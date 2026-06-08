या आहेत जगातल्या 10 सर्वात जुन्या इंजिनच्या कार : Top 10 Oldest Engine Cars In World

जगभरातील आधुनिक कार उद्योग आज अब्जावधी डॉलर्सचा व्यवसाय बनला असला, तरी त्याची सुरुवात अतिशय साध्या आणि प्रयोगात्मक वाहनांपासून झाली होती. 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात काही दूरदर्शी अभियंत्यांनी इंजिनवर चालणाऱ्या वाहनांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आणि वाहतुकीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. आजही या सुरुवातीच्या कार इतिहासाचा अमूल्य ठेवा मानल्या जातात. काही मॉडेल्स संग्रहालयांमध्ये जतन करण्यात आली आहेत, तर काहींची किंमत लिलावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचते. जाणून घेऊया जगातील अशा 10 सर्वात जुन्या आणि ऐतिहासिक इंजिन कार, ज्यांनी आधुनिक ऑटोमोबाईल युगाचा पाया रचला.