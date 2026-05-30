Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Updated On: May 30, 2026 | 10:24 AM IST
जाहिरात
सारांश

TATA Tiago Facelift Launched: भारतात 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट अखेर लाँच करण्यात आली असून अवघ्या 4.69 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत कंपनीने अनेक आकर्षक बदलांसह ही कार सादर केली आहे. नवीन डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स, 6 एअरबॅग्स आणि CNG-AMT पर्यायामुळे ही हॅचबॅक पुन्हा एकदा ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट 4.69 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत भारतात लाँच झाली आहे.
  • नव्या कारमध्ये 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग आणि कनेक्टेड टेल-लाइट्ससारखे फीचर्स मिळतात.
  • सुरक्षेसाठी 6 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ESC सारखी फीचर्स देण्यात आली आहेत.
TATA Tiago Facelift: भारतात अखेर 2026 TATA Tiago Facelift लाँच करण्यात आली आहे. वाहन निर्माता कंपनीने 4.69 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या एक्स शोरुम किंमतीत ही गाडी लाँच केली आहे. कंपनीने या गाडीमध्ये अनेक बदल केले आहेत. मात्र त्याच्या पावरट्रेनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्टच्या व्हेरिअंटनुसार त्याची किंमत, त्याचे फीचर्स आणि इंजिनचे स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.

Royal Enfield चा महाधमाका! नव्या Bullet 650 ने भारतात केला ग्रँड एंट्री… दमदार इंजिन अन् क्लासिक लूकवर सर्वच घायाळ

या व्हेरिअंटमध्ये 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट लाँच

कंपनीने लाँच केलेली नवीन गाडी 6 व्हेरिअंट्समध्ये उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये स्मार्ट, प्युअर, प्युअर प्लस, प्युअर प्लस ए, क्रिएटिव्ह, आणि क्रिएटिव्ह प्लस यांचा समावेश आहे. या गाडीची सुरुवातीची एक्स शोरुम किंमत 4.69 लाख रुपयांपासून सुरु होते आणि टॉप मॉडेलची किंमत 7.99 लाख रुपयांपर्यंत जाते. यामध्ये 5-स्पीड मॅनुअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यांना सीएनजी हवा आहे, त्यांच्यासाठी या कारची एक्स-शोरूम किंमत 5.79 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि सीएनजीचा पर्याय गाडीच्या जवळपास सर्व व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध असणार आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्टचा लूक

गाडीचा पुढील भाग आता पूर्वीपेक्षा जास्त आकर्षक दिसत आहे. यामध्ये नवीन शार्प हेडलॅम्प्स, पातळ ग्रिल आणि मोठा बंपर देण्यात आला आहे. गाडीच्या मागील भागात आता कनेक्टेड टेल-लाइट्स देण्यात आली आहेत. ज्या रात्री खूप सुंदर दिसतात. यामध्ये नवीन 15-इंचाचे अलॉय व्हील्स देखील जोडण्यात आले आहेत. ही कार 6 नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. गाडीच्या आतील डॅशबोर्ड आता पूर्णपणे नवा आणि आधुनिक दिसत आहे. ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटमध्ये गिअर बदलण्यासाठी रोटरी डायल देण्यात आला आहे.

हाई-टेक फीचर्स

गाडी छोटी असली तरी देखील टाटाने यामध्ये मोठ्या आणि महागड्या गाड्यांचे फीचर्स दिले आहेत. यामध्ये 10.25-इंचाचे मोठे टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टिम आणि डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या गाडीमध्ये दोन वायरलेस चार्जिंग पॅड्स दिले आहेत. पाठीमागे बसणाऱ्या लोकांसाठी एसी व्हेंट्स, क्रूझ कंट्रोल, कूल्ड ग्लव्हबॉक्स आणि वायरलेस ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटो सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.

अशी आहे सुरक्षा

आता या गाडीमध्ये सुरक्षेसाठी 6 एयरबॅग्स स्टँडर्ड (सर्व व्हेरिअंट्समध्ये) देण्यात आले आहेत. अरुंद गल्ल्यांमध्ये सहज पार्क करता यावी यासाठी या गाडीमध्ये 360-डिग्री कॅमेरे देण्यात आले आहेत. या गाडीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आणि लहान मुलांच्या सीटसाठी ISOFIX एंकर सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत.

फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित

इंजिन आणि गियरबॉक्स

गाडीच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. यामध्ये आधीचेच विश्वसनीय 1.2-लीटर पेट्रोल इंजिन मिळणार आहे. पेट्रोल इंजिनसह ही गाडी 86hp ची पावर आणि CNG व्हेरिअंटमध्ये 75.5hp ची पावर ऑफर करते. विशेष म्हणजेच या सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदा सीएनजी ऑटोमॅटिक (AMT) व्हेरिअंटमध्ये तुम्हाला गिअर बदलण्यासाठी स्टीयरिंगजवळ पॅडल शिफ्टर्स देखील मिळणार आहेत. ज्यामुळे ड्रायव्हिंग आणखी मजेदार होणार आहे. ज्या लोकांना पेट्रोल मॉडेल नको आहे, त्यांच्यासाठी इलेक्ट्रिक वर्जन Tiago EV देखील लाँच करण्यात आले आहे. ज्याची एक्स शोरुम किंमत 6.99 लाख रुपयांपासून सुरु होते.

Web Title: Tata tiago facelift launched in india read features and engine specifications

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्रामध्ये पहिली कार कधी आली? कोण होते पहिले खरेदीदार? जाणून घ्या
1

महाराष्ट्रामध्ये पहिली कार कधी आली? कोण होते पहिले खरेदीदार? जाणून घ्या

इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप
2

इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप

इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय
3

इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय

Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर
4

Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मोठं पाऊल; ‘किस्सा शुरू टॉकीज’मुळे आता गावागावांत घरबसल्या पाहाता येणार नवीन चित्रपट

ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मोठं पाऊल; ‘किस्सा शुरू टॉकीज’मुळे आता गावागावांत घरबसल्या पाहाता येणार नवीन चित्रपट

May 30, 2026 | 10:24 AM
TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

May 30, 2026 | 10:23 AM
Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Chandra Gochar 2026: चंद्राने मंगळाच्या राशीत केला प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

May 30, 2026 | 10:20 AM
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत सुकी कांद्याची चटणी, नोट करून घ्या रेसिपी

May 30, 2026 | 10:20 AM
Japan Ban Indian Mangoes : हापूस, केशर, लंगड्यासह भारतीय आंब्यांना जपानमध्ये बंदी! २० वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा बॅन

Japan Ban Indian Mangoes : हापूस, केशर, लंगड्यासह भारतीय आंब्यांना जपानमध्ये बंदी! २० वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा बॅन

May 30, 2026 | 10:10 AM
Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले

Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले

May 30, 2026 | 10:10 AM
Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

Solapur Crime: ‘तुला जिवंत राहू देणार नाही’; सततच्या धमक्या, बेदम मारहाण… हातावर आरोपींची नावे लिहित 21 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

May 30, 2026 | 10:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM