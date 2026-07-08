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Sourav Ganguly Birthday: Off Side चा ‘देव’ सौरव गांगुली झाला 53 वर्षांचा, शत्रुच्या घरात जाऊन लावायचा विल्हेवाट

Updated On: Jul 08, 2026 | 10:28 AM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेटचा दिग्गज आणि माजी कर्णधार सौरव गांगुली ५३ वर्षांचा झाला. टीम इंडियासाठी गांगुली यांची कारकीर्द शानदार राहिली आहे. अनेक स्टार खेळाडूंच्या जडणघडणीचे श्रेयही सौरवला दिले जाते

सौरव गांगुलीचा ५३ वा वाढदिवस (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

सौरव गांगुलीचा ५३ वा वाढदिवस (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • ८ जुलै भारताच्या महान खेळाडू सौरव गांगुलीचा वाढदिवस 
  • ५३ वर्षाच्या गांगुलीबाबत माहिती 
  • सौरव गांगुलीचे रेकॉर्ड्स माहीत आहेत का? 
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी महान कर्णधार सौरव गांगुली आज ५३ वर्षांचा झाला आहे. गांगुलीने १९९२ मध्ये भारतीय संघासाठी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. चार वर्षांनंतर, १९९६ मध्ये त्याची कसोटी क्रिकेटसाठी निवड झाली. गांगुलीने आपल्या पदार्पणाच्या कसोटी सामन्यात शतक झळकावून इतिहास रचला. सौरव गांगुली त्या भारतीय क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे, ज्यांनी केवळ आपल्या खेळानेच नव्हे, तर आपल्या नेतृत्वानेही संघाला घडवले. म्हणूनच, त्याच्या कर्णधारपदाखाली संघाने परदेशात भारतीय भूमीवर धुमाकूळ घातला.

इतकेच नाही, तर सौरव गांगुलीच्या कर्णधारपदाखाली वीरेंद्र सेहवाग, युवराज सिंग, हरभजन सिंग आणि झहीर खान यांसारख्या खेळाडूंनी जागतिक स्तरावर भारतीय क्रिकेटचा झेंडा फडकवला. तर, त्याच्या वाढदिवसानिमित्त, ‘ऑफ-साइडचा देव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सौरव गांगुलीच्या क्रिकेट कारकिर्दीवर आणि त्यांच्या काही उल्लेखनीय कामगिरीवर एक नजर टाकूया.

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सौरव गांगुलीची कारकीर्द आणि कर्तृत्व

सौरव गांगुलीची कारकीर्द शानदार आणि चढ-उतारांनी भरलेली राहिली आहे. त्याने आपला पहिला एकदिवसीय सामना १९९२ मध्ये खेळला, पण त्याची खरी ओळख १९९६ मध्ये ऐतिहासिक लॉर्ड्सच्या मैदानावर झालेल्या त्याच्या पदार्पणाच्या कसोटी सामन्यात झाली, ज्यात त्याने शानदार १३१ धावा केल्या. कसोटी सामन्यांव्यतिरिक्त, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सचिन तेंडुलकरसोबतची त्याची सलामीची भागीदारी या फॉरमॅटमधील सर्वात धोकादायक भागीदारींपैकी एक मानली जाते.

सौरव गांगुलीने भारतीय संघासाठी ११३ कसोटी आणि ३११ एकदिवसीय सामने खेळले. कसोटी क्रिकेटमध्ये, गांगुलीने ४२.१७ च्या सरासरीने ७,२१२ धावा केल्या, ज्यात १६ शतके आणि ३५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. याशिवाय, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने ४१.२ च्या सरासरीने ११,३६३ धावा केल्या आहेत. या फॉरमॅटमध्ये त्याने २२ शतके आणि ७२ अर्धशतके झळकावली आहेत.

धाडसी निर्णय बदल घडवतात

गांगुलीने केवळ भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधारपदच भूषवले नाही, तर खेळाडूंना घडवलेही. त्याच्या काही धाडसी निर्णयांनी केवळ खेळाडूंची कारकीर्दच बदलली नाही, तर भारतीय क्रिकेटचा इतिहासही कायमचा बदलून टाकला. वीरेंद्र सेहवाग आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला मधल्या फळीतील फलंदाज होता.

तो अर्धवेळ ऑफ-स्पिन गोलंदाजीही करत असे. गांगुलीने सेहवागमधील निर्भय फलंदाजाला ओळखले आणि त्याला डावाची सुरुवात करण्यासाठी बढती दिली. त्यानंतर जे घडले ते संपूर्ण देशाने पाहिले. सेहवाग कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमधील सर्वात धोकादायक सलामीवीरांपैकी एक बनला. त्याने अनेक प्रभावी खेळी करून भारताला विजय मिळवून दिला. याशिवाय धोनीला घडविण्यातही सौरव गांगुलीचा खूप मोठा वाटा आहे. धोनीला संघात स्थान मिळणार नव्हते पण सौरव गांगुलीच्या निर्णयामुळे धोनी संघात आला. 

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सौरव गांगुलीचा चॅम्पियन्स ट्रॉफी विक्रम

दादाने २००० साली न्यूझीलंडविरुद्ध चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात ११७ धावा केल्या. चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यातील ही सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. हा विक्रम प्रस्थापित होऊन २६ वर्षे झाली आहेत आणि तो कोणीही मोडू शकलेला नाही. तथापि, तो अंतिम सामना भारताला गमवावा लागला होता.

एकदिवसीय सामन्यांमधील गांगुलीचा विशेष विक्रम

‘क्रिकेटचा देव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरसोबत गांगुलीने भारताला असंख्य सामन्यांमध्ये विजय मिळवून दिला. जेव्हा ही जोडी मैदानावर असायची, तेव्हा विरोधी गोलंदाजांना विकेट घेणे कठीण जायचे. गांगुली आणि सचिनने १७६ एकदिवसीय डावांमध्ये ४८ च्या सरासरीने ८२२७ धावा केल्या आहेत. आजपर्यंत एकदिवसीय क्रिकेटमधील कोणत्याही जोडीने ६००० धावांचा टप्पाही गाठलेला नाही. त्यामुळे, त्यांचा विक्रम मोडणे अशक्य वाटते.

गांगुलीची सर्वोच्च कसोटी धावसंख्या

या माजी डावखुऱ्या फलंदाजाने कसोटी क्रिकेटमध्येही एक असा विक्रम प्रस्थापित केला आहे जो आजही अबाधित आहे. भारतासाठी कसोटी क्रिकेटमध्ये डावखुऱ्या फलंदाजाने केलेल्या सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. त्यांनी २००७ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध २३९ धावा केल्या होत्या. हा विक्रमही आजपर्यंत मोडलेला नाही.

Web Title: Sourav ganguly birthday indian team ex captain biography record all you need to know

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Published On: Jul 08, 2026 | 10:28 AM

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