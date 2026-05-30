सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी करा कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन, विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

दिवसाची सुरुवात आनंद आणि उत्साहाने व्हावी, असे सगळ्यांचं कायम वाटते. उठल्यानंतर काहींना उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. पण कॅफिन युक्त पेयांचे उपाशी पोटी सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर सगळ्यात आधी कढीपत्त्याची दोन किंवा तीन पाने चावून खावीत. यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यासाठी सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी दोन ते तीन कढीपत्त्याची पाने चावून खा. त्यानंतर त्यावर कोमट पाणी प्यायल्यास आतड्यांमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर पडून जातील आणि शरीर आतून स्वच्छ होईल. चला तर जाणून घेऊया कढीपत्त्याच्या पानांचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: May 30, 2026 | 10:57 AM
1 / 5 कढीपत्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर, आयर्न, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि विटामिन A, B, C इत्यादी घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामुळे शरीराची पचनक्रिया सुरळीत चालू राहते आणि आरोग्य सुधारते.

2 / 5 केस गळणे, केसांमध्ये वाढलेला कोंडा किंवा केसांच्या इतर सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कढीपत्याच्या पानांचे सेवन करावे. महिनाभर नियमित कढीपत्ता खाल्ला केसांची झपाट्याने वाढ होईल.

3 / 5 रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कढीपत्त्याचे सेवन करावे. कढीपत्ता खाल्ल्यामुळे केवळ मधुमेहच नाहीतर पचनक्रिया सुद्धा सुरळीत चालू राहण्यास मदत होते.

4 / 5 बद्धकोष्ठता, पोट फुगणे, अपचन इत्यादी सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कढीपत्ता खूप जास्त फायदेशीर ठरतो. आतड्यांमधील घाण सहज बाहेर पडून जाते आणि आरोग्य सुधारते.

5 / 5 वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी विविध उपाय केले जातात. पण त्याऐवजी कढीपत्त्याची पाने चावून खावे. यामुळे महिनाभरात तुमचे वजन कमी होईल.

Published On: May 30, 2026 | 10:57 AM

