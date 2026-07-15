स्पेसमधून कशी दिसते पृथ्वी? प्रकाश आणि चंद्राचा लपंडाल... अद्भूत दृष्य कॅमेरात कैद; Video Viral

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वास्तवात फ्रेंच अंतराळवीर ॲडेनो सोफी हिने पृथ्वीचे एक अत्यंत सुंदर दृश्य चित्रित केले आहे. या व्हिडिओमध्ये , पृथ्वी रात्रीच्या वेळी एखाद्या चमकणाऱ्या शहरासारखी दिसते. काही ठिकाणी शहराचे दिवे चमकत आहेत, तर इतर ठिकाणी रंगीबेरंगी अरोरा (ध्रुवीय प्रकाश) दिसत आहे. त्याचबरोबर, चंद्रही ढगांमागे लपताना आणि मग अचानक समोर येताना दिसतो.
रात्री उजळून निघते पृथ्वी
व्हिडिओमध्ये स्पष्ट पाहिले जाऊ शकते की, जेव्हा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वीवरुन जातो, तेव्हा खाली वेगवेगळ्या देशांत लाईट्स चमकताना दिसतात. दूरदूरपर्यंत पसरलेले हे चमकदार दृष्य इतके दुर्लभ आणि वेगळे असते की धर्तीवरुन त्यांना पाहणे अशक्य आहे. हेच कारण आहे की, हा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच पसंत केला जात आहे. व्हिडिओमध्ये फक्त दिव्यांचा प्रकाश दिसत नाहीये तर अंतराळात एक हिरवा रंगाची लाईन देखील चमकताना दिसते. याला ऑरोरा असे म्हटले जाते. ही एक नैसर्गिक घटना आहे जी सूर्यापासून आलेले कण पृथ्वीच्या वातावरणाशी टक्कर झाल्यानंतर तयार होते.
Jour 150, orbite 2326 — L’une de mes vues préférées depuis l’orbite : La Terre de nuit ✨🌍, illuminée par les activités humaines et les phénomènes naturels. Que notre planète est belle ! 🎥 @ESA / @NASA#εpsilon • @esaspaceflight • @ESA_fr • @Space_Station • @NASAJohnson… pic.twitter.com/y9FTcM36Lb — Adenot Sophie (@Soph_astro) July 13, 2026
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ढगांंमध्ये दिसला चंद्र
व्हिडिओमध्ये आपल्याला चंद्राचे सुंदर रुप देखील पाहायला मिळेल. यात चंद्र ढगांमध्ये काहीकाळ लपतो आणि मग पुन्हा बाहेर येतो. त्याचे हे दृष्य पाहून तो लपंडाव तर खेळत नाही ना अशा मिश्किल प्रतिक्रया यूजर्सने व्हिडिओला दिल्या. हा व्हिडिओ शेअर करताना सोफी अडेनोने लिहिले की, रात्री अंतराळातून पृथ्वी पाहणे हे तिच्या आवडत्या दृश्यांपैकी एक आहे. ती म्हणाली की, मानवनिर्मित प्रकाश आणि निसर्गाच्या सुंदर रंगांचे मिश्रण आपल्या पृथ्वीला आणखी सुंदर बनवते.
आपल्या ग्रहाच्या साैंदर्याची आपण कदर करावी असे आवाहनही तिने लोकांना केले.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.