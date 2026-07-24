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मोबाईलशिवाय मुलं जेवत नाही? स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:31 PM IST
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सारांश

Mobile Addiction In Children: मुलांच्या स्क्रीनचा वाढता वापर त्यांच्या आरोग्यावर व विकासावर परिणाम करू शकतो. जेवताना फोन देण्याची सवय हळूहळू स्क्रीनच्या व्यसनात बदलू शकते, त्यामुळे पालकांनी योग्य पद्धतीने स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

photo- yandex
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विस्तार
  • मोबाईलशिवाय मुलं जेवत नाही?
  • स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी करा हे उपाय
  • स्क्रीनचा वापर हळूहळू कमी करा
आजच्या डिजिटल युगात लहान मुलांच्या हातात मोबाइल, टॅब किंवा टीव्ही सहज पोहोचला आहे. अनेकदा मुलांनी शांत बसावे किंवा नीट जेवावे म्हणून पालक त्यांना मोबाइल देतात. मात्र ही सवय हळूहळू स्क्रीनच्या व्यसनात बदलू शकते. याचा परिणाम मुलांच्या डोळ्यांवर, एकाग्रतेवर, वागणुकीवर आणि मानसिक विकासावरही होऊ शकतो. त्यामुळे पालकांनी मुलांचे स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी संयमाने आणि योग्य पद्धतीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

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स्क्रीनचा वापर हळूहळू कमी करा

मोबाइल अचानक पूर्णपणे काढून घेतल्यास मुलं हट्टीपणा करू शकतात. त्यामुळे सुरुवातीला स्क्रीन वापरण्याचा वेळ थोडा-थोडा कमी करा. दररोज काही मिनिटांनी वेळ कमी केल्यास मुलांना नवीन सवय स्वीकारणे सोपे जाते.

जेवताना संपूर्ण कुटुंबाने मोबाइल बाजूला ठेवा

मुलं मोठ्यांचे अनुकरण करतात. त्यामुळे जेवताना संपूर्ण कुटुंबाने मोबाइल किंवा टीव्ही बंद ठेवावा. एकत्र बसून गप्पा मारत जेवल्यास मुलांचे लक्ष स्क्रीनऐवजी कुटुंबाकडे वळते आणि त्यांची सामाजिक सवयही विकसित होते.

गोष्टी, संवाद आणि खेळांना प्राधान्य द्या

मुलांना जेवताना किंवा मोकळ्या वेळेत मजेदार गोष्टी सांगणे, कविता म्हणणे किंवा त्यांच्याशी दिवसातील अनुभवांबद्दल बोलणे फायदेशीर ठरते. यामुळे त्यांचे लक्ष मोबाइलपासून दूर राहते आणि पालकांशी भावनिक नाते अधिक घट्ट होते.

मैदानी खेळ आणि छंद जोपासा

चित्रकला, वाचन, सायकलिंग, संगीत किंवा मैदानी खेळ यांसारख्या उपक्रमांमध्ये मुलांना सहभागी करून घ्या. अशा कृतींमुळे त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास होतो तसेच स्क्रीनवरील अवलंबित्व कमी होते.

पालकांनी स्वतः आदर्श ठरावे

पालक स्वतः सतत मोबाइल वापरत असतील तर मुलांकडून वेगळ्या वागणुकीची अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे घरात सर्वांसाठी स्क्रीन वापरण्याचे ठराविक नियम तयार करणे आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

स्क्रीनऐवजी संवाद महत्त्वाचा

मुलांना मोबाइलपासून दूर ठेवण्यासाठी रागावण्यापेक्षा प्रेमाने समजावणे, त्यांच्यासोबत वेळ घालवणे आणि पर्यायी उपक्रम उपलब्ध करून देणे अधिक प्रभावी ठरते. संतुलित स्क्रीन वापर आणि कौटुंबिक सहभाग यामुळे मुलांचे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य अधिक चांगले राहण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Kids mobile addiction reduce screen time parenting tips

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:31 PM

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