कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहारात करा आलुबुखारचा समावेश, शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात वेगवेगळी फळे उपलब्ध असतात. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे प्लॅम. याला आलुबुखार असे सुद्धा म्हंटले जाते. वर्षातून एकदाच बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या फळांपैकी एक असलेले आलुबुखार शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. त्यामुळे आहारात आवर्जून समावेश करावा. आलुबुखार खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते, वजन नियंत्रणात राहते इत्यादी असंख्य फायदे शरीराला होतात. चला तर जाणून घेऊया आलुबुखार खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)