Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

आज शनिवार, ३० मे रोजी आनंद देणारा ग्रह चंद्र, ग्रहांचा अधिपती मंगळाच्या अधिपत्याखालील वृश्चिक राशीत प्रवेश करत आहे. चंद्राचे संक्रमण आज सकाळी ६:३८ वाजता झाले. तो १ जूनपर्यंत वृश्चिक राशीत असणार आहे. मात्र, यापूर्वी पाच राशींना चंद्राच्या शुभ स्थितीमुळे मोठा फायदा होणार आहे. खासकरून त्यांना त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदलांचा अनुभव येईल आणि दैनंदिन तणावातून मुक्ती मिळेल. चंद्राच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
या संक्रमणादरम्यान ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही, त्यांना स्थलांतर केल्याने फायदा होईल. नवीन मित्र बनवल्याने तरुणांना त्यांच्या वेळेचा आनंद घेण्यास मदत होईल आणि त्यांना बरेच काही शिकायलाही मिळेल. या काळात आर्थिक समस्या आणि मानसिक ताण तुमच्या आनंदात अडथळा आणणार नाहीत.
या काळात प्रगतीच्या नवीन संधींमुळे नोकरदार आनंदी आणि समाधानी राहतील. शिवाय, अपेक्षेपेक्षा जास्त आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. या काळात तुमचे प्रेमजीवनही चांगले राहील. मात्र, योग्य आहार घेतल्यास आरोग्य चांगले राखणे आवश्यक आहे.
चंद्राचे संक्रमण तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. या काळात जर तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत एखाद्या खास ठिकाणी प्रवास करत असाल, तर तुमचा वेळ खूप छान जाईल. तुम्हाला सुखद आणि दुःखद अशा दोन्ही प्रकारच्या नवीन आठवणी निर्माण करण्याची संधीही मिळेल. या काळात आर्थिक अडचणींची चिंता राहणार नाही, परंतु तुम्हाला तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
आपल्या विरोधकांना पराभूत केल्याने काम करणाऱ्यांना मनःशांती मिळेल. तसेच, ते आपल्या ध्येयांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. या काळात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, परंतु तुम्ही घाईघाईने गुंतवणूक करणे टाळावे.
नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा चांगला काळ आहे, कारण ते वेळेच्या आधीच आपले लक्ष्य गाठतील आणि त्यांना भरघोस बोनसही मिळेल. या काळात व्यावसायिकही आपल्या प्रतिस्पर्धकांवर मात करण्यात यशस्वी होतील. शिवाय, घरातील वातावरणही आनंदाने भरलेले असेल. नोकरी व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा चंद्र मंगळाच्या अधिपत्याखालील राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला चंद्राचा मंगळाच्या राशीत गोचर असे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रात या गोचराला विशेष महत्त्व दिले जाते.
Ans: चंद्र मन, भावना आणि विचारांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे त्याच्या गोचरामुळे मानसिक स्थिती, निर्णयक्षमता आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.
Ans: चंद्राच्या संक्रमणाचा वृषभ, कर्क, तूळ, वृश्चिक आणि मकर राशींच्या लोकांना होणार फायदा