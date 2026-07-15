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कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहारात करा आलुबुखारचा समावेश, शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात वेगवेगळी फळे उपलब्ध असतात. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे प्लॅम. याला आलुबुखार असे सुद्धा म्हंटले जाते. वर्षातून एकदाच बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या फळांपैकी एक असलेले आलुबुखार शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. त्यामुळे आहारात आवर्जून समावेश करावा. आलुबुखार खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते, वजन नियंत्रणात राहते इत्यादी असंख्य फायदे शरीराला होतात. चला तर जाणून घेऊया आलुबुखार खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 15, 2026 | 11:25 AM
कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहारात करा आलुबुखारचा समावेश, शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहारात करा आलुबुखारचा समावेश, शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

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1 / 5 आलुबुखारमध्ये विटामिन सी आणि आवश्यक खनिजे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आंबट गोड चवीचे लालचुकूट फळ शरीरासाठी आणि त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे.

आलुबुखारमध्ये विटामिन सी आणि आवश्यक खनिजे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आंबट गोड चवीचे लालचुकूट फळ शरीरासाठी आणि त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे.

2 / 5 यामध्ये फायबर आणि सॉर्बिटॉलचे प्रमाण खूप जास्त असते. जुनाट बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात आलुबुखार खावा.

यामध्ये फायबर आणि सॉर्बिटॉलचे प्रमाण खूप जास्त असते. जुनाट बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात आलुबुखार खावा.

3 / 5 आलुबुखारमध्ये विटामिन के,पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम इत्यादी अनेक घटक हाडे मजबूत करण्यास मदत करते. ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका कमी करण्यासाठी आलुबुखार फायदेशीर आहे.

आलुबुखारमध्ये विटामिन के,पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम इत्यादी अनेक घटक हाडे मजबूत करण्यास मदत करते. ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका कमी करण्यासाठी आलुबुखार फायदेशीर आहे.

4 / 5 कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास आलुबुखार खाण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि हृदयाच्या आजाराची लागण होत नाही.

कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास आलुबुखार खाण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि हृदयाच्या आजाराची लागण होत नाही.

5 / 5 ग्लाइसेमिक इंडेक्स असलेल्या फळाचे सेवन करणे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी गुणकारी ठरते. यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढत नाही.

ग्लाइसेमिक इंडेक्स असलेल्या फळाचे सेवन करणे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी गुणकारी ठरते. यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढत नाही.

Web Title: Include plums in your diet to boost a weakened immune system your body will receive essential nutrition

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Published On: Jul 15, 2026 | 11:25 AM

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