भारतातील टॉप 5 क्रिकेटपटू आणि त्यांचे ऑटोमोबाईल ब्रँड अॅम्बेसेडरशिप! आत्ताच जाणून घ्या

भारतात क्रिकेट आणि ऑटोमोबाईल उद्योग यांचे नाते गेल्या अनेक वर्षांपासून अतूट राहिले आहे. क्रिकेटपटूंची लोकप्रियता आणि जनमानसातील विश्वास पाहता अनेक वाहन कंपन्या त्यांना आपल्या ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडतात. विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी, सचिन तेंडुलकर यांसारखे दिग्गज खेळाडू केवळ मैदानावरच नव्हे तर जाहिरातींच्या जगातही मोठा प्रभाव निर्माण करतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे वाहन कंपन्यांना ग्राहकांशी भावनिक नाते जोडणे सोपे जाते. लक्झरी कारपासून ते दुचाकी वाहनांपर्यंत अनेक ब्रँड्सनी क्रिकेट स्टार्ससोबत यशस्वी भागीदारी केली आहे. त्यामुळे या क्रिकेटपटूंची ओळख केवळ खेळापुरती मर्यादित न राहता ती जागतिक ब्रँड आयकॉन म्हणूनही निर्माण झाली आहे. जाणून घेऊया भारतातील अशा 5 प्रसिद्ध क्रिकेटपटूंविषयी आणि ते कोणत्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांचे ब्रँड अॅम्बेसेडर आहेत.