Star Pravah New Serial : जिवाला जीव देणाऱ्या बहिणींची गोष्ट; ‘पाठराखीण’ मालिकेचा मुहूर्त ठरला

Updated On: May 25, 2026 | 03:26 PM IST
Star Pravah New Serial : स्टार प्रवाहवर आता आणखी एका मालिकेची एन्ट्री होणार आहे. काही दिवासांपूर्वीच 'पाठराखीण' या नव्या मालिकेचा प्रोमो शेअर करण्यात आला होता.

pathrakhin marahi serial

फोटो सौजन्य: स्टार प्रवाह

स्टार प्रवाहवर सध्या नव्या मालिकांची मांदियाळी सुरु आहे. ‘आनंदी’, ‘बाई तुझा आशीर्वाद’ या नव्या मालिकांना प्रेक्षकांचा चांगलाच प्रतििसाद मिळत आहे. अशातच आता आणखी एका मालिकेची एन्ट्री होणार आहे. काही दिवासांपूर्वीच ‘पाठराखीण’ या नव्या मालिकेचा प्रोमो शेअर करण्यात आला होता.

दोन बहिणींची गोष्ट सांगणारी मालिका लवकरच स्टार प्रवाहवर येत आहे. या मालिकेत प्राजक्ता गाकवाड आणि गौरी इंगवले या दोघी मुख्य भुमिकेत आहे. निराधार असलेली प्राजक्ता तिच्या मामा मामीच्या घरी राहत असते. मामा मामीच्या घरीच ती लहानाची मोठी होते. प्राजक्ता रंगाने गोरी पण गौरी मात्र सावळट आहे. त्यामुळे प्राजक्ताची मामी तिचा राग राग करते. गौरीला कोणी मुलगा बघाायला आला की मामी प्राजक्ताला बाहेर येऊ नकोस असं म्हणते. एका प्रोमोमध्ये असंच दाखवण्यात आलं की, गौरी जेव्हा बघायला येतात तेव्हा ती पोहे घेऊन पााहुण्यांसमोर जाते. त्यावेळी माामी प्राजक्ताला ठणकावून सांगते की बाहेर येऊ नकोस. मात्र त्याचवेळी गौरी चमचे विसरते आणि प्राजक्ता ते देण्यासाठी म्हणून बाहेर येते. तेवढ्यात तिची ओढणी चेहऱ्यावरुन खाली पडते आणि मुलाकडची मंडळी म्हणतात की, आम्हाला गौरी नाही तर प्राजक्ता पसंत आहे. त्यावेळी मामी प्राजक्ताचा राग करते. म्हणते की तुला सांगितलं होतं बाहेर येऊ नकोस म्हणून.

 

मामी प्राजक्ताला रागाच्या भरात वाट्टेल ते बोलते. त्यावेळी गौरीला प्राजक्ता समजवण्याचा प्रयत्न करते. निराधार असलेल्या प्राजक्ताला तिची मामी चांगली वागणूक देत नाही पण गौरी मात्र तिच्यावर खूप प्रेम करते. मोठ्या बहिणीचं सगळं ऐकते. या दोन बहिणींची ही गोष्ट स्टार प्रवाहवर येणार आहे.

 

 

पाठराखीण या नव्या मालिकेचा आता मुहुर्त ठरला असून ही मालिका 1 जूनपासून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या मालिकेच्या निमित्ताने पुन्हा एका अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे.ही मालििका रात्री नऊच्या स्लॉटला पाहायला मिळणार आहे. प्राजक्ता गायकवाडने या आधी झी मराठीवरील छत्रपती संभाजी महाराज या मालिकेत राणी येसूबाईंची भूमिका साकारली होती. तिला या भुमिकेमुळे खरी लोकप्रियता मिळाली. आता पुन्हा एकदा प्राजक्ता छोट्या पडद्यावर कमबॅक करताना दिसत आहे.या नव्या मालिकेत आशय कुलकर्णी, शुभंकर तावडे, शकुंतला नरेश, मिताली जगताप, रमेश वाणी आणि दिप्ती लेले अशा कलाकारांची टीम असणार आहे.

Published On: May 25, 2026 | 03:26 PM

