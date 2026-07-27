वडिलांची मजुरी, भावाचा त्याग अन् Raja Muthupandi ची मेहनत; CWG 2026 मध्ये भारतासाठी मिळवले रौप्यपदक

Commonwealth Games 2026: सुवर्ण हुकले, पण ऋषिकांता सिंहची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताला मिळवून दिले पहिले रौप्यपदक
राजा मुथुपांडीने आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली. त्याने स्नॅच फेरीत दुसऱ्या प्रयत्नात १२६ किलो वजन उचलून आघाडी घेतली. त्यानंतर त्याने क्लीन अँड जर्क फेरीत दुसऱ्या प्रयत्नात १६० किलो वजन यशस्वीरित्या उचलले. एकूण २८६ किलो वजन उचलून त्याने ग्लासगोमध्ये भारतासाठी रोप्य पदकाची कमाई केली.
राजा मुथुपांडीचा जन्म १२ जानेवारी २००० रोजी तामिळनाडूतील कोविलपट्टी येथे झाला. राजाचे बालपण गरिबीत गेले. राजाचे वडील आगपेटीच्या कारखान्यात रोजंदारीवर काम करतात, तर त्याची आई मिठाईच्या दुकानात साफसफाईचे काम करते. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती इतकी हलाखीची होती की, कधीकधी दिवसातून दोन वेळच्या जेवणाची सोय करणेही कठीण व्हायचे.
राजाच्या मोठ्या भावाने सर्वात आधी वेटलिफ्टिंग करण्यास सुरुवात केली. राजाने सुद्धा त्याच्यासोबत जिमला जाण्यास सुरुवात केली. पण घरातील जबाबदाऱ्यांमुळे मोठ्या भावाला तो खेळ सोडावा लागला. कुटुंबासाठी भावाने आपल्या स्वप्नांचा त्याग केला, तर राजाने तेच स्वप्न पुढे नेण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि देशासाठी रोप्यपदक जिंकून ते स्वप्न पूर्ण केले.
राजाने २०१७ मध्ये, राष्ट्रकुल युवा आणि कनिष्ठ चॅम्पियनशिपमध्ये पदके जिंकून ओळख मिळवली. त्यानंतर वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी त्याने २०१८ च्या गोल्ड कोस्ट राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि सहावे स्थान पटकावले. यानंतर, २०१९ मध्ये झालेल्या कोपराच्या गंभीर दुखापतीमुळे त्याची कारकीर्द जवळजवळ संपुष्टात आली होती, ज्यामुळे तो २०२२ च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल खेळांमध्ये सहभागी होऊ शकला नाही. २०१९ ते २०२५ या काळात त्याच्यावर तीन मोठ्या शस्त्रक्रिया झाल्या. सर्वात आधी, त्याच्या डाव्या कोपऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर, त्याच्यावर अपेंडिसाइटिसचा उपचार झाला. जेव्हा त्याने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप दरम्यान त्याच्या डाव्या गुडघ्याला दुखापत झाली आणि त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागली.
२०२५ च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये त्याने २९९ किलो वजन उचलून आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि नववे स्थान पटकावले. २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील त्याच्या रौप्य पदकामुळे वेटलिफ्टिंगमधील भारताच्या पदकांची एकूण संख्या चार झाली आहे. भारताने या स्पर्धेत आतापर्यंत एक सुवर्ण, दोन रौप्य आणि एक कांस्य पदक जिंकले आहे.
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत मुथुपांडीच्या आधी, ऑलिम्पिक पदक विजेती मीराबाई चानूने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात सलग तिसरे सुवर्णपदक जिंकले , तर चनंबम ऋषिकांता सिंगने पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात रौप्यपदक पटकावले. त्यांच्या आधी, स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी झंडू कुमारने पॉवरलिफ्टिंगमध्ये भारतासाठी कांस्यपदक जिंकले होते.
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