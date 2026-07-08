Blueberry Day: अँटीऑक्सिडंट्सचा राजा आहे ‘हे’ सुपरफूड! पाहा निरोगी आरोग्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या ब्लूबेरीचे ‘असे’ महत्वपूर्ण फायदे

National Blueberry Day 8 July 2026 : निसर्गाने आपल्याला अनेक प्रकारची फळे दिली आहेत, जी दिसायला जितकी सुंदर असतात, तितकीच ती आरोग्यासाठी फायदेशीरही असतात. या फळांच्या दुनियेत एक छोटंसं, गडद जांभळ्या-निळ्या रंगाचं फळ सध्या जगभरात सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे, ते म्हणजे ‘ब्लूबेरी’ (Blueberry). खाताना आंबट-गोड लागणारी ही छोटीशी बेरी आरोग्याचा एवढा मोठा खजिना स्वतःमध्ये बाळगून आहे की, आधुनिक वैद्यकशास्त्रात याला ‘सुपरफूड’ (Superfood) चा दर्जा देण्यात आला आहे. याच बहुगुणी फळाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आणि लोकांना निरोगी जीवनशैलीकडे आकर्षित करण्यासाठी दरवर्षी ८ जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस’ (National Blueberry Day) साजरा केला जातो.
हा दिवस केवळ एक फळ खाण्याचा दिवस नाही, तर तो निसर्गाने दिलेल्या एका सर्वोत्तम औषधाचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे. आजकालच्या धावपळीच्या युगात, जिथे चुकीच्या आहारपद्धतीमुळे अनेक आजार बळावत आहेत, तिथे ब्लूबेरीसारखी नैसर्गिक फळे आपल्या आहारात असणे किती गरजेचे आहे, याची आठवण हा दिवस आपल्याला करून देतो. लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांनाच या फळाची चव भुरळ पाडते आणि म्हणूनच या दिवशी जगभरात ब्लूबेरीच्या विविध रेसिपीज बनवून हा दिवस साजरा केला जातो.
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ब्लूबेरीला सुपरफूड का म्हटले जाते, याच्या पाठीमागे अतिशय ठोस वैज्ञानिक कारणे आहेत. या फळामध्ये ‘अँथॉसायनिन’ (Anthocyanin) नावाचे अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे या फळाला त्याचा वैशिष्ट्यपूर्ण निळा रंग मिळतो. हे अँटीऑक्सिडंट आपल्या शरीरातील फ्री रॅडिकल्सशी लढण्यास मदत करते, ज्यामुळे कर्करोगासारख्या (Cancer) गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो. याशिवाय, यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) आपली रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) इतकी मजबूत करते की, बदलत्या हवामानातील आजार आपल्या आसपासही भटकत नाहीत.
हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी ब्लूबेरी अत्यंत गुणकारी मानली जाते. आजकालच्या काळात हृदयविकाराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. संशोधनानुसार, नियमितपणे ब्लूबेरीचे सेवन केल्यास शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉलची (LDL) पातळी कमी होते आणि रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रणात राहतो, ज्यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका मोठ्या प्रमाणात टाळता येतो. तसेच, यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे आपली पचनसंस्था चोख राहते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यासही मोठी मदत होते.
ब्लूबेरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते जितके आरोग्यदायी आहे, तितकेच ते खाण्यासाठी चविष्ट आणि अष्टपैलू आहे. तुम्ही ते थेट बाजारातून आणून ताजे खाऊ शकता किंवा वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये त्याचा कल्पकतेने वापर करू शकता. आजकाल सकाळच्या नाश्त्यामध्ये ‘ब्लूबेरी स्मूदी’ (Blueberry Smoothie) घेण्याची क्रेझ खूप वाढली आहे. दुध किंवा दह्यासोबत ब्लूबेरी मिक्स करून बनवलेली ही स्मूदी शरीराला झटपट ऊर्जा देते.
याव्यतिरिक्त, बेकरी जगतात ब्लूबेरीला प्रचंड मागणी आहे. ब्लूबेरी केक, मफिन्स, पेस्टी आणि विविध प्रकारच्या डेझर्ट्समध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. फळांची चव आंबट-गोड असल्याने ती साखरेच्या गोडीला एक उत्तम संतुलन देते. तसेच, निरोगी राहू इच्छिणारे लोक आपल्या रोजच्या सॅलडमध्ये किंवा ओट्समध्ये ताज्या ब्लूबेरी टाकून त्याचा आनंद घेतात.
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हा दिवस साजरा करण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी बाजारातून ताज्या ब्लूबेरी विकत आणणे. या दिवशी तुम्ही घरात कोणतीही एक नवीन रेसिपी करून पाहू शकता; जसे की घरातच ब्लूबेरी जॅम बनवणे किंवा लहान मुलांसाठी ब्लूबेरी पॅनकेक तयार करणे. सोशल मीडियाच्या युगात तुम्ही तुमच्या या आरोग्यदायी रेसिपीचे फोटो किंवा व्हिडिओ पोस्ट करून आपल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांनाही निरोगी आहाराचे महत्त्व समजावून सांगू शकता. हा दिवस आपल्याला हेच शिकवतो की, औषधांच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा निसर्गाच्या कुशीतून आलेली ही चविष्ट फळे खाऊन निरोगी राहणे कधीही उत्तम!