बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Blueberry Day: अँटीऑक्सिडंट्सचा राजा आहे ‘हे’ सुपरफूड! पाहा निरोगी आरोग्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या ब्लूबेरीचे ‘असे’ महत्वपूर्ण फायदे

Updated On: Jul 08, 2026 | 11:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

National Blueberry Day : राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस दरवर्षी ८ जुलै रोजी साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश स्वादिष्ट आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या ब्लूबेरीचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा आहे. ब्लूबेरीला सुपरफूड मानले जाते, जे अँटीऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि खनिजांनी समृद्ध असते.

national blueberry day 8 july superfood health benefits antioxidants smoothie recipes weight loss

चव आणि आरोग्याचा अद्भूत संगम; ८ जुलैला का साजरा केला जातो 'राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस'? जाणून घ्या याचे महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आरोग्याचा महाखजिना
  • सुपरफूडचा दर्जा
  • चव आणि आरोग्याचा मेळ

National Blueberry Day 8 July 2026 : निसर्गाने आपल्याला अनेक प्रकारची फळे दिली आहेत, जी दिसायला जितकी सुंदर असतात, तितकीच ती आरोग्यासाठी फायदेशीरही असतात. या फळांच्या दुनियेत एक छोटंसं, गडद जांभळ्या-निळ्या रंगाचं फळ सध्या जगभरात सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे, ते म्हणजे ‘ब्लूबेरी’ (Blueberry). खाताना आंबट-गोड लागणारी ही छोटीशी बेरी आरोग्याचा एवढा मोठा खजिना स्वतःमध्ये बाळगून आहे की, आधुनिक वैद्यकशास्त्रात याला ‘सुपरफूड’ (Superfood) चा दर्जा देण्यात आला आहे. याच बहुगुणी फळाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आणि लोकांना निरोगी जीवनशैलीकडे आकर्षित करण्यासाठी दरवर्षी ८ जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस’ (National Blueberry Day) साजरा केला जातो.

हा दिवस केवळ एक फळ खाण्याचा दिवस नाही, तर तो निसर्गाने दिलेल्या एका सर्वोत्तम औषधाचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे. आजकालच्या धावपळीच्या युगात, जिथे चुकीच्या आहारपद्धतीमुळे अनेक आजार बळावत आहेत, तिथे ब्लूबेरीसारखी नैसर्गिक फळे आपल्या आहारात असणे किती गरजेचे आहे, याची आठवण हा दिवस आपल्याला करून देतो. लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांनाच या फळाची चव भुरळ पाडते आणि म्हणूनच या दिवशी जगभरात ब्लूबेरीच्या विविध रेसिपीज बनवून हा दिवस साजरा केला जातो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sea Routes: रशियाचा Black Sea, तर होर्मुझ इराणचा; पाहा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या 7 सागरी मार्गांवर कोणत्या महासत्तांचे नियंत्रण?

अँटीऑक्सिडंट्सचा राजा: आरोग्यासाठी का ठरते वरदान?

ब्लूबेरीला सुपरफूड का म्हटले जाते, याच्या पाठीमागे अतिशय ठोस वैज्ञानिक कारणे आहेत. या फळामध्ये ‘अँथॉसायनिन’ (Anthocyanin) नावाचे अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे या फळाला त्याचा वैशिष्ट्यपूर्ण निळा रंग मिळतो. हे अँटीऑक्सिडंट आपल्या शरीरातील फ्री रॅडिकल्सशी लढण्यास मदत करते, ज्यामुळे कर्करोगासारख्या (Cancer) गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो. याशिवाय, यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) आपली रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) इतकी मजबूत करते की, बदलत्या हवामानातील आजार आपल्या आसपासही भटकत नाहीत.

हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी ब्लूबेरी अत्यंत गुणकारी मानली जाते. आजकालच्या काळात हृदयविकाराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. संशोधनानुसार, नियमितपणे ब्लूबेरीचे सेवन केल्यास शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉलची (LDL) पातळी कमी होते आणि रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रणात राहतो, ज्यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका मोठ्या प्रमाणात टाळता येतो. तसेच, यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे आपली पचनसंस्था चोख राहते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यासही मोठी मदत होते.

स्मूदीपासून ते केकपर्यंत; चवीची अनोखी मेजवानी

ब्लूबेरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते जितके आरोग्यदायी आहे, तितकेच ते खाण्यासाठी चविष्ट आणि अष्टपैलू आहे. तुम्ही ते थेट बाजारातून आणून ताजे खाऊ शकता किंवा वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये त्याचा कल्पकतेने वापर करू शकता. आजकाल सकाळच्या नाश्त्यामध्ये ‘ब्लूबेरी स्मूदी’ (Blueberry Smoothie) घेण्याची क्रेझ खूप वाढली आहे. दुध किंवा दह्यासोबत ब्लूबेरी मिक्स करून बनवलेली ही स्मूदी शरीराला झटपट ऊर्जा देते.

याव्यतिरिक्त, बेकरी जगतात ब्लूबेरीला प्रचंड मागणी आहे. ब्लूबेरी केक, मफिन्स, पेस्टी आणि विविध प्रकारच्या डेझर्ट्समध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. फळांची चव आंबट-गोड असल्याने ती साखरेच्या गोडीला एक उत्तम संतुलन देते. तसेच, निरोगी राहू इच्छिणारे लोक आपल्या रोजच्या सॅलडमध्ये किंवा ओट्समध्ये ताज्या ब्लूबेरी टाकून त्याचा आनंद घेतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Indian Folklore : राग मल्हार गाताच पडायचा पाऊस? जाणून घ्या तानसेनच्या ‘त्या’ चमत्कारी कथेमागील वैज्ञानिक आणि रंजक सत्य

राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस कसा साजरा करावा?

हा दिवस साजरा करण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी बाजारातून ताज्या ब्लूबेरी विकत आणणे. या दिवशी तुम्ही घरात कोणतीही एक नवीन रेसिपी करून पाहू शकता; जसे की घरातच ब्लूबेरी जॅम बनवणे किंवा लहान मुलांसाठी ब्लूबेरी पॅनकेक तयार करणे. सोशल मीडियाच्या युगात तुम्ही तुमच्या या आरोग्यदायी रेसिपीचे फोटो किंवा व्हिडिओ पोस्ट करून आपल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांनाही निरोगी आहाराचे महत्त्व समजावून सांगू शकता. हा दिवस आपल्याला हेच शिकवतो की, औषधांच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा निसर्गाच्या कुशीतून आलेली ही चविष्ट फळे खाऊन निरोगी राहणे कधीही उत्तम!

Web Title: National blueberry day 8 july superfood health benefits antioxidants smoothie recipes weight loss

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Math2Day : गणिताचे डिजिटल रूप जे चालवतेय संपूर्ण जग; जाणून घ्या 8 जुलैला का साजरा केला जातो ‘मॅथ 2.0 डे’?
1

Math2Day : गणिताचे डिजिटल रूप जे चालवतेय संपूर्ण जग; जाणून घ्या 8 जुलैला का साजरा केला जातो ‘मॅथ 2.0 डे’?

World Rural Development Day: हवामान बदलाचे संकट आणि भारतीय शेती; जागतिक मंचावर ग्रामीण भागासाठी का वाजली धोक्याची घंटा?
2

World Rural Development Day: हवामान बदलाचे संकट आणि भारतीय शेती; जागतिक मंचावर ग्रामीण भागासाठी का वाजली धोक्याची घंटा?

International Kissing Day: नात्यातील दुरावा मिटवणारी एक जादू; वाचा नैराश्य दूर करण्यासाठी का महत्त्वाचा आहे ‘हा’ खास दिवस
3

International Kissing Day: नात्यातील दुरावा मिटवणारी एक जादू; वाचा नैराश्य दूर करण्यासाठी का महत्त्वाचा आहे ‘हा’ खास दिवस

World Zoonoses Day: प्राण्यांमधील संसर्ग ठरू शकतो जीवघेणा! 6 जुलैला का साजरा केला जातो हा दिवस? वाचा लुई पाश्चर यांचा ‘तो’ इतिहास
4

World Zoonoses Day: प्राण्यांमधील संसर्ग ठरू शकतो जीवघेणा! 6 जुलैला का साजरा केला जातो हा दिवस? वाचा लुई पाश्चर यांचा ‘तो’ इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी नियमित प्या काकडी पुदिन्याचे पाणी, शरीर डिटॉक्स होण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी नियमित प्या काकडी पुदिन्याचे पाणी, शरीर डिटॉक्स होण्यासोबतच वजन राहील नियंत्रणात

Jul 08, 2026 | 11:00 AM
Blueberry Day: अँटीऑक्सिडंट्सचा राजा आहे ‘हे’ सुपरफूड! पाहा निरोगी आरोग्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या ब्लूबेरीचे ‘असे’ महत्वपूर्ण फायदे

Blueberry Day: अँटीऑक्सिडंट्सचा राजा आहे ‘हे’ सुपरफूड! पाहा निरोगी आरोग्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या ब्लूबेरीचे ‘असे’ महत्वपूर्ण फायदे

Jul 08, 2026 | 11:00 AM
Wimbledon 2026: Novak Djokovic विम्बल्डनचा ‘बादशाह’, 39 वर्षीही सर्वात दीर्घ Quarter Final केली नावावर

Wimbledon 2026: Novak Djokovic विम्बल्डनचा ‘बादशाह’, 39 वर्षीही सर्वात दीर्घ Quarter Final केली नावावर

Jul 08, 2026 | 10:51 AM
Satara Crime: साताऱ्यात एकाच कुटुंबातील चौघांचा विजेचा धक्का लागून अंत, एकमेकांना वाचवण्याच्या नादात सगळेच चिकटले

Satara Crime: साताऱ्यात एकाच कुटुंबातील चौघांचा विजेचा धक्का लागून अंत, एकमेकांना वाचवण्याच्या नादात सगळेच चिकटले

Jul 08, 2026 | 10:39 AM
Sourav Ganguly Birthday: Off Side चा ‘देव’ सौरव गांगुली झाला 53 वर्षांचा, शत्रुच्या घरात जाऊन लावायचा विल्हेवाट

Sourav Ganguly Birthday: Off Side चा ‘देव’ सौरव गांगुली झाला 53 वर्षांचा, शत्रुच्या घरात जाऊन लावायचा विल्हेवाट

Jul 08, 2026 | 10:28 AM
Kirti Sanon: ‘मी माझे Eggs Freezing करून ठेवले…’, ३५ वर्षीय कृती सेननने सांगितलं ‘त्या’ निर्णयामागचं कारण

Kirti Sanon: ‘मी माझे Eggs Freezing करून ठेवले…’, ३५ वर्षीय कृती सेननने सांगितलं ‘त्या’ निर्णयामागचं कारण

Jul 08, 2026 | 10:28 AM
Lonavala Rain Update: लोणावळ्यात ४८ तासांत १,२९० मिमी पाऊस; गेल्या १२ वर्षांतील जुलै महिन्याचा चौथा मोठा रेकॉर्ड

Lonavala Rain Update: लोणावळ्यात ४८ तासांत १,२९० मिमी पाऊस; गेल्या १२ वर्षांतील जुलै महिन्याचा चौथा मोठा रेकॉर्ड

Jul 08, 2026 | 10:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा