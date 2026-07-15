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स्पेसमधून कशी दिसते पृथ्वी? प्रकाश आणि चंद्राचा लपंडाल… अद्भूत दृष्य कॅमेरात कैद; Video Viral

Updated On: Jul 15, 2026 | 11:08 AM IST
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सारांश

Viral Video : फ्रेंच अंतराळवीर ॲडेनो सोफीने अंतराळातून पृथ्वीचे दृष्य कसे दिसते, याचा एक सुंदर व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात पृथ्वी, ऑरोरा आणि चंद्राचे मंत्रमुग्ध करणारे साैंदर्य पाहायला मिळते.

स्पेसमधून कशी दिसते पृथ्वी? प्रकाश आणि चंद्राचा लपंडाल... अद्भूत दृष्य कॅमेरात कैद; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • अंतराळातून पृथ्वीवरील शहरांची रोषणाई आणि नैसर्गिक प्रकाशाचे अप्रतिम दृश्य टिपले गेले.
  • व्हिडिओमध्ये ऑरोरा आणि ढगांमधून डोकावणारा चंद्रही पाहायला मिळतो.
  • पृथ्वीच्या सौंदर्याचे जतन करण्याचा संदेश देत हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
तुम्हाला विचारलं की, अंतराळातून आपली पृथ्वी कशी दिसते? तर यावर अनेकांना उत्तर सापडणार नाही. अंतराळात सामान्य व्यक्ती जाऊ शकत नाही, त्यामुळे वास्तवात तर हे दृष्य आपल्याला पाहता येणं फार कठीण आहे. काहीजण म्हणतील की, अंतराळातून पृथ्वी निळ्या रंगाच्या एका गोळ्यासारखी दिसते पण जवळून याचे दृष्य आपण आजवर पाहिले नाही. याच पार्श्वभूमीवर अलिकडे सोशल मिडियावर एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात अंतराळातून पृथ्वीचे एक सुंदर आणि मंत्रमुग्ध करणारे दृष्य पाहायला मिळाले.

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वास्तवात फ्रेंच अंतराळवीर ॲडेनो सोफी हिने पृथ्वीचे एक अत्यंत सुंदर दृश्य चित्रित केले आहे. या व्हिडिओमध्ये , पृथ्वी रात्रीच्या वेळी एखाद्या चमकणाऱ्या शहरासारखी दिसते. काही ठिकाणी शहराचे दिवे चमकत आहेत, तर इतर ठिकाणी रंगीबेरंगी अरोरा (ध्रुवीय प्रकाश) दिसत आहे. त्याचबरोबर, चंद्रही ढगांमागे लपताना आणि मग अचानक समोर येताना दिसतो.

रात्री उजळून निघते पृथ्वी

व्हिडिओमध्ये स्पष्ट पाहिले जाऊ शकते की, जेव्हा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वीवरुन जातो, तेव्हा खाली वेगवेगळ्या देशांत लाईट्स चमकताना दिसतात. दूरदूरपर्यंत पसरलेले हे चमकदार दृष्य इतके दुर्लभ आणि वेगळे असते की धर्तीवरुन त्यांना पाहणे अशक्य आहे. हेच कारण आहे की, हा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच पसंत केला जात आहे. व्हिडिओमध्ये फक्त दिव्यांचा प्रकाश दिसत नाहीये तर अंतराळात एक हिरवा रंगाची लाईन देखील चमकताना दिसते. याला ऑरोरा असे म्हटले जाते. ही एक नैसर्गिक घटना आहे जी सूर्यापासून आलेले कण पृथ्वीच्या वातावरणाशी टक्कर झाल्यानंतर तयार होते.

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ढगांंमध्ये दिसला चंद्र

व्हिडिओमध्ये आपल्याला चंद्राचे सुंदर रुप देखील पाहायला मिळेल. यात चंद्र ढगांमध्ये काहीकाळ लपतो आणि मग पुन्हा बाहेर येतो. त्याचे हे दृष्य पाहून तो लपंडाव तर खेळत नाही ना अशा मिश्किल प्रतिक्रया यूजर्सने व्हिडिओला दिल्या. हा व्हिडिओ शेअर करताना सोफी अडेनोने लिहिले की, रात्री अंतराळातून पृथ्वी पाहणे हे तिच्या आवडत्या दृश्यांपैकी एक आहे. ती म्हणाली की, मानवनिर्मित प्रकाश आणि निसर्गाच्या सुंदर रंगांचे मिश्रण आपल्या पृथ्वीला आणखी सुंदर बनवते.
आपल्या ग्रहाच्या साैंदर्याची आपण कदर करावी असे आवाहनही तिने लोकांना केले.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral space video shows stunning night view of earth from space by french astronaut

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Published On: Jul 15, 2026 | 11:07 AM

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