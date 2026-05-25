हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना ‘या’ चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

साडीची निवड करताना हल्ली सर्वच महिला हातमागावर विणलेल्या सिल्क साड्यांची खरेदी करण्यास जास्त प्राधान्य देतात. हातमागावर विणलेल्या सिल्क साड्या नेसल्यानंतर अंगावर अतिशय चापून चोपुन बसतात आणि लूक अतिशय सुंदर दिसतो. लग्नसोहळा किंवा घरातील इतर कोणत्याही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सिल्क साड्यांची खरेदी केली जाते. पण बऱ्याचदा साडी खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली जाते. कांजीवरम साडी, बनारसी साडी, माहेश्वरी साडी, चंदेरी साडी, कोटा डोरिया साडी, नऊवारी साडी, पटोला साडी, बालुचारी साडी, तांत साडी आणि भागलपूर सिल्क साडी इत्यादी हातमाग साड्यांची खरेदी करताना या गोष्टींची घ्या आवर्जून काळजी. (फोटो सौजन्य – pinterest)