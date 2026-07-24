मोबाईलशिवाय मुलं जेवत नाही? स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

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मोबाइल अचानक पूर्णपणे काढून घेतल्यास मुलं हट्टीपणा करू शकतात. त्यामुळे सुरुवातीला स्क्रीन वापरण्याचा वेळ थोडा-थोडा कमी करा. दररोज काही मिनिटांनी वेळ कमी केल्यास मुलांना नवीन सवय स्वीकारणे सोपे जाते.
मुलं मोठ्यांचे अनुकरण करतात. त्यामुळे जेवताना संपूर्ण कुटुंबाने मोबाइल किंवा टीव्ही बंद ठेवावा. एकत्र बसून गप्पा मारत जेवल्यास मुलांचे लक्ष स्क्रीनऐवजी कुटुंबाकडे वळते आणि त्यांची सामाजिक सवयही विकसित होते.
मुलांना जेवताना किंवा मोकळ्या वेळेत मजेदार गोष्टी सांगणे, कविता म्हणणे किंवा त्यांच्याशी दिवसातील अनुभवांबद्दल बोलणे फायदेशीर ठरते. यामुळे त्यांचे लक्ष मोबाइलपासून दूर राहते आणि पालकांशी भावनिक नाते अधिक घट्ट होते.
चित्रकला, वाचन, सायकलिंग, संगीत किंवा मैदानी खेळ यांसारख्या उपक्रमांमध्ये मुलांना सहभागी करून घ्या. अशा कृतींमुळे त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास होतो तसेच स्क्रीनवरील अवलंबित्व कमी होते.
पालक स्वतः सतत मोबाइल वापरत असतील तर मुलांकडून वेगळ्या वागणुकीची अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे घरात सर्वांसाठी स्क्रीन वापरण्याचे ठराविक नियम तयार करणे आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
मुलांना मोबाइलपासून दूर ठेवण्यासाठी रागावण्यापेक्षा प्रेमाने समजावणे, त्यांच्यासोबत वेळ घालवणे आणि पर्यायी उपक्रम उपलब्ध करून देणे अधिक प्रभावी ठरते. संतुलित स्क्रीन वापर आणि कौटुंबिक सहभाग यामुळे मुलांचे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य अधिक चांगले राहण्यास मदत होते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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