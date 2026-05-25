Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

मोठ्या जहाजामधून डिझेल चोरलं जात होत
या घटनेचा तपास जेव्हा केला तेव्हा मोठ कनेक्शन समोर आल आहे. यामध्ये मोठ्या जहाजांमधून हे डिझेल चोरल जायचं आणि लहान टेंकर मधून ते किनाऱ्यावर आणल जायचं. ते भरून बेकायदेशीरपणे राज्यात विकल जायचं असा संशय आहे. या कारवाई मुळे बाजारातील महसूल आणि कर चुकवेगिरी महसुलाच मोठ नुकसान झाल आहे. हा सगळा पुरवठा कुठून होत होता. राज्यात आणि देशात मोठी इंधन टंचाई असताना हे कुठून पुरवल जात होत याचा तपास केला जाणार आहे. या सगळ्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी केली जाणार आहे. मुंबई पोलिसांत या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींचा इंधन स्रोत काय आहे? याचा तपास पोलीस करत आहेत.
या आधी ही झाली होती कारवाई
या आधी पंडितवर अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. या आधी ही पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई केली होती. तो जामिनावर बाहेर आला होता. त्याच्यावर या आधी असलेल्या गुन्ह्याची पण माहिती देण्यात आली आहे. मात्र कारवाई करून पण किनारपट्टी भागात टोळी सक्रिय असावी असा अंदाज आहे. रेवदंडा, खोपोली आणि पेनमध्ये गुन्हे दाखल आहेत.
आता पोलिसांनी या विरोधात मोहीम उघडली आहे. ती म्हणजे अवैध इंधन साठवणूक, वाहतूक किवा तस्करीच्या कारवाई संदर्भात माहिती असलेल्यानी तपास अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी अस अपील करण्यात आल आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या किनार पट्टीवर अशी इंधन चोरी होते. तो माल नक्की कुठे पुरवला जातो याचा तपास पोलीस करत आहेत.
Ans: राजू पंडित आणि त्याच्या एका साथीदाराला अटक करण्यात आली.
Ans: मोठ्या मालवाहू जहाजांमधून किंवा पाइपलाइनमधून डिझेल चोरी होत असल्याचा संशय आहे.
Ans: अवैध इंधन साठवणूक किंवा तस्करीबाबत माहिती असल्यास पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन केले आहे.