कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

दैनंदिन आहारात फळे खाण्याचा सल्ला डॉक्टर कायमच देतात. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. बदलत्या ऋतूनुसार बाजारात वेगवेगळी हंगामी फळे उपलब्ध होतात. पेरू, द्राक्ष, सफरचंद, पपई, केळी इत्यादी सर्वच फळे शरीरासाठी खूप जास्त गुणकारी आहेत. पण बऱ्याचदा कामाच्या धावपळीमध्ये फळे खाण्यासाठी वेळ मिळत नाही. अशावेळी फळे कापून डब्यात भरून खाण्यासाठी नेली जातात. पण १ तासानंतर कापून ठेवलेली फळे पूर्णपणे काळी पडतात आणि चव बिघडून जाते. फळांमधील ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी कोणत्या टिप्स फॉलो कराव्यात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)