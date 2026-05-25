Benefits Of Jamun: शरीराला मिळेल नैसर्गिक थंडावा! जाणून घ्या जांभूळ खाल्ल्याने शरीराला होणारे आरोग्यदायी फायदे

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात वेगवेगळी हंगामी फळे उपलब्ध होतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे जांभूळ. चटकदार चवीची जांभळं खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. गडद जांभळ्या रंगाचे जांभूळ केवळ जिभेची चवच वाढवत नाही तर कडक उन्हात शरीराला थंडावा देण्याचे सुद्धा काम करते. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर आतून हायड्रेट आणि थंड ठेवण्यासाठी जांभूळ खावे. याशिवाय मधुमेह आणि शरीरसंबंधित इतर आजारांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी आहारात जांभळाचे आणि जांभळ्याच्या बियांचे सेवन करावे. यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते आणि आरोग्य सुधारते. जाणून घ्या जांभूळ खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: May 25, 2026 | 10:39 AM
1 / 5 मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी जांभूळ वरदान मानले जाते. यामध्ये जंबोलिन नावाचे घटक आढळून येते, ज्यामुळे स्टार्चचे साखरेत रूपांतर होण्यापासून रोखले जाते. मधुमेह झाल्यास सकाळी उठल्यानंतर कोमट पाण्यात जांभळाचा रस किंवा जांभळ्याच्या बियांची पावडर मिक्स करून प्यावी.

2 / 5 उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पचनक्रिया बिघडते, पोटात गॅस तर काहीवेळा बद्धकोष्ठता होण्याची जास्त शक्यता असते. अशा सर्व त्रासांपासून सुटका मिळवण्यासाठी जांभळाचा रस प्यावा. यामुळे शरीराला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात.

3 / 5 जांभळामध्ये विटामिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. ज्यामुळे सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचे रक्षण होते आणि चेहऱ्यावरील डाग कमी होतात.

4 / 5 जांभळामध्ये पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे शरीरात वाढलेला रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते. कोलेस्ट्रॉलच्या वाढत्या समस्येपासून आराम मिळवण्यासाठी जांभूळ खावे.

5 / 5 शरीरात साचून राहिलेली घाण आणि रक्त शुद्ध करण्यासाठी जांभूळ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच उपाशी पोटी नियमित जांभळाचा रस प्यायल्यास शरीर सुद्धा स्वच्छ राहील.

Published On: May 25, 2026 | 10:39 AM

