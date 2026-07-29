Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

यंदा श्रावण महिन्याची सुरुवात गुरुवार, 30 जुलैपासून होत आहे. हा पवित्र महिना भगवान शिवाच्या पूजेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. असे मानले जाते की, जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत नऊ ग्रहांशी संबंधित दोष असतील आणि ती व्यक्ती जीवनात अडचणींचा सामना करत असेल, तर श्रावण महिन्यात भगवान शिवाची पूजा केल्याने या त्रासांपासून मुक्ती मिळू शकते. महाकाळ शिवाच्या आशीर्वादाने ग्रहांचे दुष्परिणाम कमी होतात आणि जीवनात सकारात्मकता येते.
नऊ ग्रहांच्या नकारात्मक प्रभावांवर मात करण्यासाठी, श्रावण महिन्यात शिवलिंगावर नियमितपणे जलाभिषेक किंवा रुद्राभिषेक करणे विशेष फलदायी मानले जाते. अभिषेकाच्या पाण्यात काही विशेष वस्तू मिसळून हा विधी केल्याने, वेगवेगळ्या ग्रहांचे नकारात्मक प्रभाव कमी करता येतात. श्रावणात नवग्रहदोष शांत करण्यासाठी कोणते उपाय करावे जाणून घ्या
जर उन्हामुळे किंवा आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्रास होत असल्यास आक (मदार) पानांची पूड वाटून ती गंगाजलात किंवा शुद्ध पाण्यात मिसळून शिवलिंगाला लावावी.
मानसिक ताण किंवा चंद्राशी संबंधित दोष शांत करण्यासाठी, काळे तीळ वाटून ते पाण्यात मिसळावे आणि त्या मिश्रणाने भगवान शिवाला अभिषेक करावा.
मंगळ दोषामुळे होणाऱ्या त्रासांपासून आराम मिळवण्यासाठी, पाण्यात गुळवेलीचा रस (अमृत) मिसळून अभिषेक करणे फायदेशीर मानले जाते.
जर बुद्धी, वाणी किंवा व्यवसायात अडथळे येत असतील, तर भगवान शिवाला विधारा रसाचा अभिषेक करावा.
गुरु ग्रहाला बलवान करण्यासाठी, गाईच्या दुधात हळद मिसळून ते शिवलिंगाला अर्पण करावे. यामुळे शुभ परिणाम मिळतात.
जीवनातील सुखसोयींच्या अभावामुळे किंवा विवाह/संततीसंबंधी समस्यांसाठी, भगवान भोलेनाथांना ताकाचा अभिषेक करावा.
शनीचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शमीची पाने वाटून पाण्यात मिसळावीत आणि ते मिश्रण शिवलिंगाला लावावे.
राहूमुळे अडथळे किंवा आरोग्याच्या समस्या असतील तर पाण्यात दुर्वा मिसळून ते पाणी भगवान शिवाला अर्पण करा.
केतूमुळे होणाऱ्या त्रासांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी कुश वृक्षाचे मूळ वाटून ते गंगाजलात मिसळावे आणि त्या मिश्रणाचा अभिषेक करावा.
श्रावण महिन्यात भक्तीभावाने आणि विधीपूर्वक केलेले हे उपाय, भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी तसेच जीवनातील अडथळे कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: श्रावणात शिवलिंगावर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक आणि पंचामृत अभिषेक करणे शुभ मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार यामुळे ग्रहदोषांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.
Ans: श्रावण महिना भगवान शिवाला अत्यंत प्रिय मानला जातो. या काळात भक्तिभावाने केलेली शिवपूजा आणि अभिषेक विशेष पुण्यदायी मानले जातात.
Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार शिवपूजा आणि अभिषेक ग्रहबाधा कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. मात्र ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीची कुंडली वेगळी असल्याने आवश्यक असल्यास जाणकार ज्योतिषांचा सल्ला घेणे उचित ठरते.