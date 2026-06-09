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भारतातील टॉप 5 क्रिकेटपटू आणि त्यांचे ऑटोमोबाईल ब्रँड अॅम्बेसेडरशिप! आत्ताच जाणून घ्या

भारतात क्रिकेट आणि ऑटोमोबाईल उद्योग यांचे नाते गेल्या अनेक वर्षांपासून अतूट राहिले आहे. क्रिकेटपटूंची लोकप्रियता आणि जनमानसातील विश्वास पाहता अनेक वाहन कंपन्या त्यांना आपल्या ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडतात. विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी, सचिन तेंडुलकर यांसारखे दिग्गज खेळाडू केवळ मैदानावरच नव्हे तर जाहिरातींच्या जगातही मोठा प्रभाव निर्माण करतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे वाहन कंपन्यांना ग्राहकांशी भावनिक नाते जोडणे सोपे जाते. लक्झरी कारपासून ते दुचाकी वाहनांपर्यंत अनेक ब्रँड्सनी क्रिकेट स्टार्ससोबत यशस्वी भागीदारी केली आहे. त्यामुळे या क्रिकेटपटूंची ओळख केवळ खेळापुरती मर्यादित न राहता ती जागतिक ब्रँड आयकॉन म्हणूनही निर्माण झाली आहे. जाणून घेऊया भारतातील अशा 5 प्रसिद्ध क्रिकेटपटूंविषयी आणि ते कोणत्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांचे ब्रँड अॅम्बेसेडर आहेत.

Updated On: Jun 09, 2026 | 03:35 PM
भारतातील टॉप 5 क्रिकेटपटू आणि त्यांचे ऑटोमोबाईल ब्रँड अॅम्बेसेडरशिप! आत्ताच जाणून घ्या
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1 / 5 Virat Kohli – Audi India-विराट कोहली हा भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि जागतिक स्तरावर ओळखला जाणारा क्रिकेटपटू आहे. तो 2015 पासून Audi India चा ब्रँड अॅम्बेसेडर राहिला आहे. त्याची आक्रमक शैली, फिटनेस आणि प्रीमियम प्रतिमा Audi च्या लक्झरी ब्रँडशी सुसंगत मानली जाते. विराटकडे अनेक Audi गाड्या आहेत. भारताबरोबरच जगभरातील युवा ग्राहकांमध्ये त्याची मोठी लोकप्रियता आहे. Audi च्या अनेक प्रचार मोहिमांमध्ये त्याने सहभाग घेतला आहे.

Virat Kohli – Audi India-विराट कोहली हा भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि जागतिक स्तरावर ओळखला जाणारा क्रिकेटपटू आहे. तो 2015 पासून Audi India चा ब्रँड अॅम्बेसेडर राहिला आहे. त्याची आक्रमक शैली, फिटनेस आणि प्रीमियम प्रतिमा Audi च्या लक्झरी ब्रँडशी सुसंगत मानली जाते. विराटकडे अनेक Audi गाड्या आहेत. भारताबरोबरच जगभरातील युवा ग्राहकांमध्ये त्याची मोठी लोकप्रियता आहे. Audi च्या अनेक प्रचार मोहिमांमध्ये त्याने सहभाग घेतला आहे.

2 / 5 MS Dhoni – Citroën India- महेंद्रसिंग धोनी हे भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात विश्वासार्ह व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहेत. फ्रेंच वाहन कंपनी Citroën India ने त्यांना ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले आहे. शांत स्वभाव, नेतृत्व आणि विश्वासार्हता यामुळे धोनी कंपनीच्या प्रतिमेशी जुळतात. ऑटोमोबाईल्सबद्दल त्यांची विशेष आवड आहे आणि त्यांच्या गॅरेजमध्ये अनेक दुर्मिळ वाहने आहेत. Citroën भारतातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी धोनीच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत आहे.

MS Dhoni – Citroën India- महेंद्रसिंग धोनी हे भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात विश्वासार्ह व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहेत. फ्रेंच वाहन कंपनी Citroën India ने त्यांना ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले आहे. शांत स्वभाव, नेतृत्व आणि विश्वासार्हता यामुळे धोनी कंपनीच्या प्रतिमेशी जुळतात. ऑटोमोबाईल्सबद्दल त्यांची विशेष आवड आहे आणि त्यांच्या गॅरेजमध्ये अनेक दुर्मिळ वाहने आहेत. Citroën भारतातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी धोनीच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत आहे.

3 / 5 Sachin Tendulkar – BMW India- क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकर यांना BMW India ने 2012 मध्ये ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले. BMW च्या प्रीमियम, विश्वासार्ह आणि प्रतिष्ठित प्रतिमेशी सचिन यांची प्रतिमा जुळते. BMW पूर्वी त्यांनी Fiat Palio चेही प्रमोशन केले होते. भारतासह जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांमध्ये त्यांचा प्रचंड प्रभाव आहे. आजही BMW आणि सचिन यांची जोडी भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित भागीदारींपैकी एक मानली जाते.

Sachin Tendulkar – BMW India- क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकर यांना BMW India ने 2012 मध्ये ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले. BMW च्या प्रीमियम, विश्वासार्ह आणि प्रतिष्ठित प्रतिमेशी सचिन यांची प्रतिमा जुळते. BMW पूर्वी त्यांनी Fiat Palio चेही प्रमोशन केले होते. भारतासह जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांमध्ये त्यांचा प्रचंड प्रभाव आहे. आजही BMW आणि सचिन यांची जोडी भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित भागीदारींपैकी एक मानली जाते.

4 / 5 Hardik Pandya – Hyundai Exter- हार्दिक पंड्या हा भारतीय क्रिकेटमधील आधुनिक आणि स्टायलिश चेहरा मानला जातो. Hyundai ने Exter SUV साठी त्याची निवड केली. त्याची ऊर्जावान प्रतिमा आणि तरुणांमधील लोकप्रियता Hyundai च्या नव्या ग्राहक वर्गाला आकर्षित करते. हार्दिक सोशल मीडियावरही अत्यंत प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आहे. त्याच्या माध्यमातून Hyundai ने युवा बाजारपेठेला लक्ष्य केले आहे.

Hardik Pandya – Hyundai Exter- हार्दिक पंड्या हा भारतीय क्रिकेटमधील आधुनिक आणि स्टायलिश चेहरा मानला जातो. Hyundai ने Exter SUV साठी त्याची निवड केली. त्याची ऊर्जावान प्रतिमा आणि तरुणांमधील लोकप्रियता Hyundai च्या नव्या ग्राहक वर्गाला आकर्षित करते. हार्दिक सोशल मीडियावरही अत्यंत प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आहे. त्याच्या माध्यमातून Hyundai ने युवा बाजारपेठेला लक्ष्य केले आहे.

5 / 5 Shubman Gill – TVS Motor- शुभमन गिल हा भारताच्या नव्या पिढीचा सुपरस्टार क्रिकेटपटू आहे. TVS Ronin सारख्या मोटरसायकल मोहिमांमध्ये तो दिसला आहे. त्याची शांत, आधुनिक आणि फॅशनेबल प्रतिमा TVS च्या युवा ग्राहकांशी जोडली जाते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सातत्याने वाढणारी त्याची लोकप्रियता वाहन कंपन्यांसाठी आकर्षण ठरत आहे.

Shubman Gill – TVS Motor- शुभमन गिल हा भारताच्या नव्या पिढीचा सुपरस्टार क्रिकेटपटू आहे. TVS Ronin सारख्या मोटरसायकल मोहिमांमध्ये तो दिसला आहे. त्याची शांत, आधुनिक आणि फॅशनेबल प्रतिमा TVS च्या युवा ग्राहकांशी जोडली जाते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सातत्याने वाढणारी त्याची लोकप्रियता वाहन कंपन्यांसाठी आकर्षण ठरत आहे.

Web Title: Top cricketers of india their brand ambassadorship with automobile companies auto sector

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Published On: Jun 09, 2026 | 03:35 PM

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