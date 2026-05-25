Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • Avoid These Mistakes While Buying Handloom Silk Sarees Otherwise You May End Up Being Cheated

हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना ‘या’ चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

साडीची निवड करताना हल्ली सर्वच महिला हातमागावर विणलेल्या सिल्क साड्यांची खरेदी करण्यास जास्त प्राधान्य देतात. हातमागावर विणलेल्या सिल्क साड्या नेसल्यानंतर अंगावर अतिशय चापून चोपुन बसतात आणि लूक अतिशय सुंदर दिसतो. लग्नसोहळा किंवा घरातील इतर कोणत्याही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सिल्क साड्यांची खरेदी केली जाते. पण बऱ्याचदा साडी खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली जाते. कांजीवरम साडी, बनारसी साडी, माहेश्वरी साडी, चंदेरी साडी, कोटा डोरिया साडी, नऊवारी साडी, पटोला साडी, बालुचारी साडी, तांत साडी आणि भागलपूर सिल्क साडी इत्यादी हातमाग साड्यांची खरेदी करताना या गोष्टींची घ्या आवर्जून काळजी. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: May 25, 2026 | 03:30 PM
हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना 'या' चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना 'या' चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 हातमागावर विणलेली साडी खरेदी करायला गेल्यानंतर सगळ्यात आधी साडीवर अधिकृत सिल्क टॅग किंवा लोगो आहे की हे पाहावे. अस्सल रेशीम ओळखण्यासाठी साडीवर लोगो ओळखणं आवश्यक आहे.

हातमागावर विणलेली साडी खरेदी करायला गेल्यानंतर सगळ्यात आधी साडीवर अधिकृत सिल्क टॅग किंवा लोगो आहे की हे पाहावे. अस्सल रेशीम ओळखण्यासाठी साडीवर लोगो ओळखणं आवश्यक आहे.

2 / 5 अस्सल रेशमी साड्या प्लास्टिकप्रमाणे गुळगुळीत नसून त्यांना स्पर्श केल्यानंतर त्या निसरड्या वाटतात. रेशमी साड्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या समृद्ध परंपरेचा वारसा आहेत.

अस्सल रेशमी साड्या प्लास्टिकप्रमाणे गुळगुळीत नसून त्यांना स्पर्श केल्यानंतर त्या निसरड्या वाटतात. रेशमी साड्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या समृद्ध परंपरेचा वारसा आहेत.

3 / 5 थंडीच्या दिवसांमध्ये हातमाग साडी खरेदी करायची असल्यास बनारसी किंवा कांजीवरम साडीची निवड करावी. तर उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मलबेरी किंवा चंदेरी साडी उत्तम पर्याय आहे.

थंडीच्या दिवसांमध्ये हातमाग साडी खरेदी करायची असल्यास बनारसी किंवा कांजीवरम साडीची निवड करावी. तर उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मलबेरी किंवा चंदेरी साडी उत्तम पर्याय आहे.

4 / 5 अस्सल हातमाग साडीवर मंदिराच्या नक्षीचे काठ, चौकोनी नक्षी, नाणी, मोर तयार केलेले असतात. तर मशीनमेड साड्यांवर मोर आणि इतर डिजिटल प्रिंट असतात.

अस्सल हातमाग साडीवर मंदिराच्या नक्षीचे काठ, चौकोनी नक्षी, नाणी, मोर तयार केलेले असतात. तर मशीनमेड साड्यांवर मोर आणि इतर डिजिटल प्रिंट असतात.

5 / 5 हातमाग साडीवरील जरीला स्पर्श केल्यानंतर गुळगुळीत आणि चमकदार दिसते. हेच मशीनमध्ये तयार केलेल्या साडीला स्पर्श केल्यानंतर साडी खडबडीत किंवा टोचणारी वाटते.

हातमाग साडीवरील जरीला स्पर्श केल्यानंतर गुळगुळीत आणि चमकदार दिसते. हेच मशीनमध्ये तयार केलेल्या साडीला स्पर्श केल्यानंतर साडी खडबडीत किंवा टोचणारी वाटते.

Web Title: Avoid these mistakes while buying handloom silk sarees otherwise you may end up being cheated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NSE मुळे भारतीय भांडवली बाजाराचे ‘लोकशाही’करण! गुंतवणूकदारांचा आकडा 13 कोटी पार; ‘या’ राज्यांनी गाठला नवा टप्पा

NSE मुळे भारतीय भांडवली बाजाराचे ‘लोकशाही’करण! गुंतवणूकदारांचा आकडा 13 कोटी पार; ‘या’ राज्यांनी गाठला नवा टप्पा

May 25, 2026 | 03:30 PM
हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना ‘या’ चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना ‘या’ चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

May 25, 2026 | 03:30 PM
Star Pravah New Serial : जिवाला जीव देणाऱ्या बहिणींची गोष्ट; ‘पाठराखीण’ मालिकेचा मुहूर्त ठरला

Star Pravah New Serial : जिवाला जीव देणाऱ्या बहिणींची गोष्ट; ‘पाठराखीण’ मालिकेचा मुहूर्त ठरला

May 25, 2026 | 03:26 PM
Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

May 25, 2026 | 03:23 PM
UGC NET Record: आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी बनले ‘UGC NET’ किंग; नेटमधला ‘हा’ नवा रेकॉर्ड पहा एका क्लिकवर..

UGC NET Record: आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी बनले ‘UGC NET’ किंग; नेटमधला ‘हा’ नवा रेकॉर्ड पहा एका क्लिकवर..

May 25, 2026 | 03:22 PM
IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

May 25, 2026 | 03:17 PM
Rajasthan Crime: प्रेमसंबंधांच्या संशयातून राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉलपटूची निर्घृण हत्या, कवटी फोडली, फुप्फुसात घुसल्या बरगड्या

Rajasthan Crime: प्रेमसंबंधांच्या संशयातून राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉलपटूची निर्घृण हत्या, कवटी फोडली, फुप्फुसात घुसल्या बरगड्या

May 25, 2026 | 03:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM