Math2Day : गणिताचे डिजिटल रूप जे चालवतेय संपूर्ण जग; जाणून घ्या 8 जुलैला का साजरा केला जातो ‘मॅथ 2.0 डे’?

Math 2.0 Day 8 July 2026 : शाळेत असताना गणित हा विषय म्हटला की आपल्यापैकी अनेकांच्या कपाळावर आठ्या पडायच्या. ती क्लिष्ट समीकरणे, भूमितीचे प्रमेये आणि आकड्यांची गोळाबेरीज अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरायची. परंतु, आजचे जग ज्या गतीने बदलत आहे, त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की गणिताशिवाय आधुनिक जगाची कल्पना करणे निव्वळ अशक्य आहे. याच गणित आणि अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान यांच्यातील अद्भूत संगमाचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी ८ जुलै रोजी जगभरात ‘मॅथ २.० डे’ (Math 2.0 Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला जाणीव करून देतो की, गणित आता केवळ शाळेच्या ब्लॅकबोर्डपुरते किंवा परीक्षा पास होण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते आपल्या खिशातील स्मार्टफोनपासून ते थेट अंतराळातील उपग्रहांपर्यंतच्या डिजिटल जगाचा एक अविभाज्य भाग बनले आहे.
‘मॅथ २.०’ ही संकल्पना समजून घेणे अत्यंत रंजक आहे. ज्याप्रमाणे इंटरनेटच्या सुरुवातीच्या काळाला आपण ‘वेब १.०’ आणि नंतरच्या संवादात्मक, प्रगत काळाला ‘वेब २.०’ म्हटले, अगदी त्याच धर्तीवर गणिताच्या पारंपरिक पद्धतींमधून बाहेर पडून डिजिटल साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या गणिताला ‘मॅथ २.०’ म्हटले जाते. हे गणिताचे असे प्रगत स्वरूप आहे, जे संगणक, मोबाईल ॲप्स, सॉफ्टवेअर आणि हाय-टेक अल्गोरिदम यांच्या संयोगाने कार्य करते. आज आपण जे तंत्रज्ञानाचे अद्भूत चमत्कार अनुभवत आहोत, त्या सर्वांच्या मागे गणिताचीच समीकरणे अत्यंत शांतपणे काम करत असतात.
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आजच्या डिजिटल युगात डेटा विश्लेषण (Data Analytics), मशीन लर्निंग (Machine Learning), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI), सायबर सुरक्षा आणि प्रगत अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांनी संपूर्ण जगाचा ताबा घेतला आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का? या सर्व बलाढ्य क्षेत्रांचा पाया म्हणजेच बॅकबोन (Backbone) गणित आहे. जेव्हा तुम्ही यूट्यूबवर एखादा व्हिडिओ पाहता आणि त्यानंतर तुमच्या आवडीचेच व्हिडिओ तुम्हाला सुचवले जातात, किंवा गुगलवर एखादी गोष्ट सर्च करता, तेव्हा त्यामागे काम करणारे क्लिष्ट अल्गोरिदम हे गणिताच्या सिद्धांतांवरच आधारित असतात.
८ जुलै रोजी या दिवसाचे औचित्य साधून जगभरातील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या, नामांकित विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि गणितप्रेमी एकत्र येतात. वेबिनार, कार्यशाळा (Workshops) आणि डिजिटल मोहिमांच्या माध्यमातून गणिताच्या या नवीन आणि सोप्या स्वरूपांना लोकांपर्यंत पोहोचवले जाते. या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश हाच असतो की, नवीन पिढीला गणिताची भीती वाटण्याऐवजी, त्यांना या विषयाची गोडी लागावी आणि तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये गणित किती महत्त्वाची भूमिका बजावते, हे त्यांना समजून घेता यावे.
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‘मॅथ २.० डे’ आपल्याला ही एक सुवर्णसंधी उपलब्ध करून देतो, जिथे आपण हे समजून घेऊ शकतो की गणित आणि तंत्रज्ञान जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा आपले भविष्य कसे अधिक स्मार्ट, अचूक आणि अधिक प्रभावी बनू शकते. हवामानाचा अचूक अंदाज लावण्यापासून ते वैद्यकीय क्षेत्रातील अवघड शस्त्रक्रिया सुलभ करणाऱ्या रोबोटिक्सपर्यंत सर्वच ठिकाणी गणिताचा वापर केला जातो. त्यामुळे हा दिवस केवळ आकड्यांचा उत्सव नाही, तर तो मानवी प्रगतीचा आणि नवनिर्मितीचा उत्सव आहे. गणित हे कंटाळवाणे नसून ते आपल्या आयुष्याला अधिक सुकर बनवणारे एक ‘सुपरपॉवर’ आहे, हाच संदेश हा दिवस आपल्याला देतो.