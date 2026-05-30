  • Ipl 2026 Vaibhav Sooryavanshi Got Offer From Lalit Modi Free Education And Scholarship Anywhere In The World

‘संपूर्ण जगात कुठेही मोफत शिक्षण आणि स्कॉलरशिप…’ वैभव सूर्यवंशीवर फिदा ललित मोदी, दिली मोठी ऑफर

Updated On: May 30, 2026 | 10:28 AM IST
सारांश

आयपीएल २०२६ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला ललित मोदींनी एक मोठी ऑफर दिली आहे. त्याने या हंगामात ७०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. कुठेही शिक्षणात बाधा येऊ नये म्हणून ललित मोदींची ऑफर

ललित मोदीचा वैभव सूर्यवंशीला मोठा प्रस्ताव (फोटो सौजन्य - X.com/Instagram)

विस्तार
  • ललित मोदीने दिली वैभव सूर्यवंशीला मोठी ऑफर 
  • संपूर्ण जगात कुठेही शिक्षण मोफत 
  • वैभव सूर्यवंशीला मिळणार शैक्षणिक स्कॉलरशिप 
आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला आयपीएलच्या इतिहासातील राजस्थान रॉयलची सर्वोत्तम खरेदी म्हटले आहे. गुजरात टायटन्सविरुद्ध क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना वैभवने अवघ्या ४७ चेंडूंमध्ये ९६ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. या स्फोटक खेळीदरम्यान वैभवने सात षटकार ठोकले. वैभव केवळ १५ वर्षांचा आहे आणि त्याची खेळी ही अत्यंत क्लासी आहे. मोठमोठ्या गोलंदाजानाही मैदानावर वैभव घाम फोडतो आणि सर्वांनीच त्याचे कौतुक केले आहे. त्याने या आयपीएलमध्ये अनेक रेकॉर्ड्सही मोडले आहेत. दरम्यान भारतासाठी त्याने खेळावे असं अनेकांचं म्हणणं आहे. 

ललित मोदींचे भावनिक ट्विट आणि मोठी घोषणा

वैभवच्या निर्भय फलंदाजीने प्रभावित होऊन, ललित मोदींनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक लांब आणि भावनिक पोस्ट लिहिली. त्यांनी वैभवच्या कामगिरीचे वर्णन ‘धावांच्या पलीकडचे’ असे केले आणि त्याला जगभरात कुठेही मोफत शिक्षण घेण्यासाठी पूर्ण शिष्यवृत्तीची घोषणा केली. ललित मोदींनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले, “आज वैभव सूर्यवंशी कदाचित शतक पूर्ण करण्यापासून चार धावा दूर राहिला असेल, पण माझ्या मते त्याने त्याहूनही मोठी गोष्ट साध्य केली आहे. एक निर्भय तरुण प्रतिभा म्हणजे काय असते, हे त्याने संपूर्ण देशाला दाखवून दिले आहे.”

वैभव सूर्यवंशीला दिला प्रस्ताव

ललित मोदींनी ट्विटमध्ये पुढे लिहिले, “खेळाने केवळ मनोरंजनच नाही तर संधीही निर्माण केल्या पाहिजेत, यावर माझा नेहमीच विश्वास राहिला आहे. त्यामुळे, जर वैभवला भविष्यात शिक्षण घेण्याची इच्छा झाली, तर मी त्याला जगातील कोणत्याही विद्यापीठात किंवा महाविद्यालयात पूर्ण शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देऊ इच्छितो, ज्याचा संपूर्ण खर्च उचलला जाईल. हे त्याने केलेल्या धावांसाठी नाही. तर त्याने लाखो तरुण भारतीयांना दिलेल्या धैर्यासाठी, विश्वासासाठी आणि प्रेरणेसाठी आहे. प्रतिभेला शिक्षण आणि महानता यापैकी एकाची निवड करण्यास कधीही भाग पाडले जाऊ नये.”

वैभवने कमाल केली

आयपीएल २०२६ हे वैभव सूर्यवंशीसाठी एक स्वप्न होते. त्याने या हंगामात १६ सामन्यांमध्ये ७७६ धावा केल्या आणि ऑरेंज कॅपही जिंकली. त्याचा स्ट्राइक रेट २३० पेक्षा जास्त होता. संपूर्ण हंगामात निर्भयपणे फलंदाजी करत, वैभव आपल्या संघाला दुसरी आयपीएल ट्रॉफी जिंकून देण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. मात्र गुजरात टायटन्सकडून हार पत्करावी लागल्यानंतर वैभव अत्यंत निराश झाला आणि त्याचे अनेक व्हिडिओही व्हायरल होत आहेत. 

अवघ्या १५ वर्षांच्या या मुलाच्या खेळीने जगाला वेड लावलं आहे इतकं मात्र नक्की. केवळ वैभवसाठी राजस्थान रॉयलने जिंकावं अशीच सर्वांची अपेक्षा होती. मात्र वैभव, फरेरा आणि जडेजा वगळून कोणीही क्वालिफायरमध्ये चांगली कामगिरी करू शकले नाही आणि त्याचाच परिणाम टीम फायनलमध्ये पोहचू शकली नाही. 

Published On: May 30, 2026 | 10:26 AM

