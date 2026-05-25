Benefits Of Jamun: शरीराला मिळेल नैसर्गिक थंडावा! जाणून घ्या जांभूळ खाल्ल्याने शरीराला होणारे आरोग्यदायी फायदे

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात वेगवेगळी हंगामी फळे उपलब्ध होतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे जांभूळ. चटकदार चवीची जांभळं खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. गडद जांभळ्या रंगाचे जांभूळ केवळ जिभेची चवच वाढवत नाही तर कडक उन्हात शरीराला थंडावा देण्याचे सुद्धा काम करते. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर आतून हायड्रेट आणि थंड ठेवण्यासाठी जांभूळ खावे. याशिवाय मधुमेह आणि शरीरसंबंधित इतर आजारांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी आहारात जांभळाचे आणि जांभळ्याच्या बियांचे सेवन करावे. यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते आणि आरोग्य सुधारते. जाणून घ्या जांभूळ खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)