीच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या हंगामात हार्दिक पांड्या, एक खेळाडू आणि कर्णधार अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. परिणामी, त्याला सध्या मोठ्या प्रमाणावर टीकेचा सामना करावा लागत आहे. त्याच्या खराब कामगिरीचा विचार करता, कर्णधार म्हणून हा त्याचा शेवटचाच हंगाम ठरेल का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

2024 पासून मुंबई इंडियन्सने 22 सामने गमावले आहेत

हार्दिक पांड्याने 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्स संघात पुनरागमन केले आणि संघात सामील होताच त्याला लगेचच कर्णधारपदी नियुक्त करण्यात आले. 2024 पासून, IPL मध्ये सर्वाधिक सामने गमावणारा संघ म्हणून मुंबई इंडियन्सची नोंद झाली आहे. या कालावधीत, मुंबई इंडियन्सने 22 सामने गमावले आहेत. या यादीत चेन्नई सुपर किंग्ज दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांनी याच कालावधीत 21 सामने गमावले आहेत. चेन्नईबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांचा संघ सध्या स्थित्यंतराच्या (बदलाच्या) टप्प्यातून जात आहे. याउलट, मुंबई इंडियन्सचे बहुतेक दिग्गज खेळाडू अजूनही संघाचाच भाग आहेत; तरीही, असे असूनही संघ सातत्याने सामने गमावत आहे जी एक अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब आहे.

हार्दिक पांड्याची कामगिरी कामगिरी निराशाजनक

केवळ त्याची कर्णधारकीच नाही, तर एक खेळाडू म्हणूनही हार्दिक पांड्याची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली आहे. हार्दिकची गणना जगातील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये केली जाते; मात्र, या हंगामात फलंदाज किंवा गोलंदाज अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये तो कोणताही लक्षणीय प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला आहे. या हंगामात आतापर्यंत, ६ डावांमध्ये त्याला केवळ ९७ धावाच करता आल्या आहेत. गोलंदाजीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, त्याने केवळ ३ बळी (विकेट्स) मिळवले आहेत, तर १२.६६ च्या ‘इकोनॉमी रेट’ने (धावा देण्याच्या सरासरीने) धावा खर्च केल्या आहेत. शिवाय, या हंगामात त्याने असे अनेक निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे चाहते पूर्णपणे गोंधळून गेले आहेत.

IPL च्या इतिहासातील मुंबई इंडियन्सचा सर्वात मोठा पराभव

चेन्नई सुपर किंग्जविरुद्धच्या सामन्यात, हार्दिक पांड्याने आपल्या दोन षटकांत 38 धावा दिल्या. या सामन्यात तो गोलंदाज म्हणून अत्यंत महागडा (खूप धावा देणारा) ठरला. शिवाय, फलंदाजी करताना अगदी अशा निर्णायक क्षणी, जेव्हा संघाला त्याच्याकडून एका मोठ्या खेळीची नितांत गरज होती तो केवळ 2 चेंडूंमध्ये 1 धाव काढून बाद झाला; एका खराब फटक्यामुळे तो आपली विकेट गमावून बसला. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सचा 103 धावांनी पराभव केला. धावांच्या फरकाच्या दृष्टीने पाहता, आयपीएलच्या इतिहासातील मुंबईचा हा सर्वात मोठा पराभव ठरला आहे.

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

