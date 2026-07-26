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दुधासह ब्रँडेड पनीरला वाढती पसंती, FDA च्या धडक कारवाईचा परिणाम; हॉटेलांमध्येही शुद्ध पनीरलाच मागणी

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्तालयाच्या भेसळखोरांविरोधातील धडक कारवाईमुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीला मोठा आळा बसत असल्याचे चित्र आहे. हॉटेलांमध्येही अनॉलॉग चीजऐवजी शुद्ध पनीर वापरण्याकडे कल वाढला आहे.

दुधासह ब्रँडेड पनीरला वाढती पसंती, FDA च्या धडक कारवाईचा परिणाम; हॉटेलांमध्येही शुद्ध पनीरलाच मागणी

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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पुणे : अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्तालयाच्या भेसळखोरांविरोधातील धडक कारवाईमुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीला मोठा आळा बसत असल्याचे चित्र आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून ब्रँडेड दूध, पॅकबंद पनीर आणि अन्य दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ग्राहकांच्या वाढत्या जागरूकतेमुळे हॉटेलांमध्येही अनॉलॉग चीजऐवजी शुद्ध पनीर वापरण्याकडे कल वाढला आहे.

 

गायीच्या दुधाचा खरेदीदर सध्या प्रतिलिटर ३९ रुपयांवर स्थिरावला असून, आगामी श्रावण महिना तसेच गौरी-गणपती सणांच्या पार्श्वभूमीवर दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या कठोर कारवाईमुळे भेसळीच्या दुधाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी सुट्या स्वरूपात होणाऱ्या पनीरच्या विक्रीत जवळपास ५० टक्क्यांनी घट झाली असून, ग्राहकांचा कल आता ब्रँडेड व पॅकबंद पनीरकडे वळला आहे. परिणामी, पनीरच्या विक्रीत सुमारे ४० टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती दुग्ध व्यवसायातील सूत्रांनी दिली.

राज्य दूध उत्पादक प्रक्रिया व कल्याणकारी संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, पूर्वी अनॉलॉग चीजची विक्री प्रतिकिलो २०० ते २५० रुपयांदरम्यान होत होती. मात्र, एफडीएच्या कारवाईनंतर या उत्पादनाच्या विक्रीला मोठा आळा बसला आहे. शुद्ध पनीरचा दर प्रतिकिलो ३५० ते ४०० रुपये असून, मिठाई दुकाने, छोट्या डेअऱ्या आणि किरकोळ विक्रेत्यांनीही आता सुट्या पनीरऐवजी ब्रँडेड व पॅकबंद पनीरची विक्री सुरू केली आहे.

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दरम्यान, पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (कात्रज डेअरी) दुधाच्या दैनंदिन विक्रीत सुमारे पाच हजार लिटरची वाढ झाली आहे. दर्जेदार उत्पादनांमुळे ग्राहकांची पसंती कायम असून, पनीरच्या विक्रीतही गेल्या महिनाभरात १५ टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती कात्रज डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज लिमये यांनी दिली. दुग्धजन्य पदार्थांच्या वाढत्या मागणीमुळे दूध खरेदीसाठी स्पर्धा वाढत असून, आगामी काळात दूध खरेदीदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता दुग्ध क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

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Web Title: The sale of adulterated paneer has stopped following the fdas crackdown

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Published On: Jul 26, 2026 | 03:20 PM

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