अतिप्रमाणात आंबटगोड चवीची लिची खाणे शरीरासाठी ठरेल धोकादायक, जाणून घ्या लिची खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर लिची उपलब्ध होतात. लिची खाल्ल्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून निघते आणि आरोग्य सुधारते. आंबटगोड चवीची लिची शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये विटामिन सी, पोटॅशियम, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स इतर अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. पण अतिप्रमाणात लिचीचे सेवन केल्यास शरीराला हानी निर्माण होऊ शकते. नैसर्गिक घटकांनी समृद्ध असलेली लिची शरीरासाठी जितकी चांगली आहे तितकी वाईट सुद्धा आहे. चला तर जाणून घेऊया अतिप्रमाणात लिची खाल्ल्यास शरीराला होणारे तोटे. (फोटो सौजन्य – istock)