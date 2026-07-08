Kirti Sanon: ‘मी माझे Eggs Freezing करून ठेवले…’, ३५ वर्षीय कृती सेननने सांगितलं ‘त्या’ निर्णयामागचं कारण

बॉलिवूड अभिनेत्री कृती सेनन सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. व्यवसायिक कबीर बाहियासोबत तिच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा सुरू असतानाच, अभिनेत्रीने एका मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत पहिल्यांदाच खुलासा केला आहे. ३५ वर्षीय कृतीने सांगितले की, तिने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी स्वतःचे Eggs Freeze करून ठेवले होते.
‘ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे’ पॉडकास्टमध्ये बोलताना कृती म्हणाली, “मी हे पहिल्यांदाच सांगत आहे. मी माझे Eggs Freeze करून ठेवले होते. ‘मिमी’ चित्रपटासाठी मला वजन वाढवायचं होतं. त्यावेळी माझ्या शरीरात अनेक बदल होत होते. मी एका तज्ज्ञाशी याबद्दल चर्चा केली. त्यांनी मला सांगितलं की, शक्य असेल तर हा निर्णय तुझ्यासाठी भविष्यातील सर्वोत्तम भेट ठरू शकतो. तो विचार माझ्या मनात कायम राहिला आणि वजन वाढवण्याची वेळ आली तेव्हा मला वाटलं, हीच योग्य वेळ आहे.”
कृतीचा ‘मिमी’ हा चित्रपट २०२१ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटासाठी तिने लक्षणीय वजन वाढवले होते. त्याच काळात तिने भविष्यातील मातृत्वाचा विचार करून Eggs Freeze करण्याचा निर्णय घेतल्याचे तिने स्पष्ट केले.
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Eggs Freezing ही वैद्यकीय प्रक्रिया असून, त्यामध्ये महिलेची अंडी गोळा करून सुरक्षितपणे गोठवून ठेवली जातात. भविष्यात नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा होण्यास अडचणी आल्यास किंवा योग्य वेळेनंतर आई होण्याचा निर्णय घेतल्यास या अंडाणूंचा वापर केला जाऊ शकतो.
दरम्यान, कृती सेनन आणि व्यवसायिक कबीर बाहिया यांच्या नात्याचीही बरीच चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या ब्रेकअपच्या अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर हे दोघे मुंबईतील वांद्रे येथे डिनर डेटवर एकत्र दिसले. पापाराझींसमोर त्यांनी कोणताही संकोच न बाळगता हसतमुखाने उपस्थिती लावली, त्यामुळे त्यांच्या ब्रेकअपच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे.
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कृतीचा अलीकडेच प्रदर्शित झालेला चित्रपट ‘कॉकटेल २’ प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला असून बॉक्स ऑफिसवरही त्याने चांगली कमाई केली आहे. या चित्रपटात ती शाहिद कपूर आणि रश्मिका मंदानासोबत झळकली आहे. तसेच, कृती आगामी ‘डॉन ३’मध्ये दिसणार असल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.