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अतिप्रमाणात आंबटगोड चवीची लिची खाणे शरीरासाठी ठरेल धोकादायक, जाणून घ्या लिची खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर लिची उपलब्ध होतात. लिची खाल्ल्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून निघते आणि आरोग्य सुधारते. आंबटगोड चवीची लिची शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये विटामिन सी, पोटॅशियम, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स इतर अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. पण अतिप्रमाणात लिचीचे सेवन केल्यास शरीराला हानी निर्माण होऊ शकते. नैसर्गिक घटकांनी समृद्ध असलेली लिची शरीरासाठी जितकी चांगली आहे तितकी वाईट सुद्धा आहे. चला तर जाणून घेऊया अतिप्रमाणात लिची खाल्ल्यास शरीराला होणारे तोटे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 11, 2026 | 11:17 AM
अतिप्रमाणात आंबटगोड चवीची लिची खाणे शरीरासाठी ठरेल धोकादायक, जाणून घ्या लिची खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

अतिप्रमाणात आंबटगोड चवीची लिची खाणे शरीरासाठी ठरेल धोकादायक, जाणून घ्या लिची खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

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1 / 5 बाजारामध्ये कच्च्या लिचीसुद्धा मिळते. बऱ्याचदा लिची विकत घेताना गोंधळ निर्माण होतो. कच्च्या लिचीमध्ये हायपोग्लायसिन नावाचा घटक आढळून येतो, ज्यामुळे शरीरात विषारी घटक निर्माण होण्याची शक्यता असते.

बाजारामध्ये कच्च्या लिचीसुद्धा मिळते. बऱ्याचदा लिची विकत घेताना गोंधळ निर्माण होतो. कच्च्या लिचीमध्ये हायपोग्लायसिन नावाचा घटक आढळून येतो, ज्यामुळे शरीरात विषारी घटक निर्माण होण्याची शक्यता असते.

2 / 5 एक निरोगी व्यक्ती दिवसभरात ८ ते १० लिची सहज खाऊ शकतो. पण रिकाम्या पोटी लिचीचे सेवन करणे टाळावे. लिची कायमच जेवणानंतर किंवा नाश्ता केल्यानंतर खावी.

एक निरोगी व्यक्ती दिवसभरात ८ ते १० लिची सहज खाऊ शकतो. पण रिकाम्या पोटी लिचीचे सेवन करणे टाळावे. लिची कायमच जेवणानंतर किंवा नाश्ता केल्यानंतर खावी.

3 / 5 मधुमेहाच्या त्रासाने त्रस्त असलेल्या लोकांनी लिची मर्यादित प्रमाणात खावी. अतिप्रमाणात लिचीचे सेवन केल्यास रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढू शकते.

मधुमेहाच्या त्रासाने त्रस्त असलेल्या लोकांनी लिची मर्यादित प्रमाणात खावी. अतिप्रमाणात लिचीचे सेवन केल्यास रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढू शकते.

4 / 5 लिची विकत घेताना पूर्णपणे पिकलेली आणि लालसर लिची खरेदी करावी. खराब झालेली किंवा रंग बदलेली लिची अजिबात खरेदी करू नये. यामुळे विषबाधा होण्याची शक्यता असते.

लिची विकत घेताना पूर्णपणे पिकलेली आणि लालसर लिची खरेदी करावी. खराब झालेली किंवा रंग बदलेली लिची अजिबात खरेदी करू नये. यामुळे विषबाधा होण्याची शक्यता असते.

5 / 5 लिची खाल्ल्यानंतर भरपूर पाणी प्यावे. यामुळे खाल्लेला पदार्थ सहज पचन होतो आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही.

लिची खाल्ल्यानंतर भरपूर पाणी प्यावे. यामुळे खाल्लेला पदार्थ सहज पचन होतो आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही.

Web Title: Consuming excessive amounts of sweet and sour lichi can be harmful to your health

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Published On: Jun 11, 2026 | 11:17 AM

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