Rajasthan Crime: प्रेमसंबंधांच्या संशयातून राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉलपटूची निर्घृण हत्या, कवटी फोडली, फुप्फुसात घुसल्या बरगड्या

काय नेमकं प्रकरण?
मोनू हा राजस्थान मधील भिवडी येथील सैतपूर गावचा रहिवासी होता. त्याने अनेक पदके ही जिंकली होती. मनूच्या हत्यामागे प्रेम संबंधाचे कारण असल्याचे समोर आले आहे. मोनूचे फर्दाबाद मधील तिगाव परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीसोबत गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रेम संबंध होते. मात्र मुलीच्या कुटुंबाचा या संबंधांना कडाडून विरोध केला जात होता. महिन्याभरापूर्वी ती मुलगी घर सोडून निघून गेल्याने मुलीच्या कुटुंबीयांनी मोनोविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. काही दिवसांनी ती मुलगी दिल्लीत सापडली. मात्र तरीही मोनू आणि त्या मुलीच्या कुटुंबांमधील वाद मिटला नव्हता.
17 मे रोजी मोनू पोलिसांच्या तपासात सहकार्य करण्यासाठी फरदाबादला जात असल्याचे सांगितले आणि घरून निघाला होता, मात्र तिथे पोहोचताच मुलीच्या नातेवाईकांनी वाटेतच त्याचे अपहरण केले. तिथे त्याला तीन दिवस शेतातील एका घरात आणि ट्युब वेलवर दाबून ठेवण्यात आले. तीन दिवस त्याला पाचवी मारहाण करण्यात आली अशी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मधून माहिती समोर आली आहे. मारहाणीमुळे मोनूच्या डोक्याची आणि नाकाची हाडे तुटली होती, तर छातीच्या बरगड्यात थेट फुफ्फुसात घुसल्या होत्या. त्याच्या संपूर्ण शरीरावर खोलवर जखमा झाल्या होत्या. त्याची प्रकृती अत्यंत खाल्ल्यानंतर आरोपींनी त्याला रस्त्यावर फसवून दिले आणि तिथून पसार झाले. या हत्याप्रकरणी फरीदाबाद पोलिसांनी तीन महिलांसह एकूण 15 जणांविरुद्ध अपहरण हत्या आणि इतर गंभीर कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस आरोपींच्या अटकेसाठी छापेमारी करत आहेत. या घटनेने क्रीडा जगतात आणि सदपूर गावात तीव्र शोककळा पसरली असून संताप व्यक्त केला जात आहे. कुटुंबीयांनी आरोपींना कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे. आता या प्रकरणात काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: मृत खेळाडूचे नाव मोनु होते.
Ans: प्रेमसंबंधांच्या वादातून ही हत्या झाल्याचा संशय आहे.
Ans: पोलिसांनी 3 महिलांसह एकूण 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.