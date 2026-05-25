IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

RR vs SRH: राजस्थानचा दमदार विजय! सलग सातव्यांदा प्लेऑफमध्ये शानदार एन्ट्री, आता SRH विरुद्ध एलिमिनेटर
बीसीसीआयने प्लेऑफचे वेळापत्रक आधीच निश्चित केले आहे. आयपीएल प्लेऑफचे सामने २६ मे रोजी सुरू होतील आणि अंतिम सामना ३१ मे रोजी होणार आहे. हे सामने धर्मशाळा, न्यू चंदीगड आणि अहमदाबाद येथे खेळले जातील. सर्वप्रथम क्वालिफायर १, त्यानंतर एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर २ होतील. शेवटी, उरलेले दोन संघ विजेतेपदासाठी लढतील.
आयपीएल २०२६ चा पहिला प्लेऑफ सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना २६ मे रोजी धर्मशाळा येथे होणार आहे. विजयी संघ थेट फायनल सामना खेळेल. तर, पराभूत संघाला अंतिम फेरीत पोहोचण्याची आणखी एक संधी मिळेल आणि तो क्वालिफायर २ चा सामना खेळेल.
आयपीएल २०२६ प्लेऑफचा दुसरा सामना एलिमिनेटर असेल. हा सामना २७ मे रोजी न्यू चंदीगड येथे सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जाईल. पराभूत संघ स्पर्धेतून बाहेर होईल. तर, विजेता संघ क्वालिफायर २ मध्ये प्रवेश करेल. हा सामना नॉकआउट सामना असेल.
आयपीएल २०२६ चा दुसरा क्वालिफायर सामना २९ मे रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना न्यू चंदीगड येथे आयोजित केला जाईल. एलिमिनेटरचा विजेता आणि क्वालिफायर १ मधील पराभूत संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील. विजयी संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. आयपीएल २०२६ प्लेऑफचे सर्व सामने सायंकाळी ७:३० वाजता सुरू होतील.