Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Anup Jalota Birthday: ‘भजन सम्राट’ म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ गायक अनुप जलोटा यांनी त्यांचा ७२वा वाढदिवस ( Birthday)मुंबईतील राहत्या घरी अत्यंत खास आणि संगीतमय वातावरणात साजरा केला. या निमित्ताने संगीत आणि मनोरंजन विश्वातील अनेक दिग्गज कलाकारांनी उपस्थित राहून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. गाणी, आठवणी आणि मैत्रीने सजलेला हा सोहळा उपस्थितांसाठी अविस्मरणीय ठरला.
या खास वाढदिवस सोहळ्याला हरीहरन, मिका सिंग(mika singh), नितीन मुकेश, संजय टंडन, सुदेश भोसले, अगम कुमार निगम, रिचा शर्मा, शिवमणी, तलत अझीझ, बीना अझीझ, पेनाझ मसानी, रमेश सिप्पी, विंदू दारा सिंग, अंकित तिवारी, शादाब फरीदी, पृथ्वी गंधर्व यांच्यासह संगीत आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
संपूर्ण संध्याकाळ संगीताच्या सुरांनी भारलेली होती. मिका सिंग आणि अनुप जलोटा यांनी एकत्र गझल आणि सदाबहार रेट्रो गाणी सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली. तर सुदेश भोसले यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या लोकप्रिय गाण्यांसह आपल्या खास विनोदी शैलीने कार्यक्रमात रंगत आणली.
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यावेळी नितीन मुकेश आणि संजय टंडन यांनी रेट्रो गाण्यांमधून उपस्थितांना जुन्या आठवणींमध्ये रमवले. तर रिचा शर्मा यांच्या दमदार आणि सुरेल गायकीने मैफिलीला वेगळीच उंची मिळाली. एकामागून एक कलाकारांनी सादर केलेल्या गीतांमुळे वाढदिवसाचा हा सोहळा एका संस्मरणीय संगीत मैफिलीत परिवर्तित झाला.
जवळचे मित्र, सहकारी आणि संगीतप्रेमींच्या उपस्थितीत अनुप जलोटा यांनी वाढदिवसाचा प्रत्येक क्षण मनापासून अनुभवला. पहाटेपर्यंत रंगलेल्या या मैफिलीत कलाकारांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला, संगीतावरील प्रेम व्यक्त केले आणि अनुप जलोटांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
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संगीत, मैत्री आणि आपुलकीने भरलेली ही संध्याकाळ अनुप जलोटा यांच्या ७२व्या वाढदिवसाची कायम स्मरणात राहणारी आठवण ठरली.