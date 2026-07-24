LouvreThef :१०२ दशलक्ष डॉलर्सच्या चोरीनंतर लूव्रने ‘अपोलो गॅलरी’ पुन्हा खुली केली; राजघराण्यातील मौल्यवान रत्ने प्रदर्शनात नाहीत.

दिवसाढवळ्या झालेल्या एका थरारक चोरीत ८८ दशलक्ष युरो (१०२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) किमतीचे राजघराण्यातील दागिने चोरले गेल्यानंतर, लुव्र संग्रहालयातील ‘अपोलो गॅलरी’ बुधवारी पहिल्यांदाच पुन्हा एकदा लोकांसाठी खुली करण्यात आली.
लोकांना जवळच्या मोनालिसाकडे जाताना या भव्य दालनाला भेट देता येईल आणि तिथले सोन्याचा मुलामा असलेले छत व ग्रीक भित्तिचित्रे पाहता येतील, पण त्यांना राजमुकुटातील रत्ने किंवा रिकाम्या प्रदर्शन पेट्या दिसणार नाहीत.
एकेकाळी तिथे प्रदर्शित केलेले संग्रह आणि मौल्यवान दागिने काढून टाकण्यात आले आहेत, कारण संग्रहालयाने म्हटले आहे की हे दालन त्याच्या १७ व्या शतकातील मूळ समारंभाच्या उद्देशाकडे परत नेले जात आहे.
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नऊ महिन्यांनंतरही चोरीला गेलेले दागिने अद्याप सापडलेले नाहीत.
लुव्र संग्रहालयाचे संचालक ख्रिस्तोफ लेरिबॉल्ट यांनी सांगितले की, या दालनातील पूर्वीची प्रदर्शने संग्रहालयातील इतर ठिकाणी हलवली जातील. “या दालनाची भव्य वास्तुकला आणि सजावट नव्याने अनुभवण्याची ही एक संधीही आहे,” असे ते म्हणाले.
ऑक्टोबरमध्ये राजघराण्यातील मौल्यवान रत्नांची चोरी आणि त्यानंतरच्या अनेक अपयशांमुळे जगातील सर्वाधिक भेट दिल्या जाणाऱ्या या संग्रहालयाच्या नेतृत्वावरील विश्वास डळमळीत झाला होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन संचालिका लॉरेन्स डेस कार्स यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, फेब्रुवारीमध्ये लेरिबॉल्ट यांची लुव्रच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
“ज्या दिवशी प्रतिष्ठित कलाकृती चोरल्या गेल्या, तो भयावह दिवस विसरता येणार नाही, आणि खरं तर, तो विसरता कामा नये,” असे फ्रान्सच्या सांस्कृतिक मंत्री कॅथरीन पेगार्ड म्हणाल्या. “तो संपूर्ण जगासाठी एक आघात होता, ज्याने कित्येक दिवस प्रत्येक भाषेतून आपला धक्का आणि दुःख व्यक्त केले. आमच्यासाठीही तो एक आघात होता, जेव्हा आम्हाला एका अशा जागेची नाजूकपणाची जाणीव झाली, जी आम्हाला अभेद्य वाटत होती, आणि जी इतर अनेक ठिकाणांप्रमाणेच असुरक्षित ठरली.”
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पॅरिसमधील संग्रहालयात नवीन पाळत ठेवणाऱ्या कॅमेऱ्यांची आणि घुसखोरी-विरोधी प्रणालींची भर घालून सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात आली आहे.चोरीच्या दिवशी, आठ मिनिटांपेक्षाही कमी वेळात चोरांनी खिडकीतून ‘अपोलो गॅलरी’मध्ये बळजबरीने प्रवेश केला आणि ८८ दशलक्ष युरो (१०२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) किमतीचे राजघराण्यातील मौल्यवान दागिने चोरून नेले; सुट्टीच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेने पर्यटकांना हादरवून सोडले आणि सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या.गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या आणि दशकभर चालणाऱ्या ‘लुव्र न्यू रेनेसाँ’ (Louvre New Renaissance) योजनेत सुरक्षेतील सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले आहे; या योजनेचा अंदाजित खर्च ८०० दशलक्ष युरो (९३३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) इतका असून, त्याद्वारे पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे, गर्दीची समस्या कमी करणे आणि २०३१ पर्यंत ‘मोना लिसा’साठी स्वतंत्र दालन उभारणे ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत.