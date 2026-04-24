हार्दिक पांड्याने 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्स संघात पुनरागमन केले आणि संघात सामील होताच त्याला लगेचच कर्णधारपदी नियुक्त करण्यात आले. 2024 पासून, IPL मध्ये सर्वाधिक सामने गमावणारा संघ म्हणून मुंबई इंडियन्सची नोंद झाली आहे. या कालावधीत, मुंबई इंडियन्सने 22 सामने गमावले आहेत. या यादीत चेन्नई सुपर किंग्ज दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांनी याच कालावधीत 21 सामने गमावले आहेत. चेन्नईबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांचा संघ सध्या स्थित्यंतराच्या (बदलाच्या) टप्प्यातून जात आहे. याउलट, मुंबई इंडियन्सचे बहुतेक दिग्गज खेळाडू अजूनही संघाचाच भाग आहेत; तरीही, असे असूनही संघ सातत्याने सामने गमावत आहे जी एक अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब आहे.
Mumbai Indians चे वाभाडे निघताच हार्दिकवर आकाश अंबानी नाराज? ‘त्या’ कृतीचा Video Viral
केवळ त्याची कर्णधारकीच नाही, तर एक खेळाडू म्हणूनही हार्दिक पांड्याची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली आहे. हार्दिकची गणना जगातील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये केली जाते; मात्र, या हंगामात फलंदाज किंवा गोलंदाज अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये तो कोणताही लक्षणीय प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला आहे. या हंगामात आतापर्यंत, ६ डावांमध्ये त्याला केवळ ९७ धावाच करता आल्या आहेत. गोलंदाजीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, त्याने केवळ ३ बळी (विकेट्स) मिळवले आहेत, तर १२.६६ च्या ‘इकोनॉमी रेट’ने (धावा देण्याच्या सरासरीने) धावा खर्च केल्या आहेत. शिवाय, या हंगामात त्याने असे अनेक निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे चाहते पूर्णपणे गोंधळून गेले आहेत.
चेन्नई सुपर किंग्जविरुद्धच्या सामन्यात, हार्दिक पांड्याने आपल्या दोन षटकांत 38 धावा दिल्या. या सामन्यात तो गोलंदाज म्हणून अत्यंत महागडा (खूप धावा देणारा) ठरला. शिवाय, फलंदाजी करताना अगदी अशा निर्णायक क्षणी, जेव्हा संघाला त्याच्याकडून एका मोठ्या खेळीची नितांत गरज होती तो केवळ 2 चेंडूंमध्ये 1 धाव काढून बाद झाला; एका खराब फटक्यामुळे तो आपली विकेट गमावून बसला. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सचा 103 धावांनी पराभव केला. धावांच्या फरकाच्या दृष्टीने पाहता, आयपीएलच्या इतिहासातील मुंबईचा हा सर्वात मोठा पराभव ठरला आहे.
IPL 2026 च्या Playoff मध्ये कशी पोहचू शकते मुंबई इंडियन्सची टीम, कसे आहे समीकरण