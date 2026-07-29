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आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

Updated On: Jul 29, 2026 | 03:26 PM IST
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सारांश

शहरात दर‌वर्षी शिक्षण, नोकरी तसेच व्यावसाय यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात परराज्य व इतर जिल्ह्यांतील नागरिक येतात. अनेकजण भाड्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. मात्र, अनेकांकडून भाडेकरार केला जात नाही.

आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

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विस्तार

पुणे : पुण्यासारख्या शहरात परराज्य तसेच इतर जिल्ह्यांतून रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असून, या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी भाडेकरू व घरमालकांच्या पडताळणीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यात ऑनलाईन अथवा प्रत्यक्ष सादर करणे बंधनकारक केले असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

शहरात दर‌वर्षी शिक्षण, नोकरी तसेच व्यावसाय यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात परराज्य व इतर जिल्ह्यांतील नागरिक येतात. अनेकजण भाड्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. मात्र, अनेकांकडून भाडेकरार केला जात नाही. त्यामुळे पुढे एखादी घटना घडल्यानंतर नेमके कोण राहत होते, तेच समजून येत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी मोहिम हातात घेतली आहे. ‘भाडेकरू/पेईंग गेस्ट माहिती विनंती’ या सुविधेद्वारे घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती पोलिसांकडे नोंदविणे आवश्यक आहे. ही मोहीम विशेष शाखेच्या समन्वयातून शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने राबविण्यात येत आहे.

सर्वाधिक भाडेकरू असलेल्या परिसरांत प्रत्यक्ष भेटी देऊन माहिती संकलित केली जात आहे. घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती दिली आहे का, तसेच संबंधित व्यक्तींची पडताळणी करण्यात आली आहे का, याची तपासणी केली जात आहे. माहिती न दिल्यास संबंधित घरमालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

संशयित व्यक्तींवर ठेवणार लक्ष

विशेष मोहिमेत, २१ ते २८ जुलै २०२६ या कालावधीत ७१ घरमालक/भाडेकरूंवर कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, संबंधित प्रकरणे पुढील कार्यवाहीसाठी पोलिस ठाण्यांकडे पाठविण्यात आली आहेत. मोहिमेमुळे शहरातील सुरक्षितता वाढविणे, संशयित व्यक्तींवर लक्ष ठेवणे आणि गुन्हेगारीला आळा घालणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.

25 गहाळ मोबाईल शोधले

पाचगणी पोलीस ठाण्याच्या तत्पर आणि कौतुकास्पद कामगिरीमुळे परिसरातील २५ नागरिकांना त्यांचे गहाळ झालेले मोबाईल फोन पुन्हा मिळाले आहेत, तर सायबर फ्रॉडमध्ये आर्थिक फसवणूक झालेल्या अर्जदारांना तब्बल दीड लाख रुपयांची रक्कम परत मिळवून देण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांच्या या यशस्वी कारवाईमुळे नागरिकांमधून अत्यंत समाधान व्यक्त केले जात असून, पोलीस प्रशासनाचे आभार मानले जात आहेत.

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Web Title: Pune police to now verify tenant know reason behind this

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Published On: Jul 29, 2026 | 03:26 PM

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