बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Updated On: Jul 29, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

नवग्रहांच्या त्रासातून सुटका मिळविण्यासाठी श्रावण महिन्यात नियमितपणे शिवलिंगाचा जलाभिषेक किंवा रुद्राभिषेक करणे विशेष फायदेशीर मानले जाते. अभिषेकाच्या पाण्यात विशिष्ट वस्तू मिसळून पूजा केल्याने वेगवेगळ्या ग्रहांच्या पीडा कमी होण्यास मदत होते. श्रावणात नवग्रहदोष शांत करण्यासाठी कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत
  • नवग्रहदोष दूर करण्यासाठी उपाय
  • नवग्रहदोष दूर करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत
 

यंदा श्रावण महिन्याची सुरुवात गुरुवार, 30 जुलैपासून होत आहे. हा पवित्र महिना भगवान शिवाच्या पूजेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. असे मानले जाते की, जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत नऊ ग्रहांशी संबंधित दोष असतील आणि ती व्यक्ती जीवनात अडचणींचा सामना करत असेल, तर श्रावण महिन्यात भगवान शिवाची पूजा केल्याने या त्रासांपासून मुक्ती मिळू शकते. महाकाळ शिवाच्या आशीर्वादाने ग्रहांचे दुष्परिणाम कमी होतात आणि जीवनात सकारात्मकता येते.

नऊ ग्रहांच्या नकारात्मक प्रभावांवर मात करण्यासाठी, श्रावण महिन्यात शिवलिंगावर नियमितपणे जलाभिषेक किंवा रुद्राभिषेक करणे विशेष फलदायी मानले जाते. अभिषेकाच्या पाण्यात काही विशेष वस्तू मिसळून हा विधी केल्याने, वेगवेगळ्या ग्रहांचे नकारात्मक प्रभाव कमी करता येतात. श्रावणात नवग्रहदोष शांत करण्यासाठी कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

नवग्रह दोष दूर करण्यासाठी उपाय

सूर्य दोष

जर उन्हामुळे किंवा आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्रास होत असल्यास आक (मदार) पानांची पूड वाटून ती गंगाजलात किंवा शुद्ध पाण्यात मिसळून शिवलिंगाला लावावी.

Shravan 2026: श्रावणात ‘ही’ 4 स्वप्ने दिसत आहेत? धार्मिक श्रद्धेनुसार मानले जातात शुभ संकेत

चंद्र दोष

मानसिक ताण किंवा चंद्राशी संबंधित दोष शांत करण्यासाठी, काळे तीळ वाटून ते पाण्यात मिसळावे आणि त्या मिश्रणाने भगवान शिवाला अभिषेक करावा.

मंगळ दोष

मंगळ दोषामुळे होणाऱ्या त्रासांपासून आराम मिळवण्यासाठी, पाण्यात गुळवेलीचा रस (अमृत) मिसळून अभिषेक करणे फायदेशीर मानले जाते.

बुध दोष

जर बुद्धी, वाणी किंवा व्यवसायात अडथळे येत असतील, तर भगवान शिवाला विधारा रसाचा अभिषेक करावा.

गुरु दोष

गुरु ग्रहाला बलवान करण्यासाठी, गाईच्या दुधात हळद मिसळून ते शिवलिंगाला अर्पण करावे. यामुळे शुभ परिणाम मिळतात.

शुक्र दोष

जीवनातील सुखसोयींच्या अभावामुळे किंवा विवाह/संततीसंबंधी समस्यांसाठी, भगवान भोलेनाथांना ताकाचा अभिषेक करावा.

Shravan 2026: श्रावणातील दानाचे महत्त्व! ‘या’ वस्तू अर्पण केल्याने मिळतो लाभ

शनि दोष

शनीचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शमीची पाने वाटून पाण्यात मिसळावीत आणि ते मिश्रण शिवलिंगाला लावावे.

राहू दोष

राहूमुळे अडथळे किंवा आरोग्याच्या समस्या असतील तर पाण्यात दुर्वा मिसळून ते पाणी भगवान शिवाला अर्पण करा.

केतू दोष

केतूमुळे होणाऱ्या त्रासांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी कुश वृक्षाचे मूळ वाटून ते गंगाजलात मिसळावे आणि त्या मिश्रणाचा अभिषेक करावा.

श्रावण महिन्यात भक्तीभावाने आणि विधीपूर्वक केलेले हे उपाय, भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी तसेच जीवनातील अडथळे कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: श्रावण महिन्यात नवग्रहदोष शांतीसाठी कोणता अभिषेक करावा?

    Ans: श्रावणात शिवलिंगावर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक आणि पंचामृत अभिषेक करणे शुभ मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार यामुळे ग्रहदोषांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.

  • Que: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी श्रावण महिना का महत्त्वाचा मानला जातो?

    Ans: श्रावण महिना भगवान शिवाला अत्यंत प्रिय मानला जातो. या काळात भक्तिभावाने केलेली शिवपूजा आणि अभिषेक विशेष पुण्यदायी मानले जातात.

  • Que: कुंडलीतील सर्व ग्रहदोष श्रावणातील अभिषेकाने पूर्णपणे दूर होतात का?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार शिवपूजा आणि अभिषेक ग्रहबाधा कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. मात्र ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीची कुंडली वेगळी असल्याने आवश्यक असल्यास जाणकार ज्योतिषांचा सल्ला घेणे उचित ठरते.

Web Title: These abhishekams during shravan can calm down the navagraha doshas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guru Purnima Special: गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते? जाणून घ्या पूजेची योग्य पद्धत
1

Guru Purnima Special: गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते? जाणून घ्या पूजेची योग्य पद्धत

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा
2

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असल्यास आचार्य चाणक्यांच्या या तत्त्वांचा अवलंब करा; शिक्षण आणि करिअरमध्ये मिळेल यश
3

Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असल्यास आचार्य चाणक्यांच्या या तत्त्वांचा अवलंब करा; शिक्षण आणि करिअरमध्ये मिळेल यश

Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी
4

Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

Jul 29, 2026 | 03:26 PM
‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

Jul 29, 2026 | 03:21 PM
Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Jul 29, 2026 | 03:20 PM
Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Jul 29, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा