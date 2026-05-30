TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Royal Enfield चा महाधमाका! नव्या Bullet 650 ने भारतात केला ग्रँड एंट्री… दमदार इंजिन अन् क्लासिक लूकवर सर्वच घायाळ
कंपनीने लाँच केलेली नवीन गाडी 6 व्हेरिअंट्समध्ये उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये स्मार्ट, प्युअर, प्युअर प्लस, प्युअर प्लस ए, क्रिएटिव्ह, आणि क्रिएटिव्ह प्लस यांचा समावेश आहे. या गाडीची सुरुवातीची एक्स शोरुम किंमत 4.69 लाख रुपयांपासून सुरु होते आणि टॉप मॉडेलची किंमत 7.99 लाख रुपयांपर्यंत जाते. यामध्ये 5-स्पीड मॅनुअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यांना सीएनजी हवा आहे, त्यांच्यासाठी या कारची एक्स-शोरूम किंमत 5.79 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि सीएनजीचा पर्याय गाडीच्या जवळपास सर्व व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध असणार आहे. (फोटो सौजन्य – X)
गाडीचा पुढील भाग आता पूर्वीपेक्षा जास्त आकर्षक दिसत आहे. यामध्ये नवीन शार्प हेडलॅम्प्स, पातळ ग्रिल आणि मोठा बंपर देण्यात आला आहे. गाडीच्या मागील भागात आता कनेक्टेड टेल-लाइट्स देण्यात आली आहेत. ज्या रात्री खूप सुंदर दिसतात. यामध्ये नवीन 15-इंचाचे अलॉय व्हील्स देखील जोडण्यात आले आहेत. ही कार 6 नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. गाडीच्या आतील डॅशबोर्ड आता पूर्णपणे नवा आणि आधुनिक दिसत आहे. ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटमध्ये गिअर बदलण्यासाठी रोटरी डायल देण्यात आला आहे.
गाडी छोटी असली तरी देखील टाटाने यामध्ये मोठ्या आणि महागड्या गाड्यांचे फीचर्स दिले आहेत. यामध्ये 10.25-इंचाचे मोठे टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टिम आणि डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या गाडीमध्ये दोन वायरलेस चार्जिंग पॅड्स दिले आहेत. पाठीमागे बसणाऱ्या लोकांसाठी एसी व्हेंट्स, क्रूझ कंट्रोल, कूल्ड ग्लव्हबॉक्स आणि वायरलेस ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटो सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.
आता या गाडीमध्ये सुरक्षेसाठी 6 एयरबॅग्स स्टँडर्ड (सर्व व्हेरिअंट्समध्ये) देण्यात आले आहेत. अरुंद गल्ल्यांमध्ये सहज पार्क करता यावी यासाठी या गाडीमध्ये 360-डिग्री कॅमेरे देण्यात आले आहेत. या गाडीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आणि लहान मुलांच्या सीटसाठी ISOFIX एंकर सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत.
फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित
गाडीच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. यामध्ये आधीचेच विश्वसनीय 1.2-लीटर पेट्रोल इंजिन मिळणार आहे. पेट्रोल इंजिनसह ही गाडी 86hp ची पावर आणि CNG व्हेरिअंटमध्ये 75.5hp ची पावर ऑफर करते. विशेष म्हणजेच या सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदा सीएनजी ऑटोमॅटिक (AMT) व्हेरिअंटमध्ये तुम्हाला गिअर बदलण्यासाठी स्टीयरिंगजवळ पॅडल शिफ्टर्स देखील मिळणार आहेत. ज्यामुळे ड्रायव्हिंग आणखी मजेदार होणार आहे. ज्या लोकांना पेट्रोल मॉडेल नको आहे, त्यांच्यासाठी इलेक्ट्रिक वर्जन Tiago EV देखील लाँच करण्यात आले आहे. ज्याची एक्स शोरुम किंमत 6.99 लाख रुपयांपासून सुरु होते.