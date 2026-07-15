US Iran War : युद्ध चिघळले! अमेरिकेच्या नव्या कारवाईनंतर इराण आक्रमक; खाडी देशांमध्ये तणाव शिगेला

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अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, व्यापारी जहाजांवरील हल्ले करण्याची इराणची क्षमता कमी करण्यासाठी आणि आखाती देशांतील सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. या हल्ल्यानंतर इराणनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिल्याचा दावा केला आहे.
इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने जॉर्डन, बहरीन, आणि कुवैतमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव अधिक गडद झाला आहे.
इराणच्या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, हेंगाम बेट, बंदर अब्बास, अहवाज आणि केशम बेटावर जोरदार स्फोट झाले आहेत. याशिवाय अमेरिकने काही दिवांसपूर्वी बुशेहर आणि चाबहारसह काही किनारी भागांमध्येही हवाई हल्ले केले होते. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत २० हून अधिक युद्धनौका आणि शेकडो लढाऊ विमाने तैनात केली असून इराणला सतत लक्ष्य केले जात आहे.
दुसरीकडे इराणने देखील अमेरिकन हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. IRGC ने बहरीनमधील शेख ईसा एअर बेस आणि जॉर्डनमधील अजराक एअरबेसवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन डागल्याचा दावा केला आहे.
कुवैतमधील अली अल सलेम एअर बेसला लक्ष्य करण्यात आले अशून अमेरिकेचे एमक्यू-९ ड्रोन लॉन्च पॅडही पाडले असल्याचे इराणने म्हटले. अमेरिकेचे हल्ले जोपर्यंत सुरु राहतील तोपर्यंत इराणही कारवाई सुरुच ठेवले असे IRGC ने म्हटले.
याच वेळी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतही तणाव कायम आहे. आतापर्यंत तीनहून अधिक व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले असून यातील एका जहाजावरील हल्ल्यात एक भारतीय नाविकाचा मृत्यू झाला आहे. यावर भारताने नाराजी व्यक्त केली असून तातडीने हल्ले थांबवण्याची मागणी केली आहे.
तर इराणने होर्मुझमध्ये अमेरिकी लष्कराची उपस्थिती कायम राहिल्यास तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो असा इशारा दिला आहे.
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