सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी करा कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन, विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

दिवसाची सुरुवात आनंद आणि उत्साहाने व्हावी, असे सगळ्यांचं कायम वाटते. उठल्यानंतर काहींना उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. पण कॅफिन युक्त पेयांचे उपाशी पोटी सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर सगळ्यात आधी कढीपत्त्याची दोन किंवा तीन पाने चावून खावीत. यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यासाठी सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी दोन ते तीन कढीपत्त्याची पाने चावून खा. त्यानंतर त्यावर कोमट पाणी प्यायल्यास आतड्यांमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर पडून जातील आणि शरीर आतून स्वच्छ होईल. चला तर जाणून घेऊया कढीपत्त्याच्या पानांचे फायदे.