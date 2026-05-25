Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Thane Crime Major Breakthrough By Thane Police Case Registered Against Oil Mafia Raju Pandit For Diesel Theft Racket

Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

Updated On: May 25, 2026 | 03:23 PM IST
सारांश

ठाण्यात इंधन चोरी आणि कर चुकवेगिरी करणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. मोठ्या जहाजांमधून डिझेल चोरी करून ते लहान टँकरद्वारे किनाऱ्यावर आणून बेकायदेशीर विक्री केली जात असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणी राजू पंडितसह साथीदाराला अटक करण्यात आली असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मोठ्या जहाजांमधून डिझेल चोरी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.
  • राजू पंडित आणि त्याच्या साथीदाराला पोलिसांनी अटक केली.
  • कर चुकवेगिरी आणि अवैध इंधन विक्रीप्रकरणी तपास सुरू आहे.
ठाणे: देशात सगळीकडे सध्या इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी वाद सुद्धा पाहायला मिळाले. मात्र आता अशी एक घटना समोर आली आहे. इंधन चोरी करायचा प्रयत्न करत होते. मात्र त्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. किनारपट्टी भागात डिझेल आणि कर चुकवेगिरि करायचा प्रयत्नात असताना मोठ रैकेट पकडण्यात आल आहे. या प्रकरणात राजू पंडीत आणि त्याच्या साथीदाराला अटक करण्यात आली आहे. २१ तारखेला पोलिसात या संदर्भात FIR दाखल झाली आहे. जप्त केलेल डिझेल हे पाईपलाईन किवा समुद्रातील मालवाहू जहाजामधून चोरले असावे असा अधिकाऱ्याना संशय आहे. याचा अधिक तपास केला जात आहे.

मोठ्या जहाजामधून डिझेल चोरलं जात होत

या घटनेचा तपास जेव्हा केला तेव्हा मोठ कनेक्शन समोर आल आहे. यामध्ये मोठ्या जहाजांमधून हे डिझेल चोरल जायचं आणि लहान टेंकर मधून ते किनाऱ्यावर आणल जायचं. ते भरून बेकायदेशीरपणे राज्यात विकल जायचं असा संशय आहे. या कारवाई मुळे बाजारातील महसूल आणि कर चुकवेगिरी महसुलाच मोठ नुकसान झाल आहे. हा सगळा पुरवठा कुठून होत होता. राज्यात आणि देशात मोठी इंधन टंचाई असताना हे कुठून पुरवल जात होत याचा तपास केला जाणार आहे. या सगळ्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी केली जाणार आहे. मुंबई पोलिसांत या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींचा इंधन स्रोत काय आहे? याचा तपास पोलीस करत आहेत.

या आधी ही झाली होती कारवाई

या आधी पंडितवर अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. या आधी ही पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई केली होती. तो जामिनावर बाहेर आला होता. त्याच्यावर या आधी असलेल्या गुन्ह्याची पण माहिती देण्यात आली आहे. मात्र कारवाई करून पण किनारपट्टी भागात टोळी सक्रिय असावी असा अंदाज आहे. रेवदंडा, खोपोली आणि पेनमध्ये गुन्हे दाखल आहेत.

आता पोलिसांनी या विरोधात मोहीम उघडली आहे. ती म्हणजे अवैध इंधन साठवणूक, वाहतूक किवा तस्करीच्या कारवाई संदर्भात माहिती असलेल्यानी तपास अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी अस अपील करण्यात आल आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या किनार पट्टीवर अशी इंधन चोरी होते. तो माल नक्की कुठे पुरवला जातो याचा तपास पोलीस करत आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणात कोणाला अटक करण्यात आली?

    Ans: राजू पंडित आणि त्याच्या एका साथीदाराला अटक करण्यात आली.

  • Que: चोरीचे डिझेल कुठून आणले जात असल्याचा संशय आहे?

    Ans: मोठ्या मालवाहू जहाजांमधून किंवा पाइपलाइनमधून डिझेल चोरी होत असल्याचा संशय आहे.

  • Que: पोलिसांनी नागरिकांना काय आवाहन केले आहे?

    Ans: अवैध इंधन साठवणूक किंवा तस्करीबाबत माहिती असल्यास पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन केले आहे.

Web Title: Thane crime major breakthrough by thane police case registered against oil mafia raju pandit for diesel theft racket

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 03:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rajasthan Crime: प्रेमसंबंधांच्या संशयातून राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉलपटूची निर्घृण हत्या, कवटी फोडली, फुप्फुसात घुसल्या बरगड्या
1

Rajasthan Crime: प्रेमसंबंधांच्या संशयातून राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉलपटूची निर्घृण हत्या, कवटी फोडली, फुप्फुसात घुसल्या बरगड्या

Pune crime: संतापजनक! पतीने गॅस सिलेंडर डोक्यात घालून पत्नीची केली हत्या; पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतः दिली कबुली
2

Pune crime: संतापजनक! पतीने गॅस सिलेंडर डोक्यात घालून पत्नीची केली हत्या; पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतः दिली कबुली

Solapur Crime: धक्कादायक! अत्याचारपीडित तरुणीचा मृत्यू, नातेवाईकांचा पोलिस ठाण्यात संताप
3

Solapur Crime: धक्कादायक! अत्याचारपीडित तरुणीचा मृत्यू, नातेवाईकांचा पोलिस ठाण्यात संताप

Nashik Crime: निसर्गाचा तडाखा अन् कांद्याची भावघसरण; कर्जबाजारी शेतकऱ्याची जीवनयात्रा संपली
4

Nashik Crime: निसर्गाचा तडाखा अन् कांद्याची भावघसरण; कर्जबाजारी शेतकऱ्याची जीवनयात्रा संपली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

May 25, 2026 | 03:23 PM
UGC NET Record: आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी बनले ‘UGC NET’ किंग; नेटमधला ‘हा’ नवा रेकॉर्ड पहा एका क्लिकवर..

UGC NET Record: आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी बनले ‘UGC NET’ किंग; नेटमधला ‘हा’ नवा रेकॉर्ड पहा एका क्लिकवर..

May 25, 2026 | 03:22 PM
IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

May 25, 2026 | 03:17 PM
Crime News: ग्रामीण पोलिस अॅक्शन मोडवर बकरी ईदपूर्वी १८ आरोपींवर कारवाई, ३८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Crime News: ग्रामीण पोलिस अॅक्शन मोडवर बकरी ईदपूर्वी १८ आरोपींवर कारवाई, ३८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

May 25, 2026 | 03:11 PM
आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश

आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश

May 25, 2026 | 02:55 PM
‘आम्ही पूर्ण संधी दिली पण…’ किरॉन पोलार्डने दिली Hint, हार्दिक पांड्याकडून जाणार Captaincy

‘आम्ही पूर्ण संधी दिली पण…’ किरॉन पोलार्डने दिली Hint, हार्दिक पांड्याकडून जाणार Captaincy

May 25, 2026 | 02:55 PM
संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील

संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील

May 25, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM