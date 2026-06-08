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या आहेत जगातल्या 10 सर्वात जुन्या इंजिनच्या कार : Top 10 Oldest Engine Cars In World

जगभरातील आधुनिक कार उद्योग आज अब्जावधी डॉलर्सचा व्यवसाय बनला असला, तरी त्याची सुरुवात अतिशय साध्या आणि प्रयोगात्मक वाहनांपासून झाली होती. 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात काही दूरदर्शी अभियंत्यांनी इंजिनवर चालणाऱ्या वाहनांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आणि वाहतुकीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. आजही या सुरुवातीच्या कार इतिहासाचा अमूल्य ठेवा मानल्या जातात. काही मॉडेल्स संग्रहालयांमध्ये जतन करण्यात आली आहेत, तर काहींची किंमत लिलावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचते. जाणून घेऊया जगातील अशा 10 सर्वात जुन्या आणि ऐतिहासिक इंजिन कार, ज्यांनी आधुनिक ऑटोमोबाईल युगाचा पाया रचला.

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:35 AM
या आहेत जगातल्या 10 सर्वात जुन्या इंजिनच्या कार : Top 10 Oldest Engine Cars In World
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1 / 10 Rolls-Royce 10 hp (युनायटेड किंगडम)- ब्रिटनमधील लक्झरी कार संस्कृतीची सुरुवात या मॉडेलपासून झाली असे मानले जाते. आजही क्लासिक कार लिलावांमध्ये याची किंमत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत जाते.

Rolls-Royce 10 hp (युनायटेड किंगडम)- ब्रिटनमधील लक्झरी कार संस्कृतीची सुरुवात या मॉडेलपासून झाली असे मानले जाते. आजही क्लासिक कार लिलावांमध्ये याची किंमत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत जाते.

2 / 10 Ford Model A (अमेरिका)-Henry Ford यांच्या कंपनीची पहिली यशस्वी कार होती. याच यशामुळे पुढे फोर्ड जगातील सर्वात मोठ्या वाहन उत्पादकांपैकी एक बनला.

Ford Model A (अमेरिका)-Henry Ford यांच्या कंपनीची पहिली यशस्वी कार होती. याच यशामुळे पुढे फोर्ड जगातील सर्वात मोठ्या वाहन उत्पादकांपैकी एक बनला.

3 / 10 Oldsmobile Curved Dash (अमेरिका)-अमेरिकेतील पहिली मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित कार म्हणून तिची ओळख आहे. ती सामान्य नागरिकांपर्यंत मोटारगाडी पोहोचवणारी कार ठरली.

Oldsmobile Curved Dash (अमेरिका)-अमेरिकेतील पहिली मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित कार म्हणून तिची ओळख आहे. ती सामान्य नागरिकांपर्यंत मोटारगाडी पोहोचवणारी कार ठरली.

4 / 10 De Dion-Bouton Voiturette (फ्रान्स)- फ्रान्समध्ये ही कार अत्यंत लोकप्रिय झाली होती. हलकी रचना आणि विश्वासार्ह इंजिन यामुळे ती त्या काळातील ‘बेस्टसेलर’ कार ठरली.

De Dion-Bouton Voiturette (फ्रान्स)- फ्रान्समध्ये ही कार अत्यंत लोकप्रिय झाली होती. हलकी रचना आणि विश्वासार्ह इंजिन यामुळे ती त्या काळातील ‘बेस्टसेलर’ कार ठरली.

5 / 10 Benz Velo (जर्मनी)- जगातील पहिल्या मोठ्या प्रमाणावर तयार झालेल्या कारपैकी ही एक होती. त्या काळात तिची विक्री अनेक युरोपीय देशांमध्ये झाली होती.

Benz Velo (जर्मनी)- जगातील पहिल्या मोठ्या प्रमाणावर तयार झालेल्या कारपैकी ही एक होती. त्या काळात तिची विक्री अनेक युरोपीय देशांमध्ये झाली होती.

6 / 10 Duryea Motor Wagon (अमेरिका)- अमेरिकेतील पहिल्या यशस्वी पेट्रोल कारपैकी ही एक होती. अमेरिकन ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या जन्माचे श्रेय या वाहनाला दिले जाते.

Duryea Motor Wagon (अमेरिका)- अमेरिकेतील पहिल्या यशस्वी पेट्रोल कारपैकी ही एक होती. अमेरिकन ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या जन्माचे श्रेय या वाहनाला दिले जाते.

7 / 10 Peugeot Type 3 (फ्रान्स)-Peugeot ची ही सुरुवातीची मोटार फ्रान्समधील वाहन क्रांतीचे प्रतीक मानली जाते. जुन्या कार संग्राहकांमध्ये याची मोठी मागणी आहे.

Peugeot Type 3 (फ्रान्स)-Peugeot ची ही सुरुवातीची मोटार फ्रान्समधील वाहन क्रांतीचे प्रतीक मानली जाते. जुन्या कार संग्राहकांमध्ये याची मोठी मागणी आहे.

8 / 10 Panhard et Levassor (फ्रान्स)- फ्रान्समध्ये बनलेली ही पहिल्या व्यावसायिक उत्पादनातील कारपैकी एक होती. याच डिझाइनवर अनेक आधुनिक कारचे मूलभूत लेआउट विकसित झाले.

Panhard et Levassor (फ्रान्स)- फ्रान्समध्ये बनलेली ही पहिल्या व्यावसायिक उत्पादनातील कारपैकी एक होती. याच डिझाइनवर अनेक आधुनिक कारचे मूलभूत लेआउट विकसित झाले.

9 / 10 Daimler Motor Carriage (जर्मनी)- Gottlieb Daimler यांनी तयार केलेल्या या वाहनाने आधुनिक मोटारगाड्यांच्या विकासाला चालना दिली. जर्मनीतील वाहनप्रेमींमध्ये आजही याचे विशेष आकर्षण आहे.

Daimler Motor Carriage (जर्मनी)- Gottlieb Daimler यांनी तयार केलेल्या या वाहनाने आधुनिक मोटारगाड्यांच्या विकासाला चालना दिली. जर्मनीतील वाहनप्रेमींमध्ये आजही याचे विशेष आकर्षण आहे.

10 / 10 Benz Patent-Motorwagen (जर्मनी)-1886 मध्ये Karl Benz यांनी बनवलेली ही जगातील पहिली पेट्रोल इंजिन कार मानली जाते. जर्मनीमध्ये आजही ही कार ऑटोमोबाईल इतिहासाचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखली जाते.

Benz Patent-Motorwagen (जर्मनी)-1886 मध्ये Karl Benz यांनी बनवलेली ही जगातील पहिली पेट्रोल इंजिन कार मानली जाते. जर्मनीमध्ये आजही ही कार ऑटोमोबाईल इतिहासाचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखली जाते.

Web Title: Oldest engine cars in world auto vintager

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:31 AM

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